La Universidad de La Rioja alumbra (30 años después de su creación) su primera empresa de base tecnológica

La Rioja es una de las regiones referentes del sector agroalimentario, pero, sin embargo, su potencial tecnológico aún sigue en fase de desarrollo. Pese a que en los últimos tiempos ya hay evidencias de cómo este territorio empieza a posicionarse en el ámbito 'tech', todavía hay otras pruebas que demuestran que queda trabajo por hacer.

¿Un ejemplo? Miramos hacia la universidad. Mientras en otros complejos universitarios a lo largo y ancho del país han ido floreciendo en las últimas décadas todo tipo de empresas de base tecnológica (EBT), en tierras riojanas ha habido que esperar hasta este año 2022 para asistir al nacimiento de la primera spin-off de estas características.

Por cierto, la primera EBT está relacionada con el sector agroalimentario. Círculo cerrado.

Justo cuando la Universidad de La Rioja ha cumplido 30 años ha visto cómo de sus instalaciones ha emergido Altavitis Technologies, primera empresa de base tecnológica del complejo educativo. Y lo hace con el objetivo de facilitar la transferencia de conocimientos y tecnologías en el campo de la agricultura de precisión y de producción agroalimentaria inteligente.

La Rioja, en estos momentos, está inmersa en un interesante proceso de transformación digital en el sector agroalimentario. Proyectos como el corredor del Valle del Ebro, iniciativa en la que participa junto con otras autonomías como Navarra o Aragón, o como Enorregión, que pretende capitanear la incorporación de tecnologías punteras al proceso de producción vitivinícola, son dos buenos ejemplos.

Ahora, esta empresa surgida de la universidad pública viene a apoyar todo este ecosistema gracias a la transferencia tecnológica.

El objetivo de este proyecto empresarial es posibilitar la transferencia desde los grupos de investigación Televitis (Viticultura de Precisión) y DEMAS (Design Modeling and Simulation in Science and Engineering) de la Universidad de La Rioja.

Los promotores principales de la Universidad de La Rioja son los catedráticos Javier Tardáguila (Televitis), Emilio Jiménez y Julio Blanco (DEMAS).

Juan Carlos Ayala, rector de la Universidad de La Rioja, ha señalado que "la creación de Altavitis Technologies, la primera empresa de base tecnológica de la Universidad de La Rioja, es un hito en nuestra historia que coincide, simbólicamente, con nuestro 30º aniversario. Más allá de la coincidencia, sí que pone sobre la mesa nuestro compromiso con el desarrollo social, económico y cultural de la región".

Además, Ayala ha hecho hincapié en que uno de los objetivos de Altavitis Technologies "va a ser ayudar a la transformación del sector agroalimentario en general, y del sector vitivinícola en particular, cuya importancia en La Rioja es de sobra conocida, en la línea del proyecto estratégico Enorregión, promovido por el Gobierno de La Rioja".

La misión de Altavitis Technologies es ofrecer soluciones innovadoras y tecnológicamente avanzadas en la agricultura y en el sector agroalimentario, generando valor basado en la investigación para el cliente; con el objetivo de ser líderes en innovación y aplicación de nuevas tecnologías en el ámbito de la agricultura y de la industria agroalimentaria inteligentes.

Agricultura digital

Altavitis Technologies presta servicios avanzados de agricultura digital y de producción industrial inteligente mediante la aplicación de tecnologías avanzadas a la agricultura y a la industria agroalimentaria.

Altavitis Technologies pretende colaborar activamente en la transformación digital de la agricultura y del sector agroalimentario español. Además, desarrollará nuevas herramientas para mitigar los efectos del cambio climático en la agricultura y conseguir así una mayor sostenibilidad.

Esta empresa nace con vocación activa de presencia en los mercados internacionales para aprovechar las oportunidades de negocio en el sector agroalimentario y tecnológico a nivel mundial.

No conviene olvidar que el compromiso del gobierno autonómico que preside Concha Andreu ya no tiene marcha atrás. Hace escasas fechas el Consejo Riojano de I+D+i aprobó el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2024, una herramienta clave para la planificación y coordinación de estas políticas y que "pretende conseguir un crecimiento económico y social para la región comparable al de las zonas más dinámicas de España", explican sus promotores.

La presidenta de la región, Concha Andreu, destacó que "la investigación y el desarrollo de nuevos conocimientos son elementos fundamentales para garantizar el desarrollo de nuestra comunidad. El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación es un instrumento diseñado para abordar los principales retos que debe afrontar la sociedad riojana".

La presidenta también señaló que, según los datos del Ministerio de Ciencia, La Rioja está "a la cabeza de las comunidades españolas en el porcentaje de su presupuesto dedicado a la I+D+I con el 3,3%".

El objetivo del gobierno de La Rioja es "conseguir un crecimiento económico, y también social, comparable al de las regiones más dinámicas de España" y considera que "promover la actividad investigadora en la comunidad, promocionar y retener el talento altamente especializado, y favorecer la incorporación de los avances científicos en el tejido empresarial riojano permitirá transformar La Rioja".

