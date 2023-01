Albors (Social Nest): "La inversión de impacto está más vigente que nunca, pero urge un compromiso mayor"

La guerra en Ucrania, la crisis de suministros, la espiral inflacionista y la emergencia climática han puesto sobre la mesa la necesidad de priorizar la inversión de impacto. Social Nest Foundation es uno de los agentes protagonistas en este sector en el ecosistema emprendedor español.

D+I conversa con su presidenta ejecutiva Margarita Albors cuando la fundación cumple 12 años y justo en una etapa de mayor aceptación y comprensión por parte de la sociedad y las empresas del valor de la inversión de impacto.

España está avanzando mucho en este terreno, pero el camino todavía es largo para alcanzar a otras potencias europeas como Portugal, Francia o Alemania, donde existe un mayor apoyo público a este tipo de iniciativas.

[Computar la inversión de impacto social]

La inversión de impacto atraviesa un momento dulce no obstante, según recalca Albors, no es momento para la autocomplacencia, sino para pisar el acelerador. "Estamos en el buen camino, pero estar alineados con algún ODS o realizar inversiones responsables no es suficiente. Se necesita un compromiso mayor".

¿Qué queda de la Social Nest Foundation que echó a andar en 2010 y cuáles han sido sus principales cambios desde entonces?

Queda el convencimiento de que si queremos dar respuesta a los problemas sociales y ambientales que tenemos enfrente necesitamos innovación y emprendimiento.

Doce años después todos somos más conscientes de la urgencia de resolver estas cuestiones y de apoyar a aquellas personas que quieren, utilizando estas palancas, dar respuesta a estas problemáticas.

Equipo humano de Social Nest.

Esto está en el origen de Social Nest y es algo que seguimos manteniendo a través de los distintos programas de aceleración que hacemos con personas emprendedoras y startups en diferentes fases.

Aunque, evidentemente, la Fundación ha evolucionado en estos 12 años: hemos ampliado nuestro ámbito de acción, incluyendo no solo las palancas de la innovación y el emprendimiento, sino también las palancas de la tecnología y el capital como motores, herramientas y recursos fundamentales a incentivar para resolver estos problemas.

Cerca de 300 emprendedores han pasado por nuestros programas de aceleración y más de 1.500 personas han participado en nuestros eventos y actividades

Además, se mantiene también desde los orígenes una visión muy internacional, que en los últimos años estamos desarrollando principalmente en Europa y Latinoamérica, donde estamos actuando como facilitadores, puente y plataforma para conectar y apoyar a actores en estas regiones.

¿A cuántos emprendedores han podido respaldar en este tiempo? ¿Ha evolucionado su perfil?

Aproximadamente 300 emprendedores y emprendedoras han pasado por nuestros programas de aceleración y más de 1.500 personas han participado en nuestros eventos y actividades.

El perfil de las personas emprendedoras ha evolucionado, sin duda. Cuando empezamos apoyábamos a personas que vivían en su día a día una problemática social o ambiental y querían darle respuesta a través de un modelo sostenible.

Solicitaban que les ayudáramos a hacer sostenible o autosostenible su proyecto. Eran personas que tenían el conocimiento de la parte social o ambiental, pero una gran necesidad de apoyo en la parte empresarial.

A lo largo de estos años hemos visto que cada vez hay más personas emprendedoras que ya han emprendido con anterioridad, que tienen conocimientos empresariales y tecnológicos o experiencia previa en el sector y que lo que buscan es generar un alto impacto.

Cada vez hay más personas emprendedoras que ya han emprendido con anterioridad y que buscan generar un alto impacto

Hemos visto un mayor flujo de emprendedores y emprendedoras con perfiles más profesionales queriendo generar un cambio positivo con su actividad. Esto ha hecho que hayamos tenido que evolucionar y adaptar nuestros programas a estos nuevos perfiles.

¿Ha avanzado en este tiempo la concienciación social y del mundo de la empresa en España en cuanto a la inversión de impacto en proyectos sociales o medioambientales? ¿Se entiende ahora mejor que entonces?

Sin duda cuando empezamos hace 12 años a hablar de estos temas lo normal era recibir incomprensión por parte de las empresas y los inversores. Estos temas no se conocían, no se entendían y se asociaban a la filantropía, cuando en realidad estamos hablando de inversión.

La filantropía sigue haciendo falta y tiene un gran papel que jugar en la resolución de problemas sociales y ambientales, pero nuestra propuesta era otra.

A día de hoy la concienciación en la sociedad en general y en el mundo empresarial en todos estos temas es mucho mayor, especialmente desde la covid.

Estamos en el buen camino, pero estar alineados con algún ODS o realizar inversiones responsables no es suficiente. La realidad es que se necesita un compromiso mayor, una movilización de capital mayor y que las empresas hagan una transformación profunda.

Se necesita un compromiso mayor, una movilización de capital mayor y que las empresas hagan una transformación profunda

¿En qué posición se encontraría España en cuanto a inversión de impacto respecto a nuestro entorno? ¿Mejoramos en los últimos años?

