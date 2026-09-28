Hollywood y la inteligencia artificial juegan un papel importante en las elecciones de noviembre. Unsplash.

La carrera política por la alcaldía de Los Ángeles se olvida de Silicon Beach

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA La campaña por la alcaldía de Los Ángeles ignora al sector tecnológico y Silicon Beach, a pesar de ser el tercer mercado de capital de riesgo de EE.UU. Las candidatas Karen Bass y Nithya Raman centran sus propuestas en vivienda, seguridad e industria del entretenimiento, dejando de lado la innovación tecnológica. Solo Nithya Raman incluye referencias a la inteligencia artificial, proponiéndola como herramienta para la gestión urbana y defendiendo su regulación para proteger empleos creativos. La ausencia de políticas tecnológicas en la campaña contrasta con ciudades como Austin y Miami, que sí han priorizado este sector en sus agendas electorales.

Estados Unidos se prepara para un tenso ciclo electoral el próximo noviembre. La mayoría con la que cuentan los republicanos en el Senado y en la Cámara de Representantes podría cambiar a favor de los demócratas y frenar la agenda de la administración Trump.

Temas como la falta de regulación de la inteligencia artificial y la proliferación de centros de datos están logrando un punto de encuentro entre votantes demócratas, republicanos e independientes.

El poder que han acumulado las grandes firmas tecnológicas en los dos últimos años también se juega, de forma indirecta, en las urnas de noviembre. Las compañías han sido las principales beneficiarias de la permisividad del gobierno de Trump ante la expansión de centros de datos en pequeñas comunidades y el incremento del coste de la electricidad.

Los Ángeles también cuenta con su propia carrera electoral este mes de noviembre, en la que la actual alcaldesa, Karen Bass, y Nithya Raman, concejala del distrito 4 y miembro del grupo Socialistas Democráticos de América, se enfrentan por la alcaldía el próximo 3 de noviembre.

Ambas candidatas se han centrado en temas relacionados con el acceso a la vivienda, la seguridad y la industria del entretenimiento. El ecosistema tecnológico que convirtió a la ciudad en el tercer mercado de capital de riesgo de Estados Unidos no figura en ninguna de las dos plataformas como una prioridad, al menos, por el momento.

Esto marca un gran contraste con elecciones anteriores. Hace 13 años Eric Garcetti se promocionó como "el alcalde de Silicon Beach" y logró el respaldo de los principales inversores de la ciudad.

Los Ángeles es el tercer mercado de capital de riesgo de Estados Unidos, según Carta, y ocupa el cuarto puesto a nivel mundial en el Global Startup Ecosystem Report de Startup Genome.

Los incendios recientes y el declive en el número de producciones se suman a la vivienda y a la seguridad como factores que inclinarán la balanza en noviembre.

Raman se perfila como la versión angelina de Zohran Mamdani, el alcalde socialista de Nueva York que llegó al poder el pasado enero. Su plataforma sigue un guion parecido al del neoyorquino: promesas de cambios estructurales para la segunda ciudad más poblada del país.

El impacto de la IA en la campaña

Solo la inteligencia artificial ha logrado colarse en el programa de la candidata Nithya Raman, que, según el medio “Los Angeles Times”, lidera las encuestas.

Las referencias tecnológicas en el programa de Raman son instrumentales y defienden la implementación de herramientas de IA para visualizar el impacto de los cambios de zonificación antes de aprobarlos y, además, se propone un sistema de autocertificación asistido por IA para acelerar los permisos de reconstrucción tras los incendios de Palisades.

Por otra parte, Raman se ha erigido como una de las grandes defensoras de los trabajadores en la industria del entretenimiento. El Sindicato de Guionistas del Oeste de los Estados Unidos (WGAW, por sus siglas en inglés) avaló a la concejala, citando entre sus prioridades "la regulación de la inteligencia artificial" para proteger los empleos de los guionistas.

El movimiento de Raman ve la inteligencia artificial como una amenaza para la fuerza laboral creativa de la ciudad, heredada de las huelgas de guionistas de 2023.

Bass, por su parte, tampoco menciona en su programa electoral un plan de apoyo a las startups, ni el uso de la IA en beneficio de la ciudad, ni tampoco una posible regulación para proteger la industria del cine y la televisión.

Esta ausencia importa, ya que Los Ángeles compite por ese capital con ciudades que sí han convertido la política tecnológica en bandera electoral, como Austin y Miami.

El sector y la IA, además, tendrán un papel fundamental en los Juegos Olímpicos de 2028 que la ciudad albergará.