Pedro Mújica: "Europa es el último bastión para una carta de derechos digitales contra la mala praxis en la tecnología"

¿Qué papel juegan las personas en la 4ª revolución industrial? ¿Está nuestra sociedad frente a su última baza contra la mala praxis en la tecnología? ¿Cuál es el lugar de Europa en este contexto? ¿Se materializará una 5ª revolución industrial que sitúe a las personas en el centro de todo proceso?

Estas y otras preguntas tratarán de obtener respuesta este 4 de noviembre en el V Congreso de Tecnologías Emergentes para Ecosistemas 4.0: Inteligencia Artificial y Humanismo que tendrá lugar en Las Naves (Valencia).

Entre las conferencias más destacadas se encuentra la que impartirá Pedro Mújica, Ingeniero Superior en Ciencias de la Computación, Tecnólogo Humanista y responsable del proyecto IANética de Las Naves bajo el título Tecnohumanismo y empoderamiento humano: Bases de la 5ª revolución industrial.

D+I conversa con el experto en tecnología y humanismo en la antesala del congreso al que también acudirán, entre otros nombres propios del sector tecnológico español, Ignacio Villoch, director del Congreso Digital Enterprise Show, quien impartirá la ponencia Renacimiento 5.0. Humanismo Digital para una nueva Era.

[La Carta de Derechos Digitales de Pedro Sánchez, al detalle: de la neutralidad de la red a la igualdad de género online]

El Congreso de Tecnologías Emergentes es uno de los foros de referencia para desarrollar el ecosistema de las tecnologías emergentes para la industria, conocer a los principales gestores de inversión en tecnología de la industria española, intercambiar información, crear alianzas y encontrar oportunidades.

Está organizado por la Asociación de Empresas de Tecnología, Consultoría e Innovación de la Comunitat Valenciana (AECTA), y con la colaboración y apoyo de IANética-Las Naves, Asociación de Investigación en Diseño y Fabricación, junto al Ajuntament de València, València Activa y VLC Tech City.

"No solo se pone el foco en la necesidad de poner a las personas en el centro de la tecnología, sino en otros retos como la necesidad de que exista una diversidad real y no se repitan sesgos del mundo físico en la tecnología y los mundos virtuales", explica a D+I Nuria Lloret, presidenta de AECTA y directora del Congreso de Tecnologías Emergentes.

Nuria Lloret, presidenta de AECTA y directora del Congreso de Tecnologías Emergentes en una edición anterior del evento.

"La tecnología es una herramienta y no un fin en sí mismo; me preocupan nuestros mayores, la brecha digital que ya afecta a personas de 40 o 50 años, la falta de diversidad, la falta de mujeres en profesiones STEM, en qué lugar queda el mundo rural, cómo se está tecnificando las ciudades sin pensar en las personas..., hay muchos asuntos que tratar", añade Lloret.

Pedro Mújica, encargado de la conferencia inaugural, destaca la rapidez con que evoluciona la tecnología y la cuenta atrás que, a su juicio, ha comenzado para poner fin a la mala praxis en la tecnología.

Época "compleja" para política y regulación

"El regulador no puede ir a la velocidad que imprime el mundo de la tecnología y la 4ª revolución industrial se ha definido sin tener en cuenta a las personas. Se nos ha dicho que los empleos que se van a destruir se compensarán con la creación de otros nuevos pero, ¿esto es así?", interpela el experto.

El tecnólogo humanista asegura que la política y la regulación atraviesan una época "compleja", en la que tan solo Europa puede ya brindar una regulación que vele por poner en el centro de la tecnología a las personas y de paso a una verdadera 5ª revolución industrial.

Pedro Mújica, ingeniero superior en Ciencias de la Computación, tecnólogo humanista y responsable del Proyecto IANética en Las Naves.

"Europa es el último bastión de la defensa de los Derechos Humanos y de la creación de una Carta de Derechos Digitales Fundamentales que nos proteja ante la mala praxis de la tecnología y el avance vertiginoso que está teniendo. Porque el otro bloque es Estados Unidos y el neoliberalismo les llevará a actuar a posteriori", indica Pedro Mújica.

"Estados Unidos se desmarca de China; es cierto que no son comunistas, pero son neoliberales, y el marco neoliberal les lleva siempre a actuar después, y eso no ha funcionado. Tiene que haber una ley fuerte y Europa es la última esperanza para poner a cada uno en su sitio y obligar a las grandes corporaciones a cumplirla, porque cuenta con juristas, con tecnólogos, que no pueden quedar al margen", reitera Mújica.

El experto incide en que existe un "desconocimiento sobre a qué nos estamos enfrentando": "Hay que trabajar desde la divulgación, el humanismo y la solidaridad para solventar este problema y aprovechar esta última oportunidad de alcanzar una 5ª revolución humanista. En caso contrario, nos enfrentamos a un escenario no deseado", concluye.

Sigue los temas que te interesan