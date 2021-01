Zamora y la 'silver economy': pueblos 'smart' para mayores y residencias digitales

Quizá habría que empezar explicando qué es la silver economy. Se trata del conjunto de todas aquellas iniciativas de carácter económico destinadas a cubrir las necesidades de los mayores de 50 años.

En este sentido, el proyecto para que Zamora tenga un centro de innovación digital vinculado a este sector no podría tener más sentido.

Según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), la provincia de Zamora es la más envejecida de toda España. La media de edad de sus habitantes es de 50,95 años (más de 7 años sobre la media estatal).

Con ese argumento, con el de la creciente despoblación y con el de una tasa de paro inferior a la media pero a todas luces mejorable, la Diputación Provincial está poniendo todos sus esfuerzos para que su plan se incluya en la red europea de centros de innovación digital (Digital Innovation Hubs -DIH-).

Su inclusión permitiría optar a subvenciones por valor de 40 millones de euros con las que desarrollar todo un ecosistema encaminado a mejorar los servicios que prestan a los mayores a través de la transferencia de conocimiento.

Para ir abriendo boca, Europa ya ha concedido una ayuda de 193.000 euros para formación de cuidadores y que puedan disponer de sellos de calidad.

Pero las aspiraciones son mucho mayores. El presidente de la Diputación, Francisco José Requejo, ha atendido a D+I al inicio de un año que podría ser clave para que esta estrategia despegue de forma definitiva a nivel nacional e internacional.

El potencial de la 'silver economy' en Europa

Considera un éxito estar entre "las aproximadamente 40 candidaturas" que aspiran a entrar en la red europea y considera que el posicionamiento es bueno respecto a otros proyectos, debido a que se trata de un sector muy poco explorado.

Muy poco explorado e importante. De hecho, la Comisión Europea (CE) encargó un estudio a Technopolis y Oxford Economics en el que se explica que la silver economy experimentará un crecimiento constante durante los próximos 10 años en toda la Unión Europea (un 5% anualmente) y se estima que contribuya al PIB europeo en 6,4 billones de euros en 2025 y cree hasta 88 millones de puestos de trabajo.

Alinearse con este tipo de tendencias europesa no parece mala idea. Y Zamora lo está haciendo. En cualquier caso, el presidente de la Diputación afirma que su voluntad de apostar por la silver economy no depende de si reciben o no la etiqueta de DIH. El trabajo "va a continuar", resalta.

Un consorcio público-privado

En cualquier caso, la Diputación no es la única pata de la mesa. Para fortalecer los cimientos de esta disruptora iniciativa se ha conformado un consorcio público-pivado.

Los miembros que integran el Consorcio, explica Requejo, "son líderes nacionales en el sector de las nuevas tecnologías como son el caso de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITUR), el centro tecnológico CARTIF, Digital Solutions Indra/Minsait, Caja Rural de Zamora y el grupo Atrevia Comunicación".

Las Universidades de Burgos y Salamanca, el Centro de Computación de León, Asociaciones de Empresarios, CEOE-CEPYME, Cámara de Comercio, grupo de acción local y colegios profesionales también están poniendo su granito de arena.

Y eso quedó claro en el reciente congreso celebrado en la capital zamorana, en el que participaron 50 ponentes y 700 congresistas. La colaboración es total entre todas las partes y se está consolidando una base fuerte sobre la que edificar el proyecto.

De hecho, ya se están lanzando las primeras ideas interesantes. Quizá la más llamativa sea la de convertir un pueblo pequeño con una media de edad alta, en una especie de residencia "digital, robotizada e inteligente". Según explicó Requejo, la empresa Indra está trabajando en este proyecto.

Autonomía, movilidad y seguridad

El presidente provincial resume: "En definitiva, se propiciará la puesta en marcha de proyectos piloto en materia de innovación digital dirigidos a cubrir las nuevas necesidades en términos de autonomía, movilidad y seguridad, aplicadas a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores".

Y añade: "Pero también y en base a esto, se crearían experiencias piloto de pueblos digitales y se desarrollarían servicios de formación para la digitalización en residencias y empresas de atención a los mayores aplicada a la RezSap".

La RezSap es una red especializada en servicios de proximidad y atención a la dependencia de la que, según Requejo, forman parte casi un centenar de pymes relacionadas con el sector y que constituyen una buena base sobre la que trabajar los proyectos.

La digitalización de estas empresas, la adaptación de otras, la mejora de la formación y la atracción de inversión y talento convertirían a Zamora en todo un referente de innovación y tecnología aplicada a la silver economy.

Todo ello sin olvidar un objetivo paralelo. "Con la puesta en marcha del Centro de Innovación se intentaría reducir la brecha existente entre las zonas despobladas y las ciudades habitadas, fomentando servicios digitales para las personas mayores en el medio rural", admite el presidente zamorano.