Leonardo DiCaprio y Ashton Kutcher respaldan a la startup mexicana Eden en una ronda de 22 millones de dólares

Leonardo DiCaprio y Ashton Kutcher son dos de los inversores de la startup mexicana Eden, pero no son los únicos nombres reconocidos que han contribuido al crecimiento imparable de la compañía. Khosla Ventures, Kaszek Ventures y Hummingbird VC figuran entre las firmas de inversión que han apostado por un proyecto cuyo objetivo es facilitar el acceso a diagnósticos fiables para pacientes en Latinoamérica

El joven CEO y cofundador de la compañía, Julián Ríos Cantú, cuenta con amplia experiencia en el sector healthtech. Motivado por la lucha de su madre contra el cáncer, decidió desarrollar soluciones destinadas a democratizar el acceso a la salud. Cantú fue galardonado con la Medalla Presidencial de México por sus avances científicos y tecnológicos.

Eden busca resolver uno de los principales problemas del sector: acelerar el diagnóstico de pacientes que se someten a pruebas radiográficas y facilitar el acceso a las mismas a través de una infraestructura en la nube.

En la actualidad, la mayoría de hospitales y centros médicos dependen de sus sistemas locales para el almacenaje de este tipo de datos, lo que genera limitaciones y la necesidad de tener equipos que respondan a las exigencias de los nuevos tiempos.

Además, Eden propone la implementación de una serie de herramientas de inteligencia artificial capaces de acelerar el diagnóstico de los pacientes con un alto grado de fiabilidad.

Una ronda clave para el sector healthtech

La nueva ronda de la Serie A le ha permitido a Eden captar 22 millones de dólares adicionales, con un total de 32 millones de dólares captados hasta la fecha. En esta ocasión, la ronda ha sido liderada por la firma Sierra Ventures y a ella también han contribuido Liquid 2 Ventures, Alt Capital y Daniel Servitje, CEO de Grupo Bimbo.

Se trata de una de las mayores rondas cerradas dentro del sector healthtech de los últimos tiempos, lo que demuestra el interés por revitalizar la tecnología que rodea a la industria, sobre todo en países de América Latina, donde el acceso médico es costoso y a veces inaccesible.

Una operación de este calibre es poco común en la región y marca una nueva tendencia que abre el camino a que otras startups sigan los pasos de Eden. Esta nueva ronda permitirá a la compañía expandir sus operaciones por nuevos territorios, incluyendo Estados Unidos y Colombia. Actualmente, la compañía procesa 13 millones de estudios médicos al año, opera en 18 países de Latinoamérica y colabora con 2.200 instituciones médicas.

Asimismo, el nuevo capital se destinará a profundizar en el uso de la inteligencia artificial dentro de sus productos. Uno de sus objetivos principales es potenciar AI Report, una plataforma de IA colaborativa capaz de generar informes diagnósticos automáticos mientras el radiólogo dicta sus observaciones por voz. La aplicación muestra resultados y observaciones en tiempo real mientras interactúa con el especialista.

La herramienta promete reducir los tiempos de espera de los pacientes mexicanos que requieren de pruebas diagnósticas, ya que el sistema de salud se encuentra saturado. “Hay muchos problemas en nuestra industria, pero el rey de todas estas problemáticas es la terrible falta de médicos radiólogos especializados”, comentaba Cantú en una keynote que realizó este mismo mes durante la presentación de AI Report.

“Para que un paciente tenga acceso a una radiografía en Latinoamérica, puede pasar hasta ocho meses”. Según Cantú, AI Report es “como la tecnología debería haber sido desde un principio: invisible, a disposición del radiólogo y no el radiólogo peleándose con sus herramientas”.