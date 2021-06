Así cuida La Rioja a su 'cantera' disruptiva: formación a golpe de desarrollo de 'apps'

Por los datos que D+I ha ido recopilando en los últimos meses procedentes de varios organismos, está de sobra demostrado que La Rioja es una de las regiones con más sensibilidad para la disrupción.

Una encuesta de la Fundación Cotec revelaba que un 84% de los ciudadanos riojanos consideran la innovación como un fenómeno positivo para la sociedad y economía del futuro. La media nacional en este apartado está en el 77%.

Otro dato a tener en cuenta y que se ha conocido en las últimas semanas: según los datos del Ministerio de Hacienda, el gobierno autonómico riojano triplica el impacto que tiene la I+D+i en sus políticas de gasto público de carácter económico con respecto a la media nacional.

De cada 100 euros que invierte la administración regional en políticas de carácter económico (entre las que se incluyen infraestructuras, comercio, turismo, transporte, agricultura o industria), 29 euros van dedicados a la I+D+i. Solo el País Vasco supera a La Rioja en el ranking.

Son datos lo suficientemente notables como para hacerse una pregunta: ¿cómo se está cultivando la semilla de la disrupción?

Seguramente hay muchas respuestas a esa pregunta pero una muy evidente emerge con solo una palabra: formación.

La Universidad de La Rioja (UR) se está convirtiendo en un auténtico vivero de futuros creadores, de futuros emprendedores, de futuros agentes innovadores. Y lo hace, entre muchas otras iniciativas, a través de un popular certamen de desarrollo de apps que cumple cuatro años y que cada vez tiene más éxito.

Trabajo de fin de curso

Se trata del TheAppToday, que nació tímidamente allá por el año 2018 y que con la coletilla 2.0, 3.0 y 4.0 ha ido evolucionando hasta convertirse en un gran termómetro del talento que traen las futuras generaciones de riojanos.

Estas aplicaciones son el trabajo fin de curso de la asignatura Informática móvil del Grado en Ingeniería Informática. En ella, los estudiantes de la Universidad de La Rioja han tenido que trabajar en equipo, tal como muchas empresas demandan en la actualidad, en colaboración con alumnos de Diseño Gráfico de la Escuela de Diseño de La Rioja (ESDIR).

Este año, sin ir más lejos, la universidad ha mentorizado hasta siete nuevos proyectos al calor de esta iniciativa.

Hace unos días, los alumnos participantes tuvieron la oportunidad de presentar sus creaciones, con un gran éxito de aceptación.

Así se pudo ver cómo los estudiantes Pablo Ascorbe, Alberto Escalona, David Íñiguez e Iñaki Lafuente (UR) y Carmen Moreno y David Pascual (ESDIR) han creado 'Stidy', una aplicación que está pensada para ayudar a los estudiantes a organizarse y planificar sus diversas asignaturas.

También se presentó la aplicación 'Supercarrito', pensada y desarrollada por Álvaro Bayo, Marcos Moreno, Pablo Ochoa y Javier Pérez (UR) y María Cerezo y Sofía Fernández (ESDIR) y que gestiona listas de la compra con productos específicos de los supermercados. Permite crear tanto listas personales como listas grupales.

'Gaming'

Por su parte Ignacio Jorquera, Alin Banita y Daniel Sánchez (UR) y Andrea Orozco y Eloísa Sanz (ESDIR) presentaron 'Scrimgg', una aplicación creada por y para jugadores amateur de League of Legends, enfocada a los equipos amateurs que buscan entrenar con equipos de su mismo nivel para poder mejorar de cara a torneos.

Para los amantes de los videojuegos se presentó otra aplicación en este certamen. Es 'Gamearc', de Álvaro Romero, Ángel Royo y Manuel Urbiola (UR) y Paula Sangüesa, Alba Sobradillo y Angelo Stimoli (ESDIR). Se trata de una aplicación móvil a modo de res social, en la que se puede buscar información de videojuegos como su sinopsis o tráiler, escribir reseñas...

La app 'R&BT', desarrollada por Juan Puerta, Adrián Rioja y Mario Triano (UR) y Esteban Areces, Alejandro Barrio y Pablo Cañas (ESDIR), también llamó la atención. Se trata de una aplicación creada para poder grabar rutas realizadas por los usuarios. Lleva un recuento de los pasos que da un usuario a lo largo del día y permite consultar el tiempo que hace en ese instante en la ciudad que se desee.

Sorprendió la nueva herramienta 'WAY' (Where are you?), de Jorge Carrera, Silvia Fernández, Héctor Reigadas y Héctor Solar (UR) y Nerea Lorente y María Martín (ESDIR), que permite encontrar a las personas conectadas a una misma red WiFi y que es perfecta para el control laboral y de presencia.

Por último, otra aplicación que despertó el interés de la universidad fue 'Home buddies', desarrolada por Víctor García, Javier Moncada, Manuel Royo y Luis San Martín (UR) y Ana María Aguirre, Agnes Antúnez y Marina Hidalgo (ESDIR).. En este caso es una app orientada a la búsqueda de habitaciones en pisos compartidos para estudiantes.

Una de las novedades de la edición de 2021 ha sido que los alumnos tenían que presentar su proyecto en un vídeo de TikTok.

En estas cuatro ediciones de esta peculiar jornada, se han presentado un total de 28 nuevas aplicaciones.

En la primera edición hubo aplicaciones para encontrar al mejor tarareador del mundo, para jugar en reuniones de amigos o para gestionar pagos en grupo, para compartir coche en desplazamientos cortos y habituales.

Una aplicación que permite seguir las películas que se han visto, las que se quieren ver, los próximos estrenos y filmes favoritos; una plataforma de intercambio de libros; o un buscador de recetas a partir de una serie de ingredientes o por categorías de alimentos, que posteriormente te guía en su elaboración, fueron las grandes sensaciones de la segunda edición.

La edición del pasado año, como no podía ser de otra manera, estuvo marcada por la pandemia por el tipo de proyectos presentados. Así, se pudo conocer una aplicación de gimnasio doméstico, una plataforma para hacer donaciones para la lucha contra la Covid, aplicaciones de entretenimiento para paliar el confinamiento; o una plataforma que permite programar viajes seguros.