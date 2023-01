El modelo de Angels desafía a la incertidumbre: revalida cifras con 7 participadas y 3 millones invertidos en 2022

No ha sido un año fácil para el emprendimiento español a la hora de acceder a la financiación. De hecho, aunque las grandes cifras de inversión se vayan a mover en valores similares a 2021, según pronostica la patronal del capital privado SpainCap en una reciente entrevista a D+I, los emprendedores han encontrado serias dificultades para mantener sus estrategias de inversión.

La guerra de Ucrania, la espiral inflacionista y la crisis de suministros están detrás de este cambio de paradigma en los inversores que, tras un 2021 de récord, priorizaron métricas de rentabilidad a la hora de elegir los proyectos, desterrando la política de 'quemar dinero' que había imperado en años anteriores.

Este nuevo modelo, que apuesta por la moderación y la viabilidad de los proyectos a medio y largo plazo y que pone en el centro del proceso al cliente es, sin lugar a dudas, una de las bazas que ha llevado a Angels, la sociedad de inversión de Juan Roig, a mantener posiciones en 2022 pese a las turbulencias del ecosistema.

Porque la estrategia de Angels no ha cambiado en 2022 como consecuencia de la nueva coyuntura, sino que ya se venía aplicando desde sus orígenes bajo tres premisas: "Buscamos números 1 que detecten una necesidad en el mercado; que piensen y prioricen al cliente aportándole valor con su propuesta tecnológica y que sean rentables a medio y largo plazo".

Habla Pepe Peris, director general de la sociedad de inversión Angels, quien se muestra optimista con las previsiones de la entidad en este recién estrenado 2023.

Pepe Peris es el director general de la sociedad de inversión Angels.

"Va a haber muchas oportunidades. Las empresas vuelven a acercarse a lo que nosotros pedimos. El capital va a ser exigente, pero los fundadores han interiorizado estas pautas de rentabilidad que nosotros ya veníamos implementando antes de las turbulencias de 2022 y ahí vamos a encontrar grandes proyectos donde invertir", explica a D+I.

Las cifras con las que llegan a 2023 así lo avalan. Durante 2022, Angels ha invertido 3 millones de euros en siete startups, un balance que revalida la actividad de la sociedad en un año complejo para una parte del emprendimiento español. Además, ha acompañado a cinco empresas en sus ampliaciones de capital.

Las participadas en 2022

Las nuevas participadas en 2022 han sido Orquest, Inespay, Fourvenues, Dcycle, Imperia, OKTicket e Ysotope. En total, Angels acumula una inversión total de 35 millones de euros -invertidos y recuperados- en un total de 45 startups invertidas, y mantiene en cartera 31 empresas.

"Nuestra misión es ser el área de inversión de Marina de Empresas. En los proyectos de Lanzadera donde no invertimos directamente, les buscamos la gama de inversores más afines a sus intereses y según las particularidades de cada proyecto", explica Peris.

"Tecnología y capital porque sí no llevan a nada. En los últimos años hemos visto que no se valoraban proyectos si no tenían inteligencia artificial, blockchain, metaverso... Y si no estaban en ronda de inversión, tampoco se les prestaba atención. Era un error", especifica el responsable de Angels.

De hecho, desde la sociedad de inversión se defiende que lo único que no hay que perder de vista es "que exista un número uno que detecte una oportunidad, que haya un cliente y que la propuesta sea rentable".

Marc Gasol asistió al Investors Day de Angels de 2022 e impartió una ponencia ante el ecosistema valenciano reunido en Marina de Empresas.

Respecto al momento dulce que atraviesa el ecosistema emprendedor valenciano, Peris pronostica que 2023 va a ser "un gran año para Valencia". "Hay referentes como Iñaqui Berenguer, Iker Marcaide y Ángela Pérez, que han sido emprendedores y empresarios de éxito y ahora están viendo proyectos desde el área del capital".

"Son personas que han demostrado que saben gestionar empresas y nos invita a pensar a que va a ser un 2023 muy bueno para la inversión en la Comunidad Valenciana y para todo el ecosistema en general".

La Marina de Valencia: la reivindicación

Peris reconoce el despegue del ecosistema emprendedor valenciano, con unas señas de identidad propias, en los últimos años, pero lanza un mensaje que invita a salir de la autocomplacencia.

"Se están haciendo las cosas bien, pero tenemos que ser más ambiciosos si cabe, hay que hacer más. La Marina de Valencia tiene que acelerar, tiene que consolidarse como un polo emprendedor".

E insta a todos los actores del ecosistema a aprovechar las dificultades del conjunto de la economía para ganar terreno y posicionar a Valencia en la vanguardia del emprendimiento dentro y fuera de nuestras fronteras.

"Hay que aprovechar el pause general para acelerar en Valencia para correr más y que vengan más emprendedores a Valencia. No hay que pensar en que hemos llegado lejos, sino mantener una mentalidad mucho más ambiciosa, y eso que se ha hecho y se está haciendo mucho. Y la situación lo propicia", concluye el director general de Angels.

