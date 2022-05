J. Romero (Factorial): "La inversión en 'scaleups' ha echado el freno de mano, hay muchos fondos confundidos"

Las scaleups españolas comienzan a resentirse por el impacto de la inflación en los mercados. Lo que a principios de 2022 era una desaceleración de la inversión ahora se traduce en un "freno en seco" que abre un periodo de confusión e incertidumbre de cara a la segunda parte del año.

D+I conversa con Javier Romero, CEO de Factorial, una de las nueve scaleups españolas englobadas bajo la nueva asociación EsTech, sobre la foto fija que vive este segmento del ecosistema emprendedor español. "Queremos influenciar en la regulación, maximizar la generación e importación de talento y también de capital", asevera.

El ecosistema emprendedor español atraviesa una etapa dulce con una mayor madurez de sus startups tras un 2021 de récord en inversión, pero ¿cuál es la radiografía de las scaleups?

En el sector scaleups tenemos dos grupos en la actualidad bien definidos. Hay una vieja guardia que se corresponde con la primera generación de emprendedores que comenzamos hace 10 o 15 años en este mundo, y que venimos con muchas cicatrices, muchas heridas de guerra.

Levantar una compañía tecnológica en España o desde España en estos años ha sido durísimo. Me fui a San Francisco en 2011 porque aquí no había manera de encontrar inversión para una startup.

Por otra parte, 2021 nos ha brindado una segunda generación de emprendedores que han evolucionado muy rápido a tamaño scaleup a base de inversión porque el año pasado vivimos un pico en todos los estadios.

Este proceso ha sido muy positivo porque nos ha hecho vernos entre nosotros. Ya no somos solo unos cuantos 'heridos de guerra', sino que empieza a haber una comunidad seria de emprendedores de primera o segunda generación.

Podemos ayudarnos, aprender los unos de los otros, asociarnos como empezamos a hacer ahora.

¿Son más o menos vulnerables las scaleups que las startups a la espiral inflacionista y la guerra de Ucrania? ¿Se percibe una desaceleración en la inversión también en su sector?

Esta coyuntura afecta muchísimo a la scaleup. Muchísimo. No ha habido desaceleración, en estos momentos ya podemos confirmar que se ha puesto el freno de mano y hay muchos fondos que gestionan miles de millones que están confundidos, y que están paralizando estrategias de inversión.

La guerra de Ucrania afecta, pero lo que más nos impacta a nosotros es la subida de los tipos de interés. Todavía no hay un problema, pero hay confusión, y ésta produce un poquito de miedo. Nadie quiere ser el último que esté valorando mal las compañías. Los fondos se miran unos a otros a ver quién mueve ficha y estamos en ese punto.

Nos vienen meses de sequía. Hay muchos fondos que gestionan miles de millones de euros que están confundidos y están paralizando estrategias de inversión.

Nos vienen unos meses de sequía inversora. Si como scaleup tenías un plan de ronda-crecimiento, ronda-crecimiento, y ese plan no te permitía que parara la música, que desaparecieran las rondas, tienes un problema.

La aceleración tan rápida del último año conlleva ahora riesgos importantes para algunas compañías. Si estabas creciendo confiando mucho en una ronda para junio, septiembre o noviembre de 2022, esa ronda tiene ahora muchas posibilidades de no salir adelante con la facilidad con que lo hizo el año pasado.

Hablemos del sector scaleup español frente a sus vecinos europeos y EEUU. ¿Cómo se está reaccionando a estas incertidumbres globales?

En Estados Unidos les define su pragmatismo extremo; cuando algo mejora, reaccionan al instante y multiplican por 100 todo; y cuando algo empeora, también reaccionan al instante y dividen por 100 todo.

Con la crisis derivada de la covid en 2020 siguieron una V muy aguda y ahora también podría pasar. Han frenado en seco, pero, a la mínima que vean una oportunidad, darán un acelerón muy bestia.

Aquí en Europa tenemos más inercia, nos cuesta más arrancar. Culturalmente vamos más lentos debido a una mentalidad menos agresiva en cuanto a innovación y mercado.

