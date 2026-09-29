Tecnología e innovación, pilares clave del crecimiento del 'Dépor' en las Américas

La delegación del Deportivo junto a los directos de la Cámara. Spain US Chamber of Commerce Miami

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Las claves Generado con IA El Deportivo de A Coruña impulsa su internacionalización con una gira institucional por México y Miami, destacando la tecnología e innovación como pilares de crecimiento. El club ha creado un departamento de tecnología analítica que es clave tanto en la gestión deportiva como en la comercialización y relación con patrocinadores. Tras su regreso a Primera División y en su 120 aniversario, el Dépor apuesta por cantera, juventud en sus equipos y la expansión internacional para diversificar ingresos y asegurar sostenibilidad. El club considera el mercado estadounidense fundamental, apoyándose en el creciente interés por el fútbol en EE.UU. ante el próximo Mundial de 2026.

El Deportivo de A Coruña, uno de los equipos más reconocidos de La Liga española, vive un proceso de cambio, con la tecnología e innovación como bandera. Su llegada al nivel más alto de la competición ha sido uno de los hitos para impulsar una gira que ha llevado a la directiva del equipo primero a Ciudad de México y después a Miami, donde Disruptores, pudo charlar con Massimo Adalberto Benassi, su CEO.

La delegación que viajó a Norteamérica la completaron la vicepresidenta del club, Michelle Clemente; Manuel Hallett, director de desarrollo de negocio; Andrés Zamorano, responsable de desarrollo de negocio internacional; y Alejandro Vidal, responsable comercial y de patrocinios. El equipo considera esta gira el primer paso de una estrategia de internacionalización a medio y largo plazo.

La Freedom Tower, el emblemático edificio art déco, el equivalente a Ellis Island de Nueva York, el lugar donde llegaban los refugiados cubanos a principios de los años sesenta, acogió el acto central de la gira institucional. El encuentro comenzó con una visita guiada al Museo FIFA, ubicado en el propio edificio.

El encuentro llega en un momento dulce para el Deportivo. El club acaba de regresar a Primera División tras varios años en categorías inferiores y celebra, además, su 120 aniversario. Para Benassi, la coincidencia no es casual.

“Con suerte ha coincidido con el ascenso a Primera División, que sin duda al final te da un impulso muchísimo más fuerte para salir, comercializar y desarrollar tu proyecto”, explicó el dirigente.

Massimo Benassi, CEO del Deportivo de A Coruña Spain US Chamber of Commerce Miami

Benassi, CEO del club desde 2023, defiende que la innovación tecnológica es la palanca principal del crecimiento deportivista.

“Desde el principio, en Primera RFEF, creamos un departamento de tecnología analítica que en estos años se ha desarrollado mucho y ha sumado muchas personas. Tanto a nivel deportivo como a nivel no deportivo y se ha convertido en una herramienta clave para la comercialización de los activos del club y para la gestión de sus patrocinadores”, expone.

El Mundial de 2026 en EEUU ha acelerado el crecimiento del fútbol en el país. “Creemos que con el impulso del Mundial el movimiento del soccer está creciendo mucho aquí en Estados Unidos y queremos seguir potenciándolo. Ojalá poder estar aquí más pronto que tarde con el equipo”, afirma Benassi.

Las normas de Fair Play financiero de LaLiga obligan a diversificar ingresos. “Tenemos que trabajar todas nuestras líneas de negocio y aumentarlas para ser cada temporada más competitivos. El mercado internacional fuera de España es fundamental para conseguir la sostenibilidad y aumentar la competitividad del equipo”, señala.

Cantera, juventud y una capa tecnológica

La expansión exterior se construye sobre bases ya existentes dentro del club. El Deportivo ha hecho de la cantera su seña de identidad deportiva y, en los últimos años, ha trasladado esa filosofía a los despachos con un equipo de trabajo joven.

“Lo que hicimos en el campo de apostar por la cantera es también un poco lo que hemos estado haciendo en estos años: apostar por empleados jóvenes que puedan crecer con el club”, apunta el directivo.

Michelle Clemente, vicepresidente del equipo. Spain US Chamber of Commerce Miami

Para el consejero delegado, LaLiga goza de un enorme seguimiento al otro lado del Atlántico. “Sin duda, la Liga Española tiene muchísimo seguimiento fuera, tanto en Estados Unidos como en México y en otros países, y ese es el recorrido que queremos seguir. El club busca acercar la marca a nuevos públicos”, subraya Benassi.

La jornada en Miami se organizó en colaboración con la Cámara de Comercio de España en Miami y con Abanca, y contó con la participación del equipo directivo de Abanca USA y de destacados miembros de la comunidad emprendedora local.