Una solución de Ineco permitirá a América Latina avanzar en la digitalización de su sistema judicial

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Las claves Generado con IA Ineco implementará el sistema ICARO en América Latina, facilitando la digitalización y la interoperabilidad judicial basada en la experiencia española. El proyecto, impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo, permitirá el intercambio electrónico de antecedentes penales entre países de la región. ICARO busca homogenizar la identificación de personas y registros judiciales, reforzando la cooperación judicial frente a delitos transnacionales y crimen organizado. En su primera fase, ICARO se implantará en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala y Panamá, proyectando la experiencia de Ineco a otros ámbitos de transformación digital regional.

“Una oportunidad para adaptar y escalar la experiencia española no sólo en la digitalización de la Administración de Justicia, sino de toda la Administración central, a un contexto internacional más diverso y complejo”.

Estas palabras de José Francisco Gómez, subdirector de Cuenta de Negocio Digital e IA de Ineco, describen ICARO, el proyecto que la compañía inicia en América Latina gracias a una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la que la española trasladará a América Latina y el Caribe su experiencia en interoperabilidad y transformación digital de la Justicia.

ICARO servirá para crear una red regional para el intercambio electrónico de antecedentes penales, tomando como referencia tecnológica y funcional ECRIS (European Criminal Records Information System), el sistema utilizado en la Unión Europea para compartir esta información entre Estados miembros y el Reino Unido.

“Los antecedentes penales no siempre terminan en la frontera de un país. La información sobre ellos, tampoco debería hacerlo. Facilitar que los sistemas judiciales puedan intercambiar esta información de forma ágil y segura es el punto de partida de ICARO”, explican desde la compañía.

La solución permitirá estructurar y normalizar las solicitudes y respuestas entre autoridades, facilitar una identificación homogénea de personas y registros e incorporar mecanismos de trazabilidad, seguridad y confidencialidad, añaden. Ineco será la encargada de ofrecer el soporte técnico, funcional y organizativo necesario para adaptar sus principios al contexto latinoamericano y caribeño y acompañar a los países en su implantación.

ICARO reutiliza conocimiento, metodologías y capacidades construidas en torno a ECRIS. Sin embargo, su aplicación en América Latina introduce nuevos retos asociados a marcos normativos, niveles de madurez digital y modelos de gobernanza heterogéneos, apunta José Francisco Gómez. "El objetivo es agilizar la consulta de antecedentes entre países y reforzar la cooperación judicial frente a los delitos transnacionales y el crimen organizado", detallan.

ICARO, que en su primera fase llegará a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala y Panamá, afirman desde Ineco que es una puerta a nuevas oportunidades para trasladar estas capacidades a otros proyectos de seguridad, justicia y transformación digital en América Latina y el Caribe.

Este proyecto “representa la oportunidad de exportar las capacidades de Ineco desarrolladas durante más de una década en el ámbito de la justicia digital. Además de posicionar a la compañía como referente en interoperabilidad judicial y cooperación internacional, abre la puerta a nuevas oportunidades con otros países, porque permite proyectar el conocimiento y la experiencia de Ineco en transformación digital más allá del mercado nacional”, afirma el portavoz de Ineco.