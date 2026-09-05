"En Brasil se decide el futuro de la IA conversacional": así ha creado el país su modelo digital por excelencia

Las claves

Las claves Generado con IA Brasil se ha convertido en referente mundial en el uso y desarrollo de inteligencia artificial conversacional, especialmente a través de WhatsApp. La adaptación digital de la población brasileña, que utiliza mayoritariamente el móvil, ha impulsado la interacción entre ciudadanos y empresas mediante IA. La empresa Blip destaca como intermediaria clave entre canales de comunicación y modelos de lenguaje, facilitando negocios y servicios digitales. Latinoamérica, con Brasil a la cabeza, lidera la adopción de interfaces conversacionales y ha generado un valor económico significativo con esta tecnología.

A los tecnólogos brasileños les gusta decir que Latinoamérica, más concretamente su país, es la capital mundial del uso y desarrollo de la inteligencia artificial conversacional. Y que Silicon Valley tiene un ojo puesto en lo que sucede en la región porque es la que designa el futuro de esta tecnología.

La afirmación no es aleatoria, está avalada por un fenómeno social y corporativo que ha convergido en el hecho tangible de que la gran mayoría de los ciudadanos del país utilizan WhatsApp para relacionarse con las empresas y resolver, sin salir de la plataforma, burocracias de todo tipo. Incluso, contratan servicios, firman contratos y realizan pagos.

Este caldo de cultivo se ha generado por varias características que hacen de Brasil un lugar peculiar en el planeta. En primer lugar, explica Thiago Gonçalves, director general de Blip para la geografía sudamericana, su escasez de recursos ha propiciado que las organizaciones, sin fondos para emprender varios proyectos a la vez, prioricen iniciativas con impacto y retornos rápidos.

A este fenómeno se le suma un ecosistema muy fértil para dicha adopción tecnológica. Los ciudadanos cariocas destacan por ser early adopters digitales. “Si observas estadísticas sobre el tiempo que pasan los brasileños en redes sociales y otras aplicaciones móviles, encontramos algunas de las métricas más destacadas de todo el mundo”, asevera.

Por otro lado, buena parte de la población se saltó el hito que supuso la llegada del ordenador personal y entró directamente a la vida digital a través del teléfono móvil, convirtiéndose por defecto en su dispositivo natural de interacción.

“La unión de estas particularidades explica perfectamente el enorme volumen de conversaciones entre empresas y usuarios a través de WhatsApp”, dice el ejecutivo. Además, añade entre risas: “Los latinos somos seres conversacionales. Nos gusta hablar”.

De WhatsApp a ChatGPT

Del profundo análisis de la sociología brasileña surge la actual Blip. El unicornio, nacido en 1999 en el terreno del desarrollo de aplicaciones móviles, ha conseguido posicionarse -fruto de un progreso “natural”- como la tecnología inteligente que permite que las conversaciones aterricen en negocios. Es el intermediario entre los canales de comunicación y los LLM (modelos de lenguaje grandes, de sus siglas inglesas).

Todo ello, sin hablar excesivamente de tecnología y evangelizando sobre la importancia de sus promesas: la rapidez en la interacción, la interfaz y la experiencia de usuario, tal y como señalaba su CEO, Roberto Oliveira, durante su intervención en ‘BlipID’, el evento anual de la compañía que ha celebrado su quinta edición esta semana en la ciudad de Sao Paulo.

“Estamos asistiendo en directo a la evolución de los activos digitales”, confirma Gonçalves. “En los años 2000, con la expansión de internet, todas las compañías necesitaban tener una página web. Una década después, tuvieron que adaptar sus servicios a los smartphones. Y, a día de hoy, han de tener presencia en todos los modos de uso de la gente”.

En esta sucesión de hechos, prosigue, aparece WhatsApp, con una presencia masiva y una penetración cercana al 98% de todos los teléfonos móviles de Brasil.

Sin embargo, el círculo se completa en un acontecimiento “canónico” en noviembre de 2022: la salida al mercado de ChatGPT. “En este punto comenzó el hype que estamos viviendo. Pero hubo un error de concepto, todo el mundo fue detrás del modelo pero nadie se fijó en la interfaz. Esta es la clave que cambia el modo en que interactuamos en el mundo digital”.

Para Blip, darse cuenta de esta característica fue sencillo. El ejecutivo refiere que, con el tsunami del iPhone, el negocio dejó de estar únicamente en el contenido para trasladarse a la forma en que compramos y nos comunicamos dentro de la industria telefónica.

“Lo que puedes construir ahora va mucho más allá de enviar mensajes, fotos o establecer diálogos de ida y vuelta. Esto va de sistemas operativos basados en funcionalidades y nosotros estábamos ya preparados para surfear la ola”.

Latinoamérica, pionera en adopción

Aprovechar la oportunidad le ha valido a la compañía para, a través de su IA conversacional, generar un valor económico de unos 5.000 millones de euros para sus clientes en el último año repartidos entre servicios financieros, ventas, soporte de clientes y otras operativas.

Unos datos que permiten al directivo aseverar que “aunque Latinoamérica no haya estado en el centro del desarrollo de la tecnología en sí misma, sí está siendo una de las primeras regiones en capturar el valor de la interfaz”.

Llama la atención uno de los casos de éxito de la compañía, el banco Inter, que ha conseguido digitalizar las comunicaciones con sus usuarios en cotas superiores al 95% del total de interacciones.

“Tenemos una base de experiencias que ya no se limita solo al intercambio de mensajes, sino que incorpora una sofisticación conversacional que incluso Meta reconoce como una de las más avanzadas del mundo”, añade Gonçalves.

Brasil es punta de lanza para el continente, pero el ejecutivo cree que se están incorporando otras regiones a pasos agigantados como México, Argentina o Chile. “Quizás, nosotros no hemos sido los primeros en desarrollar esta tecnología, pero sí los pioneros en poner en valor este nuevo modelo”, concluye.