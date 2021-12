Otro año virtuoso para Angels Capital: invierte 2,3 millones en 11 startups para construir una nueva economía

El ecosistema emprendedor valenciano vuelve a posicionarse con fuerza en el panorama nacional gracias a protagonistas como Angels Capital, la sociedad de inversión de Juan Roig, que está a punto de cerrar otro ejercicio fructífero en su labor de acompañar a los futuros líderes del sector en su proceso de construcción.

Durante 2021 Angels Capital ha invertido un total de 2,3 millones de euros en 11 nuevas empresas, las cuales provienen de la aceleradora Lanzadera. Se trata de Criptan, Tugesto, Timpers, Fixme Connect, Hamelyn, Internxt , icloudCompliance, ChatWith, GrowPro, Sego Finance, StockAgile.

Tanto la cuantía destinada a escalar estos proyectos como la variedad de propuestas y sectores que abarca avalan el papel determinante que la sociedad de inversión con sede en Valencia ejerce como actor principal para construir la nueva economía que emerge de la mano de la transformación digital y las tecnologías más disruptivas.

Además, entre sus invertidas se encuentran proyectos que están llamados a despuntar en los próximos años en el ecosistema emprendedor nacional e internacional y que ya han logrado reconocimientos para sus impulsores dentro y fuera de nuestras fronteras.

En total, Angels Capital acumula una inversión total de 32 millones de euros en un total de 37 compañías invertidas.

Pepe Peris es el director general de la sociedad de inversión Angels Capital.

"El criterio de inversión de Angels es el de invertir en líderes emprendedores capaces de desarrollar empresas sostenibles y se basen en los principios del Modelo de Calidad Total", declara a D+I Pepe Peris, director general de la sociedad.

En esta línea, Angels invierte en fases tempranas -capital semilla- "destinando importes de entre cien a quinientos mil euros y tomando entre un 5% y hasta un 20% del capital".

Por lo tanto, participa en rondas seed por importe de entre trescientos mil hasta 1,5 millones, como en valoraciones de empresa desde 1 millón hasta un máximo de 10 millones de euros.

Según explica el director general, "tener un modelo supone poner el foco en la misión de la empresa y satisfacer a los cinco componentes, que son igual de importantes, pero en el siguiente orden secuencial".

La cultura del esfuerzo

"Primero, el cliente (satisfacer su necesidad con la máxima calidad); después el trabajador (contar con un equipo comprometido); proveedor (manteniendo una relación sólida como parte de la cadena de valor); sociedad (convivir y que quieran que existas) y capital (las empresas no nacen para generar beneficio, pero si no lo hacen desaparecen, no es lo primero pero es igual de importante)".

Y por último, pero igual de importante que el resto de ítems: la cultura del esfuerzo, "liderar la creación de una empresa no es nada fácil, es una responsabilidad que requiere muchísimo trabajo y compromiso", sentencia Peris.

Con estas premisas, Angels y Marina de Empresas cierran otro año fructífero y se preparan ya para afrontar los retos que brindará 2022. "Lo que queremos es que haya más emprendedores y empresas en Valencia y España".

"Como dice Juan Roig, 'Si alguien descubre cómo incrementar la satisfacción del cliente, hay emprendedores; si hay emprendedores y empresarios honestos, hay empresas; si hay empresas que generan beneficio e invierten, hay empleo; si hay empleo hay riqueza, y si la riqueza sabemos gestionarla adecuadamente, hay bienestar'", recuerda el director general apelando al círculo virtuoso que defiende el conocido empresario valenciano.

Nuevo foro de inversión de Angels

Respecto al resto de vías de financiación que existen en el mercado para las startups, Pepe Peris matiza: "No creemos que haya una financiación mejor o peor en general, depende de las circunstancias de cada proyecto. Lo que sí es fundamental es evaluar muy bien estas circunstancias para elegir la mejor opción teniendo en cuenta las consecuencias de cada una".

Por otra parte, Angels ha creado el Foro de Inversión de Angels que conecta a más de 200 inversores con emprendedores a los que les da la oportunidad presentar sus empresas en busca de inversión.

Además de escuchar y valorar las propuestas de las startups de forma gratuita, los asistentes al foro reciben píldoras formativas impartidas por reconocidos inversores del panorama nacional.

Un comité de selección experto integrado por diferentes inversores es el encargado de elegir las startups participantes en función de criterios como el equipo, la ventaja competitiva o la escalabilidad de las startups, entre otros factores. Tiene una fecha periódica de celebración el penúltimo jueves de cada mes en las instalaciones de Angels.

