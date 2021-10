Bilbao sale a la caza de la disrupción más joven y sostenible: de dispositivos de rescate a motos inteligentes

Drones que plantan árboles, big data para evitar el desastre o reducir el derroche de recursos, paneles solares de bolsillo, enzimas que se meriendan el plástico... La transformación digital abre la puerta a un sinfín de nuevas soluciones sobre las que construir una nueva sociedad que corrija y revierta los efectos del cambio climático.

Startup Campus, la mayor comunidad de jóvenes emprendedores del sur de Europa, y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) a través de su incubadora Zitek, se alían una vez más para buscar las ideas y proyectos más innovadores que den respuesta a la emergencia climática.

Las catástrofes mundiales como las pandemias, los desastres naturales o las crisis económicas actuales están desafiando nuestro sistema político, económico y social y, la juventud no se quiere quedar de brazos cruzados.

El dispositivo para rescatar personas

Movimientos como Fridays for future, Zero hour, Global Shapers o BBSC Awards, surgen a raíz de la impotencia de los jóvenes en un tiempo en que la política no da respuestas a la necesidades climáticas que tocan a la puerta.

El objetivo de los BBSC Awards es apoyar a los jóvenes emprendedores e impulsar el ecosistema de startups. La iniciativa ya ha dado el espaldarazo definitivo a innovadores proyectos como el de la startup Elur, ganadora de la edición de 2020, cuyo polivalente dispositivo para el rescate de personas es único en el mercado.

La startup Elur fue el proyecto ganador en los BBSC Awards de 2020.

Se trata de un dispositivo polivalente para localizar a personas que han sufrido accidentes en la montaña. La idea de sus impulsores surgió tras el terremoto de 2015 en Nepal cuando miles de personas quedaron aisladas y se percataron de que la tecnología para este tipo de rescates apenas había evolucionado con los años.

Elur se diferencia de otros productos en el mercado porque es capaz de localizar tanto a las personas sepultadas por avalanchas como a aquellas que se han perdido. .

Será el 26 de noviembre dentro del marco del evento Biscay Bay Startup Campus, cuando se repartirán los premios, valorados en 10.000, 5.000 y 2.500 euros respectivamente, a los proyectos innovadores con mayor potencial, mejor equipo y la solución con más impacto.

Además, los tres equipos ganadores podrán acceder a asesoramiento experto para acelerar su proyecto y un espacio de oficina durante un año gracias a la Universidad del País Vasco y su incubadora ZITEK. Los interesados podrán inscribirse a los BBSC Awards 2021 través de la página del evento hasta el 29 de octubre.

180 proyectos presentados

Esta es la cuarta convocatoria de esta competición, en la cual se han apuntado más de 180 proyectos de diferentes industrias y países, de los cuales destacan proyectos exitosos como Berba, Alterity u OX Riders.

Estas propuestas planten soluciones que van desde una plataforma que busca traductores nativos para adaptarse a cualquier proyecto (Berba), hasta motos eléctricas inteligentes (OX Riders) o un modelo de economía circular para la reutilización de las baterías de litio (Alterity).

"Ojalá el evento, el Campus y el ecosistema sigan creciendo en los próximos años. Creo que iniciativas así son muy necesarias y hay que seguir empujando ahora para que no se pierda la oportunidad de crear un hub a nivel europeo", indica Vicente Pascual, cofounder de Cabify, en #BBSC20.

BBSC es una de las cinco patas de Biscay Startup Bay, la ambiciosa estrategia de la Diputación Foral de Bizkaia para transformar al territorio en el nodo más conectado del mundo. El evento se ha convertido en menos de cuatro años en una cita imprescindible para todos los jóvenes emprendedores del país.

