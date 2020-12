El primer 'hub' de negocios Europa-Latam está en Madrid y ya atrae a 3.000 empresas

"Si yo le pregunto a un empresario danés si quiere cerrar un negocio en Nicaragua, seguramente me dirá que no conoce nada del tejido productivo de aquel país y que no le interesa mucho un viaje de esa envergadura sin saber si conseguirá algo a cambio. Si le digo que puede viajar a Madrid para que conozca allí mismo al ecosistema empresarial nicaraguense y cerrar allí mismo un acuerdo comercial, quizá le empiece a interesar".

Se nota que el alma mater y director general de todo esto, Carlos Morales, cita recurrentemente este ejemplo para explicar una idea en la que lleva trabajando años y que cristalizará en 2021 bajo el nombre de Madrid Platform.

Esta iniciativa es eso, una plataforma, un nexo de unión entre los mercados europeos y los latinoamericanos. Una serie de eventos y de actuaciones estratégicas que buscan generar transferencia de negocios y de conocimiento a los dos lados del Atlántico.

El plato fuerte cada año será en mayo. Para la primera edición del Madrid Platform ya hay registradas unas 3.000 empresas y cerradas 1.200 reuniones. Estas cifras confirman lo que parecía un secreto a voces: "Hacía falta una plataforma como esta", remarca Morales.

Esta primera edición se ha organizado bajo la fórmula de un evento mixto (físico y virtual). El objetivo, cada año, será iniciar una conversación con agentes expertos alrededor de los principales temas de interés de la agenda global y concretamente, aspectos que afectan directamente a los países Iberoamericanos. Y sobre todo, ser el escenario perfecto para un networking de alto nivel.

La de Madrid Platform es una iniciativa pionera, "una nueva forma de hacer negocios y vincularse a nivel internacional y multisectorial". El proyecto ofrecerá un programa de contenidos para pulsar las opiniones de los expertos sobre el futuro de las compañías, las instituciones y el conjunto de la sociedad y busca crear sinergias entre pymes de todos los sectores de Europa y Latinoamérica en un escenario atípico de distanciamiento social.

Porque precisamente el apoyo a las pymes es una de las principales características de este hub internacional. "Podrán entrar en contacto con pequeñas y medianas empresas de los dos continentes, entablar conversaciones, compartir ideas y estrategias y, esperemos, cerrar negocios", remarca el director general, que recuerda que las empresas de este tamaño tienen una capacidad productiva del 90% pero tienen carencias de conocimiento del escenario internacional.

Esta iniciativa, en cualquier caso, no será estacional. Y es que además del evento de mayo, se organizarán un total de cuatro encuentros (dos en Europa y dos en Latinoamérica) en la que se irán actualizando balances de gestión, promoción y novedades de la edición siguiente, etc. Encuentros, cómo no, que también servirán para seguir promoviendo ese contacto entre empresas de ambos lados del charco.

Morales se muestra exultante por el apoyo recibido. "No sólo por parte del Ayuntamiento de Madrid, que ha sabido ver esta oportunidad, sino por parte de organismos europeos y latinoamericanos, que se han adherido a Madrid Platform", resalta.

En este sentido, el director general celebra que el Consejo de Cámaras Europeas -que garantiza que la iniciativa llegue a un elevadísimo porcentaje de empresas en todo el continente-, por ejemplo, se haya adherido. Como también lo ha hecho recientemente la Fundación Euroamérica, una organización sin ánimo de lucro, creada para estimular la cooperación y el entendimiento entre instituciones, empresas y personalidades europeas y latinoamericanas.

Son este tipo de organizaciones -a las que se suman otras más locales, en el caso de España, por ejemplo la CEOE- las que canalizarán la iniciativa de Madrid Platform para generar, en última instancia, un ecosistema empresarial potente, generador de ideas y de empleo en la capital madrileña. La última incorporación estrella ha sido la aerolínea IBERIA, que será strategic partner.

Y la última pregunta. ¿Por qué Madrid? Morales da su versión: "Paris es lujo; Londres es la city; Milán, la moda; Barcelona, grandes ferias... Pero ¿con qué identificamos Madrid? Nuestra iniciativa también busca eso, que Madrid sea referente como hub internacional". La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, por su parte, asegura que el proyecto "formaba ya parte de la estrategia de reactivación del Ayuntamiento" y que "debíamos convertirnos en la mejor ciudad del mundo para trabajar" y ser un referente en la generación de ideas empresariales para afrontar el nuevo contexto empresarial post Covid.