Nos sentimos muy poco comprendidas y apoyadas por las instituciones, por los bancos... EsTech es la esperanza de cambiar esto, de saber explicar mejor por qué hacen falta las 'scaleups'.

¿Es previsible entonces que en España las incógnitas se prolonguen durante la segunda parte del año para las scaleups?

Precisamente por eso están más afectadas las scaleups... En la mayoría de ellas, el capital no es español, es europeo pero, sobre todo, en las grandes es americano. Grandes gestoras de grandes fondos de miles de millones son americanas o globales. Ahí vendrá la sequía a la que aludía antes.

Las compañías que ahora están arrancando van bien, hay un poquito más de incertidumbre, pero no les va a afectar demasiado.

Sin embargo, las scaleups que estamos en valoraciones altas, en inversiones muy importantes, encontramos ya pocas gestoras con este nivel de capital, y éstas acostumbran a ser norteamericanas.

En este contexto, ¿cuál es la razón de ser de EsTech y qué pretende aportar al ecosistema español?

EsTech va más de ayudar a la próxima generación de scaleups que a autoayudarnos a los que ya hemos conseguido ese estatus. Somos empresas diferentes, de altísimo crecimiento, de naturaleza tecnológica, muchas veces con acceso a capital riesgo.

Nos sentimos muy poco comprendidas y apoyadas por las instituciones, por los bancos... EsTech es la esperanza de cambiar esto, de saber explicar mejor por qué hacen falta las scaleups y, en segundo lugar, de explicar qué necesitan para que todos los que vivimos en España tengamos una economía sana.

O la economía española pasa a ser liderada por el crecimiento tecnológico o no va a tener muy buena pinta de aquí a veinte o cincuenta años.

Representantes de EsTech, la nueva asociación de 'scaleups' españolas que nace para reivindicar su papel en la construcción de una nueva economía liderada por empresas de base tecnológica.

Necesitamos que nuestra economía sea empujada por la tecnología, no sólo por el turismo, los servicios y una industria que en la generación de mis padres era puntera pero que ahora está siendo atacada por otras partes del planeta.

Necesitamos tecnología, talento, crear industrias nuevas que otras partes del mundo han sabido desarrollar y que han transformado totalmente sus economías como EEUU, Israel, el norte de Europa, China...

EsTech es eso, conseguir esa concienciación de que existe un tipo de empresa, de altísimo crecimiento de base tecnológica, muchas veces financiado por capital riesgo, que es imprescindible para el futuro de nuestra economía y de nuestra sociedad.

Queremos influenciar en la regulación, maximizar la generación e importación de talento y también de capital.

¿Cree que las scaleups son las compañías menos comprendidas y conocidas del ecosistema emprendedor español por parte de la sociedad y que es en este escalafón donde se diluyen las ayudas públicas?

Perdón, no solo se diluye, sino que esa ayuda se convierte en un ataque -sonríe de forma sarcástica-. Hay scaleups españolas, que no voy a mencionar ahora, que no paran de recibir palos justo en el momento en que, si fueran comprendidas y acompañadas, tendrían un mejor impacto en nuestra economía.

Ayudamos mucho a las startups a despegar del suelo, las que van de cero a diez; pero aquellas que van de diez a cien, se las deja solas, e incluso, desde la Administración a veces no se les favorece. No queremos menos regulación, sino nueva regulación.

No tiene sentido meter una esfera en un agujero cuadrado, hay que entender que ahora el mundo es diferente y habrá que ver cómo adaptamos la regulación de acceso a la financiación, del mercado laboral, de la educación y la formación que necesitamos para que esa nueva economía funcione.

Hay que tener en cuenta el impacto de las 'deep tech'; Google, Facebook, etc. Vienen apretando bastante en esa captación del talento en todo el mundo, ya lo hacían, pero ahora mucho más.

Captar el talento es uno de los grandes retos de nuestro tiempo, la transformación digital necesita de los mejores. ¿A qué retos nos enfrentamos?

