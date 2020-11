El futuro digital de España, según 'Los 100 líderes de D+I'

De izq. a dcha. y de arriba abajo, Xavier Ferràs, profesor de Esade; Javier Megías, director del Programa de Startups de la Fundación Innovación Bankinter; Javier García, presidente de la Unión Internacional de Química y de la Academia Joven de España; Alicia Richart, directora general saliente de DigitalES y 'country manager' de Afiniti España; Lorenzo García Tamarit, CEO The Logic Value; Sergio Rodríguez, CEO de Smartrural; Carolina Pascual Villalobos, consejera de la Comunidad Valenciana; Luis Ignacio Vicente, 'strategic of counsel' de PONS IP; Francisco Polo, Alto Comisionado para España Nación Emprendedora; y Thibaut Mathieu, director general de Stratasys para la zona 'south west EMEA'.