Países como Portugal, Francia, Alemania y Reino Unido están bastante por delante de España en inversión de impacto.

Las razones de esto son variadas, pero una de ellas es que en estos países hay una gran implicación de la administración pública en el impulso del sector, favoreciendo legislación, políticas de diferentes tipos y a veces también financiación, incluso proveniente de Europa, que estos países han sabido atraer y capitalizar.

Por lo tanto, no podemos decir que España esté a la cabeza en Europa en inversión de impacto, aunque sí es cierto que el sector ha crecido mucho en los últimos años.

[SpainNAB nace como consejo asesor de referencia para la inversión de impacto]

Desde 2018 existe una iniciativa que se llama SpainNAB, de la que Social Nest Foundation forma parte de la junta directiva, que lo que está haciendo es aglutinar a los distintos actores del sector y visibilizando a nivel nacional el rol de la inversión de impacto y de la economía de impacto en nuestro país.

Pero aún quedan muchas cosas por hacer, se necesita el entendimiento, la comprensión y el apoyo de los distintos actores, incluida la Administración, y la colaboración entre todos ellos.

Margarita Albors, en el centro, con parte del equipo de Social Nest.

SpainNAB elabora un informe anual que recoge la oferta de capital de impacto en nuestro país, contabilizando desde fundaciones, hasta fondos de inversión -que fueron los pioneros en el sector- y la banca ética.

Desde Social Nest vemos este interés creciente en la inversión de impacto en España en nuestra iniciativa Fi. Una iniciativa que nace en el 2018, en la que trabajamos exclusivamente con personas que invierten capital, propio o de terceros, y tienen poder de decisión de hacia dónde se invierte ese capital.

Aún queda mucho por hacer: se necesita el entendimiento, la comprensión y el apoyo de los distintos actores, incluida la Administración

Lo que buscamos con esta iniciativa es que haya más capital movilizado hacia el sector del impacto y para ello trabajamos con inversores e inversoras, educándoles, inspirándoles, generando confianza en el sector, facilitándoles conexiones y colaboraciones y mostrándoles oportunidades de inversión a través de diferentes programas, acciones y actividades en España y a nivel internacional.

Ha sido un 2022 difícil para el ecosistema emprendedor. ¿Cómo han cambiado las demandas de las startups a la hora de ser incubadas por la Social Nest Foundation?

2022 ha sido un año complejo, especialmente el último cuatrimestre, después del verano, por toda la situación que se está viviendo a nivel global.

Por un lado, los fondos de impacto que ya habían levantado capital y que en estos momentos están en fase de invertir en startups, lo están haciendo. Pero, por otro, muchas startups que iniciaron rondas de financiación antes del verano con distintos perfiles de inversores, se han encontrado con un panorama completamente distinto en el segundo semestre.

Vamos a organizar nuevos encuentros con inversores en Ámsterdam, Zurich y, por primera vez, en Latinoamérica, además de nuestro gran foro anual en Madrid en mayo

Nosotros seguimos con nuestra labor a través de nuestra iniciativa Fi de fomentar que los inversores entiendan el rol tan importante que tienen para dar respuesta a las problemáticas sociales y ambientales.

¿Qué balance hace de la actividad de la entidad en este 2022? ¿Algún proyecto nuevo de cara a 2023 en el que estén trabajando?

El balance de este año que termina es claramente positivo. Desde el patronato de la Fundación y desde el propio equipo de la Fundación se está impulsando el crecimiento porque creemos que estamos en un momento en el que está más vigente que nunca el motivo por el que se creó hace 12 años.

Hay una mayor aceptación y entendimiento por parte de la sociedad y de las empresas hacia la inversión de impacto.

Imagen de archivo del programa para startups tecnológicas en fase de crecimiento del sector de la agroalimentación sostenible desarrollado en colaboración con Danone, 'Scale the Impact'.

Estamos haciendo crecer nuestro equipo con el objetivo de aumentar nuestro impacto. Esto de cara al 2023 se demuestra en proyectos nuevos que estamos impulsando, como el programa para startups tecnológicas en fase de crecimiento del sector de la agroalimentación sostenible desarrollado en colaboración con Danone, Scale the Impact.

Danone es un partner que tiene además el objetivo de impulsar las empresas B Corp, por lo que también estamos colaborando con B Corp en este programa -que termina el 30 de enero para la recepción de solicitudes, pero que se desarrollará durante la primera mitad de 2023-.

También vamos a seguir trabajando en el ámbito de la inversión de impacto, organizando nuevos encuentros con inversores en Ámsterdam, Zurich y, por primera vez, en Latinoamérica, además de nuestro gran foro anual en Madrid a principios de mayo.

Tenemos proyectos nuevos con el objetivo de llevar el impacto y facilitar que distintos actores puedan hacer crecer su impacto en diferentes regiones, no solo en España, sino también en Europa y Latinoamérica.

