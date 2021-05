Morales (Madrid Platform): “Queremos ser el nexo entre empresas de Latam y Europa”

La búsqueda de un espacio común, que sirva de puente entre pequeñas y medianas empresas de Europa y América Latina, es la razón de ser de Madrid Platform. Un evento que celebra su primera edición la próxima semana, del 10 al 12 de abril, es un espacio físico, el Palacio de Cibeles, y al que también se podrá asistir de forma online.

“Venimos a abrir un espacio que hasta ahora no existía: crear un lugar de encuentro para los negocios de ambos continentes. Para aquellas empresas que quieren irrumpir en el otro mercado, pero no saben qué pasos dar ni por dónde empezar”, explica Carlos Morales, director general de Madrid Platform, a D+I.

Morales también es presidente de la consultora mshglobal, dedicada durante 20 años a la internacionalización de empresas. “Tenemos presencia en países como Chile, Perú, Colombia, México o Ecuador, y vemos cómo se comporta el flujo de las inversiones. La mayoría se desviaban a Estados Unidos, pero últimamente habíamos detectado que también empezaban a llegar a España”, describe Morales.

“El uso del mismo idioma y los vínculos afectivos son parte de las razones de este cambio de tendencia, pero también –asegura– porque España es el nexo que puede unir a las empresas latinoamericanas con el resto del mercado europeo”. Madrid Platform tiene vocación de que esos flujos de muevan en los dos sentidos.

No solo de América Latina a Europa, también a la viceversa. “Si le propongo a un empresario danés que viaje a Nicaragua para implantar allí su negocio, es muy probable que se negara, incluso antes de la pandemia. Pero si le ofrezco que acuda a Madrid para reunirse con empresas nicaragüenses, tendría pocas dudas”, expone Morales.

Hub internacional

Madrid quiere convertirse así en el vínculo que una a empresas de ambos lados del Atlántico para el desarrollo de sus negocios. “Pensamos que en cinco años Madrid Platform, el primer hub internacional de negocios entre Europa y América Latina, será el evento que mayor repercusión económica tenga sobre la capital”.

Unas expectativas que desde la organización esperan cumplir gracias al apoyo que están recibiendo por parte del Ayuntamiento. “Este es un proyecto de ciudad, un ejemplo de colaboración público-privada, y así se lo hicimos ver al consistorio cuando presentamos el proyecto”, afirma su director.

El encuentro de tres días contará con la presencia de 500 empresas e instituciones, 20 países, 3.000 asistentes, más de 1.500 reuniones one on one y 300 participantes en su Ágora (encuentros para empresarios e inversores).

El programa de contenidos se estructurará en cuatro formatos: foros, seminarios, talleres y sesiones pro negocio. Todos ellos serán lugares de debate conjunto y reflexión sobre cuatro grandes cuestiones que impactarán en la reactivación del negocio internacional: derechos humanos, empresa internacional, transición ecológica y disrupción digital. Todas las sesiones serán retransmitidas por streaming y estarán disponibles de manera gratuita, previa inscripción.

Además, Madrid Platform acogerá varias Ágoras, formato en el que una pyme presenta su proyecto viable a 20 posibles inversores previamente interesados; así como ruedas de negocio, que podrán ser utilizadas por los inscritos desde mayo hasta diciembre de 2021 para crear sinergias internacionales con empresas y organismos de todos los sectores y magnitudes. Prevén que estas reuniones tengan un porcentaje de éxito superior al 60%.

Esta primera edición cuenta con 60 instituciones, empresas y organismos que, a su vez, pueden invitar como mentores internacionales a pequeñas y medianas empresas. La organización ha confirmado la asistencia de 13 países (Portugal, Dinamarca, España, Francia, Polonia, Irlanda, Perú, México, Brasil, Chile, Colombia, Cuba y Ecuador) y se han marcado como objetivo concertar 1.700 reuniones de aquí hasta el 31 de diciembre de 2021.

Junto al apoyo activo del Ayuntamiento de Madrid, colaboran con este evento empresas como Iberia, Ferrovial y CBRE. Además, se han sumado casi la totalidad de Cámaras de Comercio. También cuenta con la participación de la Secretaría General Iberoamericana, el Consejo de Empresas Iberoamericanas, la Fundación de Jóvenes Empresarios Iberoamericanos, la Fundación Euroamérica y la Organización de Estados Iberoamericanos, entre otros.