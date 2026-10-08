La plataforma de Veridas permite identificar al usuario digitalmente y sin interrupciones de servicio. Veridas

La tecnología española que ya ha verificado la identidad de más de 100 millones de usuarios móviles en México

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves México exige desde el 9 de enero de 2026 vincular cada línea móvil activa con una identidad oficialmente verificada. La española Veridas ha superado los 100 millones de verificaciones de identidad para operadores como Oxio y Altán Redes. El alta de una línea combina la credencial del INE, comparación biométrica y contraste con la base de datos oficial, en cerca de un minuto. La infraestructura ha soportado más de 6.000 verificaciones por minuto y da servicio al 75% del mercado mexicano de telecomunicaciones, según Veridas.

La identidad digital no solo es una tendencia cada vez más presente sino que además en México es, desde el pasado enero, una obligación. Desde esa fecha, las nuevas reglas para la identificación de las líneas telefónicas móviles en el país obligan a vincular cada número activo con una identidad oficialmente verificada.

Una transformación regulatoria de enorme alcance que ha obligado a las operadoras a desplegar sistemas capaces de procesar millones de verificaciones sin comprometer la continuidad del servicio.

En este desafío tecnológico la española Veridas, que ya trabajaba con bancos y empresas de telecomunicaciones mexicanas desde 2018, ha sido un aliado esencial.

La nueva regulación, impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), entraba en vigor el 9 de enero de 2026 y estableció la identificación de los usuarios como requisito previo para activar una línea móvil.

Para las operadoras, el reto no consistía únicamente en cumplir con la nueva exigencia, sino en hacerlo sin generar interrupciones en un servicio utilizado por millones de personas.

Un lance en el que Veridas ha participado como socio tecnológico de diferentes operadores, entre ellos Oxio y Altán Redes, entidad que proporciona servicio a más de 150 Operadores Móviles Virtuales (OMV) en México.

Actualmente, la plataforma de la española ya acumula más de 100 millones de procesos de verificación de identidad dentro de este proyecto y ha llegado a soportar picos de más de 6.000 procesos por minuto en el país.

Una identificación en un minuto

El proceso diseñado para cumplir con la nueva normativa busca que el alta de una línea pueda completarse en aproximadamente un minuto. El usuario debe verificar su identidad mediante su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) y un proceso de comparación biométrica. Posteriormente, la identidad se contrasta con la base de datos oficial del INE y, una vez validada, la operadora vincula la tarjeta SIM con el usuario.

Uno de los elementos centrales del sistema es, precisamente, qué ocurre después de la comprobación.

Según explican desde Veridas, las evidencias biométricas y las imágenes del documento utilizadas durante el proceso se eliminan inmediatamente una vez completadas la verificación y la consulta.

El objetivo es cumplir con las exigencias mexicanas de protección de datos sin convertir la identificación biométrica en un nuevo repositorio de información sensible.

Para ello, Veridas utiliza sus denominadas Referencias Biométricas Renovables (RBRs), que generan códigos cifrados, irreversibles y no interoperables para validar la identidad sin necesidad de conservar las imágenes originales. La compañía sitúa esta arquitectura de privacidad como uno de los elementos diferenciales de su despliegue.

La escala alcanzada da una idea del desafío. La infraestructura ha soportado picos superiores a 6.000 verificaciones por minuto a nivel nacional y de más de 3.500 procesos por minuto en uno de los clientes, manteniendo, según los datos facilitados por la compañía, una disponibilidad del 100%. En concreto, más del 75% de las líneas telefónicas mexicanas habrían tenido acceso al servicio sin interrupciones desde la entrada en vigor de la normativa.

Veridas permite identificaciones digitales en tan solo un minuto. Veridas

“Nuestra misión es hacer que la identidad digital sea segura y sencilla para todos. La entrada en vigor de esta regulación en México ha sido la prueba de fuego definitiva para el sector. Haber mantenido el servicio activo y estable, mientras el sistema nacional se enfrentaba a retos críticos, reafirma nuestra posición como líderes en identidad y ciberseguridad”, afirma el CEO de Veridas, Eduardo Azanza.

Un despliegue que, en palabras del director para México y Latinoamérica de la compañía, Jordi Torres, “confirma la importancia de contar con socios tecnológicos capaces de operar a gran escala. Veridas ha demostrado ser un aliado sólido y eficaz para industrias con altas exigencias operativas y regulatorias en México y en toda

América Latina”.

La solución de Veridas ya ha sido replicada de forma simultánea entre múltiples empresas, desde las principales operadoras de telecomunicaciones del mercado hasta diversas plataformas de OMVs. “Actualmente Veridas da servicio al 75% del mercado de telecomunicaciones en México”, explican a DISRUPTORES AMÉRICAS.

La combinación de regulación, biometría, privacidad y capacidad de procesamiento convierte así el caso mexicano en un laboratorio a gran escala para la identidad digital. Y para Veridas en una prueba de que una tecnología desarrollada en España puede operar en uno de los mercados de telecomunicaciones más grandes de América Latina.