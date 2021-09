El consejo asesor que guiará la estrategia "para situar a Navarra en el mapa innovador europeo"

Día marcado en rojo en el calendario del ecosistema innovador navarro. Este martes el gobierno de la comunidad foral ha estrenado su flamante Consejo Asesor de I+D+i, uno de los instrumentos que va a servir de apoyo al Sistema Navarro de I+D+i (SINAI).

Se trata de un órgano multisectorial al que se le han encomendado algunas tareas clave tanto en el ámbito público como en el ámbito privado.

Algunas de esas funciones son formular recomendaciones a los agentes del SINAI para lograr un mejor rendimiento, elaborar propuestas de actuación y de dinamización de la I+D+i en Navarra, y velar por el cumplimiento de las medidas a favor de la igualdad entre mujeres y hombres que se recogen en la presente ley foral, así como efectuar recomendaciones a tal fin a la administración y a los agentes del SINAI.

La entidad que el gobierno navarro quiere darle a este órgano se refrendó con la presencia en la primera reunión, celebrada este martes, de la presidenta regional, María Chivite.

Asimismo, el encargado de defender la propuesta fue el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa, que presidió esta primera toma de contacto, conformado a raíz de una Orden Foral el pasado 22 de julio y que permite la consulta y participación externa en las temáticas relacionadas con la I+D+i de la Comunidad Foral.

Durante esta primera sesión, que no ha dejado grandes titulares, los miembros del consejo han podido conocer y discutir los objetivos, áreas prioritarias de investigación y las tecnologías estratégicas del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Entre las funciones del consejo también se incluye la de realizar recomendaciones en el proceso de elaboración o revisión de dicho plan, lo que supone un avance en la transparencia en la consulta pública en materia de I+D+i.

Composición del consejo

Por parte del gobierno foral y otros entes públicos o con participación de capital público, forman parte de este órgano el consejero Cigudosa; Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación; Ramón Gonzalo, rector de la Universidad Pública de Navarra; Icíar Astiasarán, vicerrectora de Investigación de la Universidad de Navarra; Ricardo Bueno, director del Consorcio Basque Research & Technology Alliance; Idoia de Gaminde, directora del Servicio de planificación, evaluación y gestión del conocimiento; y Juan Jaurrieta, secretario general técnico del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital.

Hay diversos colectivos representados en el consejo. Así, aparece Jorge Jordana, promotor de gran número de iniciativas relacionadas con la excelencia en centros tecnológicos del sector agroalimentario; Joseba Mikel Lasa, director de la KIC (Knowldege Innivation Community del European Innovation & Technology) de Energía; Victoria Aranda, editora de 'Nature'; Lourdes Plana, presidenta de la Real Academia de Gastronomía Española; Amaya Muruzabal, directora de contenidos de 'Dopamine'; Javier Tejada, catedrático de Física de la Materia Condensada en la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona y director del Laboratorio UBX; Nuria Mª Oliver, ingeniera en telecomunicaciones; Óscar Antonio Llorca, director del programa de Biología Estructural del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO); Daniel Innerarity, Professor of Political Philosophy University of the Basque Country; Sergio Pérez, director del servicio de Proyectos Europeos; y Juan Ramón de la Torre Fernández Director General ADItech.

Por último, hay tres empresas representadas en el consejo: José Ángel Arrarás, director de I+D de Viscofan; Lucía París, directora de financiación institucional de Siemens/Gamesa; y Jorge Moreno, gerente de Florette.

El consejero Cigudosa ha indicado que "se trata de un consejo diverso y paritario, compuesto por profesionales con trayectorias de excelencia, y con un equilibrio entre las personas que desarrollan su actividad en Navarra y fuera de ella, de relevancia internacional".

Toda la cadena de valor de la I+D+i

Además, añade que "la composición de este Consejo, que abarca toda la cadena de valor, desde la investigación académica hasta el impacto en la economía y la sociedad, contribuirá a alcanzar uno de los objetivos del departamento, como es colocar a Navarra en el mapa europeo de la innovación".

Según ha recordado, "se trata del primer Consejo Asesor en I+D+i de Navarra de estas características en la Comunidad Foral y, a través de su constitución, cumplimos y avanzamos en el desarrollo de la Ley Foral de Ciencia y Tecnología".

Sin embargo, ha señalado, "más allá de avanzar y trabajar en el cumplimiento de esta Ley, la creación de este Consejo y su puesta en marcha es una decisión que supone un antes y un después en nuestra política de ciencia y de innovación".

Es -dijo- "una apuesta y un compromiso de este gobierno, que promueve de forma decidida la ciencia, la tecnología y la innovación como un modelo para avanzar en el desarrollo económico y social, en plena alineación con los ejes estratégicos europeos", ha afirmado.

'Experto universitario en innovación'

El movimiento se demuestra andando y, justo el mismo día en que se creaba este consejo asesor, el gobierno navarro volvía a dar muestras de su implicación a la hora de impulsar su ecosistema innovador, en este caso, desde el punto de vista de la administración pública.

Así, dio cuenta de que un total de 26 personas, procedentes de diversas administraciones públicas, participan en el curso 'Experto Universitario en Innovación Social', organizado por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) a iniciativa del Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, y que ha dado comienzo este martes.

La finalidad del curso es formar personal de la administración pública para que sea capaz de identificar, apoyar e impulsar procesos y proyectos de innovación social, así como de promover, liderar y gestionar este tipo de proyectos desde las administraciones públicas.

Se trata de un curso diseñado conjuntamente por las dos instituciones, enmarcado en la denominada formación In Company de la UPNA, propuesta formativa planteada a medida para empresas y organizaciones, y promovido por el Observatorio de la Realidad Social del Departamento de Derechos Sociales, en su interés por impulsar la innovación social y poder atender los procesos que se producen en este contexto.

En el acto de apertura han participado Cristina Bayona Sáez, vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento, Carmen Maeztu Villafranca, consejera de Derechos Sociales, Luis Campos Iturralde, director general del Observatorio de la Realidad Social, y Juan Mari Sánchez Prieto, director del instituto de investigación I-COMMUNITAS de la UPNA.

En la apertura del curso, la consejera Maeztu ha señalado que "confiamos en la innovación, y en las innovadoras e innovadores, para que aporten luz y nos ayuden a avanzar en la búsqueda de soluciones a las situaciones complejas que atraviesan muchas personas, proporcionando los apoyos necesarios para que tengan una vida plena".

Sigue los temas que te interesan