El talento es seguramente el pilar a largo plazo más importante de todos. Tenemos que generar como sociedad más talento.

A corto plazo hay que retener e importar talento. Tras vivir en EEUU cuatro años ahora estoy en Barcelona; tenemos playa, buen tiempo, muchos condicionantes para que personas muy capacitadas de otras partes del mundo quieran venir a trabajar aquí.

Pero a nivel local, fiscal, seguridad, generamos aún menos confianza que otros lugares como Reino Unido o Alemania, países con los que compartimos esa competición por el talento.

Me sorprende tener que recordar que muchas personas jóvenes con mucho potencial no tienen un nivel de inglés aceptable para una empresa como la nuestra donde tenemos representadas muchas nacionalidades y aquí el idioma que impera es el inglés.

También hay que tener en cuenta el impacto de las deep tech, los Google, Facebook, etc... Vienen apretando bastante en esa captación del talento en cualquier parte del mundo, ya lo hacían, pero ahora mucho más.

En Factorial estamos muy tranquilos por no necesitar ahora ni un euro más para continuar. Estamos más que triplicando el negocio cada año; en 2022, entre tres y cuatro veces lo que hacíamos en 2021.

Europa les da cierta tranquilidad jurídica y se atreven a venir a aquí más que a otras parte del mundo con una oferta de salarios más baratos que en Silicon Valley pero dos o tres veces lo que se paga en España. Aprietan mucho.

Tenemos que ofrecer un reto lo suficientemente atractivo a esas personas para que el doble de salario no sea suficiente para irse y eso es difícil.

Para acabar, hablemos de Factorial. ¿En qué punto estáis y cómo afrontáis estas turbulencias de los mercados?

Siempre hemos tenido una mentalidad de que 'esta ronda será la última'. El año pasado levantamos una muy importante e hicimos un plan de crecimiento muy agresivo pero sostenible.

Estamos muy tranquilos por, dado como está ahora mismo el mercado, no necesitar ni un euro más para continuar. Estamos más que triplicando el negocio cada año; este año, entre tres y cuatro veces lo que hacíamos en 2021.

El nuevo año viene con retos, estamos escalando el equipo de una manera abismal y eso es complicado porque primero, hay que encontrar el talento, y segundo, personas que sepan gestionar esos equipos.

Cofundadores de Factorial: Pau Ramon (CTO), Bernat Farrero (CRO) y Jordi Romero (CEO).

En Factorial, hace un año éramos 150 personas. Ahora somos 700. Hemos pasado de 40 a 150 y a 700 empleados en 24 meses.

La suerte es que nos dedicamos a ayudar a las empresas en su digitalización, estamos moviendo todo el trabajo manual a la nube, les ayudamos a que cada vez las personas hagan menos trabajos que no aportan valor, y dediquen su tiempo y su talento precisamente a eso; a tareas creativas.

Estamos muy alineados con los retos que tiene la sociedad actual. Pero ese crecimiento no nos sale barato.

Nueve 'scaleups' españolas crean EsTech La Asociación Española de Economía Digital (Adigital) junto a Ascri y Endeavor acompañaron el pasado 30 de marzo a nueve empresas españolas de referencia en el lanzamiento en Barcelona de España Tech (EsTech), la plataforma de empresas de alto crecimiento con base tecnológica en nuestro país. EsTech tiene el propósito de visibilizar la contribución a la economía, al medio ambiente y al mercado laboral de las empresas de alto crecimiento (scaleups) en España. Y promover el desarrollo y liderazgo de un tejido productivo de base tecnológica y digital que alcance un 40% del PIB de nuestro país en 2030. Entre las nueve empresas fundadoras de EsTech se encuentran Cabify, Factorial, Filmin, Glovo, Holaluz, Jobandtalent, Neuroelectrics, RedPoints y Wallbox. Entre sus prioridades de actuación a través de EsTech destacan los ejes de la captación y formación de talento; el acceso a la financiación; la divulgación y pedagogía sobre la nueva economía: y la incidencia pública.

