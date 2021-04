Madrid Platform: punto de encuentro de negocios entre Europa y América Latina

Madrid Platform nace para cubrir la necesidad de contar con un espacio de encuentro para compañías e instituciones de Europa y América Latina. El proyecto, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Madrid, pretende conectar a pequeñas y medias empresas (pymes) de diferentes países para explorar oportunidades reales de crecimiento e internacionalización a través de reuniones one on one, así como pulsar las opiniones de expertos sobre el futuro del trabajo.

En esta línea, la organización ha preparado un evento en formato híbrido que tendrá lugar del 10 al 12 de mayo en el Palacio de Cibeles. El objetivo es iniciar una conversación alrededor de los principales temas de interés de la agenda global y, concretamente, sobre aspectos que afectan directamente a los países europeos e iberoamericanos. Se espera la participación de 500 empresas e instituciones, 20 países, 3.000 asistentes, más de 1.500 reuniones y 300 participantes en su Ágora, un espacio creado para acoger encuentros entre empresarios e inversores.

"En los últimos cuatro años se ha producido una inversión en el capital que normalmente era trasladado a América Latina, que comenzaba a salir hacia España, alrededor de 42.500 millones, según ICEX (el 50% proviene de México)", ha explicado Carlos Morales, director general de Madrid Platform y presidente de la consultora mshglobal.

"Cuando esto se gestiona, surgen oportunidades a largo plazo y se puede generar un ecosistema de empresas. Es muy importante el papel de las ciudades que quieran ser players, y es exactamente nuestra apuesta, que Madrid sea el centro de negocios entre Europa y América Latina”.

Por su parte, José Luis Moreno, director general de economía del Ayuntamiento de Madrid, ha destacado la importancia de este proyecto de colaboración público-privada, que la pandemia ha acelerado con tanta intensidad: “Lo que va a ocurrir las próximas semanas no es el final de la historia, es el comienzo. Queremos consolidar este evento como un punto de encuentro anual entre Europa y América”.