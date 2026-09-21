La mayor representación del ´fintech´español aterriza en el Finnosummit de México

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Las claves Generado con IA Catorce empresas fintech españolas participarán en el Finnosummit de México, mostrando soluciones en biometría, prevención de fraude, gestión fiscal, regtech, wealthtech, pagos flexibles e inteligencia artificial. España es el quinto país con más fintech operando en México, pasando de 11 empresas en 2024 a 14 en 2026, en un ecosistema que suma 1.111 firmas, según Finnovista Fintech Radar México. El mercado mexicano es estratégico para las fintech españolas, que ven en el país una puerta de entrada a Latinoamérica y grandes oportunidades de expansión, gracias a la rápida evolución del sector financiero local. Empresas como HappyRobot, Coinscrap Finance y Veridas destacan la importancia de Finnosummit para acelerar su presencia en México, reforzar alianzas y aprovechar el potencial de crecimiento del mercado financiero mexicano.

Una nueva edición de Finnosummit y ya van 3 años con sabor español. Y es que a la cita de la innovación financiera en México, que tiene lugar del 21 al 24 de septiembre, acudirán en esta ocasión catorce empresas españolas.

Veridas, Zepo, Lynxtech, MP Services, Taxdown, Pibisi, Wealnest, Coinscrap Finance, seQura, HappyRobot, Qbitia, SmartPulse Consulting, Gradiant y Grupo Espiral MS) son las españolas elegidas para exhibir sus soluciones punteras en biometría, prevención del fraude, gestión fiscal, regtech, wealthtech, pagos flexibles e inteligencia artificial.

Mostrar lo que hacen pero sobre todo abrir nuevas puertas y oportunidades de negocio en un país con un ecosistema fintech formado por 1.111 empresas: 795 de origen local y 316 extranjeras, según el último Finnovista Fintech Radar México 2026, publicado por Finnosummit en febrero de este año.

“México es un mercado que sigue creciendo, aunque a dos velocidades muy distintas: mientras las fintechs mexicanas avanzan a ritmo moderado (de 750 en 2024 a 795 en 2026), la presencia extranjera se ha disparado un 47% en el mismo periodo, pasando de 215 a 316 empresas. México se ha convertido, en otras palabras, en un imán cada vez más fuerte para jugadores de fuera”, afirma Andrés Fontao, CEO de Finnosummit.

Dentro de ese universo extranjero, España es el quinto país con más fintech operando en México, por detrás de Argentina, Chile, Colombia y Estados Unidos y el número de empresas españolas identificadas ha pasado de 11 en 2024 a 14 en 2026, un crecimiento que, “aunque real, avanza más despacio que el del conjunto de la presencia extranjera”, añade. Por ello, esta misión comercial tiene más importancia si cabe ya que la oportunidad en México para las empresas de nuestro país es real. “Este es el tercer año que se realiza una misión de startups españolas a Ciudad de México, con culminación en Finnosummit, de la mano de ICEX y la Oficina Económica y Comercial de España en México, y los resultados siempre han sido extraordinarios. Se demuestra la importancia de tender puentes entre España y México para empresas tecnológicas y el gran potencial de estas en el principal hub hispanohablante”, explica Andrés Fontao.

En su opinión, la evolución en el programa de este año confirma, además, que muchas startups españolas ya no solo van a México a conocer el ecosistema tecnológico y decidir si abrir o no operaciones en el país, sino que “ya son empresas maduras con posicionamiento en México y buscan continuar creciendo y expandiendo su red de contactos comerciales”.

Algo que también defiende María Peña, consejera Económica y Comercial de la Embajada de España en México: "La presencia de fintech españolas en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, criptografía o prevención de fraude es una realidad en México. Ante un mercado financiero local que evoluciona rápido, la tecnología española está lista para ser su gran aliada en cada nuevo reto, con soluciones en pagos, préstamos, divisas, gestión de tesorería, finanzas embebidas, blockchain e infraestructura financiera”. Pero, ¿qué piensan algunas de las empresas seleccionadas para participar en esta misión comercial?

México, puerta de entrada a Latinoamérica

Desde HappyRobot, uno de los unicornios tecnológicos españoles del año, no tienen duda: “Ser seleccionados en este programa junto a ICEX y Finnosummit nos permite acelerar nuestra presencia en México: sumar socios locales y poner más operaciones a funcionar bajo este nuevo paradigma”, afirma Marcos Diehl, Head of Latin America de la compañía.

Un mercado, el mexicano, “estratégico para HappyRobot: grandes empresas con operaciones de enorme escala y una disposición real a llevar la inteligencia artificial a procesos críticos para el negocio. Con España y Europa compartimos el reto de fondo; operaciones que todavía dependen de llamadas telefónicas, correos electrónicos y documentos, pero aquí la adopción avanza más rápido y muchas compañías operan a la vez para México, Estados Unidos y el resto de la región, lo que multiplica la carga de coordinación”, comparte Diehl con DISRUPTORES AMÉRICAS.

Diego Romero, de Coinscrap en la última edición de Finnosummit. Organización Evento

La misma sensación transmiten desde Coinscrap Finance y así lo explican Diego Romero Tuccio, Head of Latam y David Conde Sayans, CEO de la empresa: Finnosummit es “una excelente plataforma para mostrar nuestras capacidades y permear nuestro conocimiento con más personas. Esperamos que este año sea el mejor desde el punto de vista comercial gracias a los cambios que han implementado desde el programa como la experiencia que hemos adquirido en estos años operando en México”.

Desde Coinscrap aseguran que México es un mercado sumamente atractivo para ellos ya que “en el país operan alrededor de 50 a 53 bancos comerciales tradicionales y cerca de 46 neobancos, esto demuestra un tamaño de mercado enorme y lleno de potencial, si bien aproximadamente el 75% de los mexicanos tiene algún producto financiero contratado, sabemos que la bancarización "real" es baja, lo que abre aún más la posibilidad de mejorar la salud financiera de las personas por medio de la tecnología y el aprovechamiento de los datos. Adicionalmente, vemos a México como un hub de negocios que abre la puerta a LATAM, donde también hay un gran espacio de mejora”.

Desde Veridas las sensaciones y expectativas son las mismas y así Jordi Torres, director de Veridas en LATAM asegura que ser seleccionados por Finnosummit “respalda nuestra apuesta por México, un mercado estratégico para nosotros, donde ya superamos los 80 millones de verificaciones de identidad en 2026. A diferencia de Europa, México avanza a gran velocidad en normativas de identidad digital para banca (Circular Única de Bancos) y telecomunicaciones (Lineamientos); y los gigantes de ambas industrias ya confían en Veridas como el socio tecnológico para liderar este cambio”.