DISRUPTORES SHOWCASE AMERICAS: Madrid y Miami se convierten en dos escenarios para mirar al futuro tecnológico DISRUPTORES

DISRUPTORES – EL ESPAÑOL celebrará los próximos 17 y 18 de noviembre DISRUPTORES SHOWCASE AMERICAS, un nuevo formato audiovisual que conectará Madrid y Miami para explorar las tecnologías que marcarán el futuro y estrechar los vínculos entre España, Estados Unidos y Latinoamérica. El evento virtual se enmarca en la semana de los actos por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y la conmemoración de las relaciones comerciales a ambos lados del Atlántico.

DISRUPTORES SHOWCASE AMERICAS: Madrid y Miami se convierten en dos escenarios para mirar al futuro tecnológico

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LO ESENCIAL Las claves DISRUPTORES celebrará los días 17 y 18 de noviembre SHOWCASE AMERICAS, una programación audiovisual que conectará Madrid y Miami. El evento reunirá hasta 30 entrevistas y mesas redondas con empresas, expertos e instituciones de España, Estados Unidos y Latinoamérica. Las sesiones abordarán inteligencia artificial, datos, cloud, ciberseguridad, industria, energía, salud, movilidad, espacio, robótica y nuevos modelos de negocio. Los contenidos se publicarán íntegramente en el periódico y se distribuirán también en vídeos breves para redes sociales y audiencias de ambos continentes.

DISRUPTORES celebrará los próximos 17 y 18 de noviembre una nueva iniciativa editorial, DISRUPTORES SHOWCASE AMERICAS, un formato audiovisual que conectará durante dos jornadas Madrid y Miami para poner el foco en las tecnologías que están transformando empresas, sectores y sociedades y en los vínculos que unen a España, Estados Unidos y Latinoamérica.

SHOWCASE AMERICAS nace con una vocación clara: convertir durante dos días la actualidad tecnológica en una programación audiovisual especial, con entrevistas y mesas redondas protagonizadas por empresas, expertos, instituciones y referentes del ecosistema de innovación a ambos lados del Atlántico.

El formato contará con dos escenarios, uno en Madrid y otro en Miami, desde los que se desarrollará una programación conjunta de hasta 30 entrevistas y mesas redondas durante las dos jornadas.

Dos ciudades, una mirada hacia el futuro

La elección de Madrid y Miami responde a la voluntad de construir un puente entre tres grandes espacios económicos y tecnológicos: España, Estados Unidos y Latinoamérica.

Madrid representa uno de los principales nodos de innovación y transformación digital del sur de Europa, mientras que Miami se ha consolidado como un punto de conexión empresarial entre Estados Unidos y Latinoamérica y como uno de los grandes ecosistemas de atracción de talento, inversión y tecnología del continente americano.

Desde esta doble perspectiva, SHOWCASE AMERICAS abordará algunas de las grandes tecnologías y tendencias que están definiendo el futuro de la economía: inteligencia artificial, datos, cloud, ciberseguridad, computación, industria, energía, salud, movilidad, espacio, robótica y nuevos modelos de negocio, entre otras.

El objetivo es poner nombre y rostro a quienes están protagonizando estos cambios y conocer cómo las compañías y organizaciones están afrontando una transformación tecnológica que ya afecta a prácticamente todos los sectores de actividad.

Un formato audiovisual

Una de las características diferenciales de SHOWCASE AMERICAS será su vocación de programación editorial audiovisual y multiplataforma.

Cada conversación tendrá además una doble dimensión: el contenido completo podrá disfrutarse en el periódico acompañado de una pieza editorial y, a partir de cada intervención, se generarán vídeos breves destinados a las redes sociales.

De esta manera, SHOWCASE AMERICAS extenderá la conversación más allá de los dos escenarios físicos y permitirá que las ideas y protagonistas de las jornadas alcancen también a la audiencia digital de DISRUPTORES en ambos continentes.

La difusión estará adaptada a los nuevos tiempos, con un importante alcance en redes sociales y nuevos canales de comunicación, que pondrá el foco en los grandes actores del sector tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, así como en aquellos que están implementando la tecnología en sus procesos productivos para mejorar su competitividad y eficiencia.

El resultado será una programación concentrada de dos días que combinará análisis, conocimiento, protagonistas y tecnología, con una mirada especialmente orientada a los cambios que marcarán la próxima década.

Tecnología como punto de encuentro entre tres mercados

España, Estados Unidos y Latinoamérica comparten relaciones empresariales, económicas, culturales y tecnológicas que se han intensificado durante las últimas décadas.

El desarrollo de la inteligencia artificial, la expansión de los centros de datos, la transformación de la industria, la evolución de la ciberseguridad, la nueva economía espacial o la aparición de nuevas infraestructuras digitales están generando oportunidades y retos que trascienden las fronteras nacionales.

SHOWCASE AMERICAS quiere precisamente explorar esas conexiones: qué tecnologías marcarán los próximos años, qué empresas están liderando su desarrollo y aplicación y qué oportunidades aparecen para España y Latinoamérica en su relación con Estados Unidos.

En una semana especial

La celebración de SHOWCASE AMERICAS coincidirá además con una semana especialmente significativa para Estados Unidos, coincidiendo con el marco de las celebraciones vinculadas al 250 aniversario de la independencia del país.

La efeméride proporciona un contexto adicional para abordar las relaciones entre España y Estados Unidos y su evolución en ámbitos como la economía, la empresa, la innovación y la tecnología.

En ese contexto, SHOWCASE AMERICAS plantea una mirada hacia delante: qué papel tendrán la tecnología, la innovación y las empresas en la próxima etapa de las relaciones entre ambos mercados y cómo se proyectarán esas conexiones hacia Latinoamérica.

Con SHOWCASE AMERICAS, DISRUPTORES amplía así su apuesta por los formatos audiovisuales y por la generación de contenidos capaces de conectar el ecosistema tecnológico español con los grandes mercados internacionales.