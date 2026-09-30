Florida quiere impulsar una nueva generación de startups que den origen a los próximos campeones tecnológicos en EEUU. DISRUPTORES

Ambition Accelerated, el ambicioso plan para impulsar la próxima generación de startups en Florida

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LO ESENCIAL Las claves Ambition Accelerated es una plataforma del Florida Council of 100 para impulsar startups tecnológicas en Florida. El programa se centra en la Gold Coast (West Palm Beach, Fort Lauderdale y Miami), pero está abierto a empresas de todo el estado. Ofrece un proceso de aceleración de ocho semanas en cuatro verticales: fintech, defensa, healthtech y resiliencia. Cuenta con un presupuesto de 10 millones de dólares y el respaldo de más de 75 directivos, así como de fondos y líderes destacados.

Florida quiere crear empresas. Si durante la pandemia la tónica general fue la atracción de compañías, ahora quieren ir un paso más allá. Bajo esa premisa nace Ambition Accelerated, una plataforma impulsada por el Florida Council of 100 para convertir el estado en un ecosistema capaz de captar, financiar y hacer crecer la próxima generación de empresas tecnológicas estadounidenses.

El proyecto busca impulsar la denominada Gold Coast, el corredor que une West Palm Beach, Fort Lauderdale y Miami, aunque el programa está abierto a empresas de todo el estado.

Ambition Accelerated consiste en un proceso de aceleración de ocho semanas en cuatro verticales. La propuesta está respaldada por más de 75 directivos que participarán como mentores, asesores o potenciales clientes de las startups seleccionadas.

La idea se aparta del modelo clásico de aceleradora. Ambition Accelerated pretende ir un paso más allá, ofreciendo acceso directo a quienes toman las decisiones de compra de empresas, a quienes puede facilitar acuerdos regulatorios o alianzas comerciales.

"Los Estados que lideren la próxima década no serán solo los que atraigan grandes compañías. Serán los que ayuden a construirlas", afirma Mike Simas, presidente y consejero delegado del Florida Council of 100.

Ciudades y áreas

El programa se organiza en cuatro áreas. En West Palm Beach, se dará realce a las fintech. Quieren aprovechar la concentración de servicios financieros de la región y conectar a las empresas con las instituciones. Miami será la encargada de la Defensa y su relación comercial, un sector que combina aplicaciones comerciales y de seguridad nacional.

Tampa Bay se centrará en healthtech, que incluye dispositivos médicos, diagnóstico y prestación de servicios sanitarios. El programa estará anclado en Embarc Collective, dentro del distrito médico y de investigación de Tampa, con el apoyo de GuideWell y de Tampa General Hospital.

En el suroeste del Estado, Babcock Ranch, una comunidad que se presenta como la primera ciudad estadounidense alimentada por energía solar, será la sede del itinerario dedicado a resiliencia. Sus áreas de interés incluyen infraestructura, energía, agua, construcción y preparación ante desastres.

La iniciativa cuenta con un presupuesto de 10 millones de dólares, además del apoyo del fondo a16z y figuras como Stephen Ross o Ken Griffin.