La inteligencia artificial despierta en América Latina: el 71% de empresas ya la adoptan

Las claves

Las claves Generado con IA El 71% de las empresas en América Latina ya ha adoptado inteligencia artificial en alguna función, según el informe de Hi Ventures. La productividad y la eficiencia son los principales atractivos para la adopción de IA, destacando el uso en tareas administrativas y repetitivas. Chile, Argentina y Brasil lideran el índice de preparación para la IA en la región, aunque la falta de talento técnico es el principal freno. El 78% de las corporaciones cuenta con un marco formal de gobernanza para la IA, mientras que en startups preocupan la fiabilidad y la seguridad.

Hi Ventures, el fondo liderado por Jimena Pardo y Federico Antoni, es uno de los más activos y reconocidos en América Latina. Con sede en México e inversiones en todo el continente, ha publicado la cuarta edición de State of AI in Latin America, un informe que en poco tiempo se ha convertido en una referencia en la región.

En su extenso y profundo documento, detallan cómo la IA se ha instalado en los equipos de atención al cliente, los departamentos financieros, las herramientas de programación y los procesos internos de compañías de todos los tamaños.

Según su investigación, se adentran en una nueva etapa, la de los agentes capaces de ejecutar tareas, utilizar herramientas y tomar decisiones acotadas con una supervisión humana cada vez menor. En América Latina, esa transición avanza, pero también deja al descubierto algunas de las limitaciones estructurales de la región.

Según la actualización del informe State of AI in Latin America, elaborado por Hi Ventures, el 71% de las corporaciones consultadas ya ha adoptado inteligencia artificial en algún equipo o función. Otro 23% la utiliza únicamente para la productividad individual y solo el 5% aún no la ha explorado. El salto desde los pilotos hasta el uso habitual es una realidad, no así la profundidad de su impacto.

La brecha entre empresas consolidadas y startups es notable. El 53% de las nuevas compañías encuestadas ya utiliza agentes en producción, frente al 30% de las corporaciones. En estas últimas, el 40% mantiene un modelo de supervisión humana directa y apenas el 5% ha alcanzado un funcionamiento plenamente autónomo. Las empresas han detectado barreras a derribar: El principal desafío corporativo es la confianza de los usuarios, seguida de retos técnicos como la integración con sistemas.

Mercado Libre, pioneros en adopción y uso

La productividad es el argumento dominante. El 46% de los líderes empresariales identifica la mejora de la eficiencia como el principal atractivo de la inteligencia artificial. En la práctica, los primeros resultados aparecen para eliminar procesos repetitivos: atención al cliente, generación de informes, análisis, planificación financiera, impuestos y compras.

Mercado Libre, por ejemplo, ha extendido herramientas de IA a decenas de miles de empleados y ha concentrado sus primeros esfuerzos en áreas administrativas con grandes volúmenes de trabajo manual. La productividad aparece como la principal métrica de éxito de la IA en América Latina, por delante de la reducción de costes.

El 99% de las startups consultadas utiliza inteligencia artificial, al menos internamente, y el 78% la ha incorporado a su producto principal. La mayoría son empresas pequeñas: el 62% tiene equipos de diez personas o menos. Esa estructura puede convertirse en una ventaja. Las compañías nacidas después de la expansión de la IA no tienen que adaptar décadas de software heredado ni convencer a organizaciones acostumbradas a trabajar de otra manera. Pueden diseñar sus procesos pensando en los agentes como parte de la estructura.

"La IA se está convirtiendo en el sistema operativo de la economía. No queda otra opción que abrazarla", resume Paqui Casanueva, presidenta del consejo de Endeavor. Su tesis es optimista: un microempresario con un teléfono móvil dispone hoy de una potencia de cálculo comparable a la de una gran corporación hace cinco años. "Si puedes resolver un problema en México, con toda su complejidad, tu modelo funciona en cualquier lugar de América Latina”.

Chile, Argentina y Brasil, lideran en América Latina

El índice de preparación para la IA de Hi Ventures muestra convergencia entre países, aunque con diferencias importantes. Chile encabeza la clasificación con 72,5 puntos, seguido de Argentina, con 71. Brasil alcanza 70,2 después de registrar el mayor avance interanual, mientras México llega a 67,5. Colombia se queda en 53,1. El indicador combina estrategia, inversión, talento, infraestructura, datos, cultura y gobernanza.

El principal freno no es el interés en su adopción, sino el talento. La falta de profesionales técnicos es una barrera tanto para startups como para empresas. En las primeras, también pesan la fiabilidad de los agentes y el coste de cómputo. En las grandes empresas, la privacidad de los datos ocupa el primer lugar, seguida por la carencia de capacidades internas.

Sandra Daza, directora senior de IA y Cloud de Oracle, destaca una paradoja: "América Latina está superando a Estados Unidos en el consumo de ciertos servicios habilitados por modelos de lenguaje. Esta es la primera revolución industrial que no requiere una inversión de capital masiva. La barrera ya no es la tecnología" .

La velocidad del cambio agrava el problema: las herramientas evolucionan más rápido que los programas de formación y las estructuras de gobierno corporativo.

Ausencia de un marco corporativo

La gobernanza avanza, pero no está consolidada. El 78% de las corporaciones afirma contar con un marco formal para la IA o estar desarrollándolo. A las startups les preocupan especialmente la inexactitud de las respuestas y las alucinaciones, así como las brechas de seguridad.

"Durante décadas, los fundadores latinoamericanos aprendieron a construir en medio de la complejidad. En la era de los agentes, esa experiencia puede convertirse en una de las mayores ventajas de la región", concluye Jimena Pardo, socia directora de Hi Ventures.