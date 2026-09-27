Los equipos de Mana Tech y Monashees durante la firma del acuerdo. Mana Tech Sao Paulo

Mana Tech y Monashees se alían para posicionar a Miami como capital de las startups en América Latina

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Las claves Generado con IA Mana Tech y Monashees se alían para impulsar la expansión de startups latinoamericanas hacia Miami y Estados Unidos. La alianza permitirá a Mana Tech acompañar a empresas seleccionadas de Monashees, conectándolas con clientes, inversores y talento en Miami. La colaboración incluye la conexión entre el hub Gama House de São Paulo y el ecosistema de Mana Tech en Miami para facilitar el aterrizaje de emprendedores. La misión de Mana Tech en Brasil reforzó relaciones con APEXBrasil, Cubo Itaú, Gama House y ACATE, participando también en el Startup Summit 2026.

Moishe Mana, Charly Esnal, directivos de Mana Tech, un conglomerado de tecnología, innovación e inmobiliario de Miami, y Conrado Morais, de Monashees, han dado un paso más para transformar Miami.

"Mana Tech entra en una nueva etapa. En los últimos años hemos construido un puente entre Miami y América Latina. Ahora queremos ir más allá: invertir y trabajar directamente con las compañías que pueden crecer a través de ese puente. Hemos pasado años construyendo el puente. Ahora queremos invertir en, apoyar y trabajar codo a codo con las empresas que realmente pueden cruzarlo", explicó Charly Esnal, CEO de Mana Tech.

La alianza implica que Mana Tech acompañará a compañías seleccionadas de la cartera de Monashees en su expansión hacia Estados Unidos, conectándolas con clientes, inversores, corporaciones, talento, espacios de trabajo de Miami. Brasil es la primera economía de América Latina y el mayor mercado de startups de la región.

Ambas entidades se comprometen a explorar oportunidades de inversión conjuntas, con el objetivo de crear un flujo recurrente de compañías.

Monashees, con sede en São Paulo, fue inversora temprana en algunos de los mayores éxitos tecnológicos de la región, como Nubank, Rappi, MadeiraMadeira o Conta Azul.

La colaboración incluye Gama House, el hub de innovación que Monashees acaba de inaugurar en São Paulo junto a Google for Startups y B3, la bolsa de Brasil.

La intención es conectar este espacio con el ecosistema de Mana Tech en Miami, para que los fundadores puedan tener un aterrizaje más sencillo y rápido.

Una gira para afianzar el ecosistema

El acuerdo formó parte de una misión más amplia de Mana Tech en Brasil. Moishe Mana, fundador y presidente de la compañía, encabezó una delegación junto a Esnal y al director de operaciones, Conrado Morais. Entre los contactos estratégicos que mantuvieron destacan APEXBrasil, la agencia de promoción de exportaciones e inversiones del país, así como visitas a Cubo Itaú y al propio Gama House.

En Florianópolis, Mana participó en Startup Summit 2026, una de las principales citas de emprendimiento tecnológico de la región, y se reunió con ACATE, la patronal tecnológica de Santa Catarina.

"Esta misión refleja nuestro compromiso a largo plazo con el fortalecimiento de la conexión entre Brasil y Miami. Al trabajar junto a organizaciones líderes de ambos ecosistemas, estamos creando nuevas oportunidades para que las startups accedan a capital, a alianzas y al mercado estadounidense”, recalcó Morais.