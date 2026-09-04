De una hora en coche a 12 minutos en el aire: así prepara Los Ángeles sus taxis voladores para los JJOO de 2028

Las claves

Las claves Generado con IA Los Ángeles prepara taxis voladores para los Juegos Olímpicos de 2028, buscando aliviar el tráfico y mejorar la movilidad durante el evento. AEG y Archer Aviation construirán el primer vertipuerto en el centro de la ciudad para operar aeronaves eléctricas eVTOL, capaces de reducir trayectos de una hora a solo 12 minutos. El modelo Archer Midnight será el encargado de los vuelos, con capacidad para cuatro pasajeros y menor ruido que un helicóptero convencional. El vertipuerto de L.A. LIVE formará parte de una red aérea conectando puntos clave como estadios y aeropuertos, posicionando a Los Ángeles como pionera en movilidad aérea eléctrica en EE.UU.

Los Ángeles será la sede de los Juegos Olímpicos de 2028 y la ciudad ya se prepara para uno de sus mayores retos: aliviar el tráfico en una de las urbes más congestionadas del mundo para garantizar la movilidad durante el evento.

Entre las medidas que se estudian se encuentran la restricción del tráfico privado en los días clave y el fomento del transporte público entre los ciudadanos. La propuesta no está exenta de polémica: pese a los esfuerzos a gran escala para ampliar la red de transporte, todavía queda mucho camino por recorrer para que el sistema funcione con la eficiencia que exige un evento de grandes proporciones.

La ciudad del entretenimiento lleva años apostando por el “futurismo” en materia de movilidad. No es extraño ver robots repartidores de comida por sus calles y, por su parte, Waymo cuenta con una flota importante de coches autónomos. De hecho, es frecuente compartir la carretera con ellos.

El próximo objetivo para mejorar la movilidad de Los Ángeles se encuentra en los cielos de la ciudad. AEG, la mayor compañía de entretenimiento deportivo del mundo, y Archer Aviation anunciaron una colaboración para desarrollar el primer vertipuerto en el centro de la ciudad, en Downtown LA (L.A. LIVE), justo en su zona de rascacielos. ¿El objetivo? Convertir trayectos que hoy toman más de una hora en coche en vuelos de apenas 12 minutos. El proyecto debería ser completado antes de 2028. El acuerdo convierte a Archer en el proveedor exclusivo de taxis aéreos de L.A. LIVE, el distrito de entretenimiento de AEG.

“Estamos encantados de anunciar esta iniciativa junto a Archer para mejorar la experiencia de los aficionados en los grandes eventos deportivos y de entretenimiento en vivo que organizamos”, declaró Nick Baker, presidente y director de operaciones de AEG Global Partnerships. “Se trata de un proyecto ambicioso y, precisamente, del tipo de colaboración vanguardista que combina infraestructura y tecnología en beneficio de nuestros aficionados, los visitantes y la comunidad en general, en torno a los grandes eventos deportivos y de entretenimiento en vivo que tienen lugar en L.A. LIVE”.

De esta manera, el centro de Los Ángeles tendría una conexión aérea directa con el resto de las sedes olímpicas, repartidas por una ciudad de casi cuatro millones de habitantes.

El vertipuerto que se construirá en Downtown LA será una plataforma de despegue y aterrizaje vertical diseñada para aeronaves eléctricas conocidas como eVTOL.

Desde este lugar despegará el Archer Midnight, un modelo eléctrico pensado para generar menos ruido que un helicóptero convencional. Su velocidad alcanzaría los 240 km/h, pero solo tiene capacidad para cuatro pasajeros, lo que evidencia que este servicio no estaría disponible de manera generalizada.

Según cifras de la compañía, un vuelo entre el aeropuerto de Hawthorne (una base adquirida por Archer el año pasado) y Orange County tomaría unos 12 minutos, frente a los 56 minutos que hoy requiere el mismo trayecto en coche. Entre el aeropuerto de Hollywood Burbank y el SoFi Stadium, el ahorro de tiempo es similar: 14 minutos de vuelo frente a casi una hora en carretera.

El vertipuerto de L.A. LIVE no es un proyecto aislado, sino una pieza más de la red que Archer está construyendo en el sur de California, que ya incluye sitios planeados en el estadio SoFi, la Universidad del Sur de California (USC) y Hollywood Burbank, con el aeropuerto de Hawthorne como hub operativo.

Con menos de dos años para la inauguración de los Juegos, el reto para Archer y AEG será convertir este concepto en una realidad capaz de transportar a pasajeros de manera eficiente a diario. Si lo logran, Los Ángeles podría convertirse en el primer gran centro de pruebas de la nueva movilidad aérea eléctrica en Estados Unidos.