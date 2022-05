Baleares triplica en 10 años el impacto de la administración electrónica en la sociedad

La modernización de la administración pública ya no es una tendencia, es una obligación. A día de hoy, no hay ningún ayuntamiento ni ningún órgano de gestión autonómica que no dé la posibilidad a sus ciudadanos de realizar trámites vía on line.

La llamada administración electrónica es un hecho que, la pandemia, no ha hecho más que impulsar.

Pocas regiones ofrecen datos tan detallados como lo ha hecho recientemente el gobierno de las Islas Baleares, a través de la Fundación Bit. Este organismo público se ha remontado hasta 10 años atrás para afirmar que, en aquel momento, en el año 2012, sólo el 26% de los ciudadanos mantenían algún tipo de relación telemática, por pequeña que fuera, con la administración.

Pues bien, una década después, este mismo organismo eleva ese porcentaje hasta el 72,3% de la sociedad balear, es decir, casi el triple.

Aunque se trata de datos regionales, son datos que seguramente no difieren mucho de los que se producen a nivel nacional, y demuestran que, al menos los ciudadanos de las Islas Baleares están muy familiarizados con este tipo de trámites.

Son datos del Observatorio de la Sociedad de la Información de la Fundación Bit, que también destaca que en 2012 trámites tan sencillos como enviar un formulario rellenado a través de una página web de la administración copaban la mayoría de gestiones, mientras que, en 2021, el abanico de trámites ha aumentado y la población balear de entre 16 y 74 años ha tenido algún tipo de interacción con la administración electrónica.

Estos datos no han hecho más que animar al gobierno balear a seguir implementando mejoras en la sede electrónica de la administración autonómica.

Cabe recordar que el pasado mes de enero se implantó un nuevo sistema de digitalización masiva de documentos oficiales, que, según datos unos datos ofrecidos hace sólo unos días, ya ha posibilitado la tramitación de más de 29.000 documentos en formato telemático desde su puesta en marcha.

Esta herramienta tecnológica, implantada por la Fundación Bit por encargo de la Dirección General de Modernización y Administración Digital, se utiliza ya en cualquier trámite que se haga con la administración pública de las Illes Balears y permite a la ciudadanía conservar el documento original que se quiere presentar en el momento de registrarlo, generando un documento electrónico que es una copia auténtica con validez legal.

Herramientas informáticas

Desde el área de Gobierno Digital de la Fundación Bit se han desarrollado las herramientas informáticas que permiten que este nuevo sistema funcione para cualquier procedimiento de entrada y salida de documentación con la Administración de la comunidad autónoma.

Así, gracias a la aplicación de registro y la plataforma de digitalización, desarrolladas en la Fundación Bit, a partir de ahora la mayoría de documentación tramitada desde la administración autonómica se podrá gestionar de manera electrónica, lo que facilitará su distribución y tramitación.

La Fundación Bit, con una larga trayectoria en el desarrollo de software, es la encargada de proporcionar al gobierno balear y a las administraciones de las Illes Balears los diferentes servicios TIC y el acompañamiento en la incorporación de las nuevas tecnologías como herramienta de eficiencia y eficacia, mediante la innovación y los procesos de implantación de la administración electrónica.

Hay que destacar, además, la tarea del Servicio de Coordinación de la Atención a la Ciudadanía de la Dirección General de Modernización y Administración Digital para formar al personal de las oficinas de registro en la utilización de esta nueva tecnología y proporcionando las pautas funcionales que han dado forma a este sistema de digitalización.

En palabras del consejero de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, Miquel Company, "con estas actuaciones enfocadas a la implantación de la administración electrónica, el gobierno de les Islas Baleares no sólo garantiza a los ciudadanos el acceso a la administración electrónica, sino que también ofrece mayor rapidez y comodidad, ahorra tiempo y desplazamientos, y permite un acceso más sencillo a la información, mejorando significativamente los servicios que ofrece a la ciudadanía".

Por su parte, el director general de Modernización y Administración Digital, Ramon Roca, ha destacado que los avances que se han producido en la administración electrónica en las Illes Balears "son fruto del importante trabajo técnico en desarrollo de estas herramientas informáticas", en referencia a herramientas como la aplicación de registro REGWEB3 y la plataforma de digitalización DIGITALIB, desarrolladas por la Fundación Bit.

Finalmente, el gerente de la Fundación Bit, Toni Roig, ha subrayado que "desde la entidad se gestionan otros proyectos también de vital importancia como: PORTAFIB, una plataforma de firma electrónica; la Carpeta Ciudadana, que permite al ciudadano consultar todos los trámites con la administración; o la gestión de recursos tan importantes como la Forja del GOIB, donde reside todo el código del software relacionado con administración electrónica de GOIB, entre otros".

La Fundació Bit, entidad gestora del ParcBit, también ha sido noticia estos días por la habilitación de unos espacios para consolidar el servicio de soporte que da Emprenbit a sus empresas incubadas.

Espacio para la incubación

De esta manera, mejora las infraestructuras a su servicio, consiguiendo su consolidación en el ParcBit y favoreciendo la creación de nuevas sinergias entre empresas incubadas.

La inversión en los locales es de un total de 350.000 euros y ha sido financiada a través de la subvención del proyecto ITS 2017/2018 'Infraestructura de soporte a emprendedores de base tecnológica del programa Emprenbit'.

Esta subvención se encuentra en el Fondo para favorecer el turismo sostenible y ha sido gestionada por la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB).

Estos espacios en el edificio Naorte se habilitan para destinarlos íntegramente a la incubación de proyectos empresariales de base tecnológica en fase de crecimiento aprovechando las instalaciones e infraestructuras disponibles y en venta en el ParcBit.

La Fundació Bit pretende cumplir de esta manera con las necesidades de espacio que generan las empresas que salen de la incubadora de Emprenbit, que van creciendo y ampliando plantilla, para que puedan disponer de un espacio en el que consolidarse y mantener su presencia en el ParcBit. Además, la disposición de estos locales favorece el contacto más cercano entre empresas, mejorando la creación de sinergias.

