La startup colombiana Yuno capta 45 millones de dólares para escalar su sistema de pagos con inteligencia artificial

Las claves

Las claves Generado con IA La startup colombiana Yuno ha cerrado una ronda de serie B de 45 millones de dólares para escalar su plataforma de pagos impulsada por inteligencia artificial. Yuno conecta comercios, bancos y billeteras digitales con más de 1000 métodos de pago a través de una sola API, facilitando el acceso a mercados internacionales. La ronda fue liderada por Global PayTech Ventures y participaron firmas como Andreessen Horowitz, Tiger Global, Kaszek y tres fondos del Golfo, apuntando a la expansión en Medio Oriente. Yuno opera en más de 190 países, ha recuperado más de 5000 millones de dólares en transacciones y reporta importantes ahorros y mejoras en tasas de autorización de pagos para sus clientes.

La plataforma de pagos impulsada por inteligencia artificial, Yuno, acaba de cerrar una ronda de serie B por 45 millones de dólares. La startup de origen colombiano conecta a comercios, bancos y billeteras digitales con más de 1000 métodos de pago distintos a través de una sola API que permite a los negocios acceder a nuevos mercados internacionales de manera sencilla.

Se trata de la tercera ronda institucional de la compañía desde su fundación hace tan solo cuatro años, en 2022, y llega en un momento en el que el sector fintech latinoamericano sigue demostrando su fortaleza al atraer capital de fondos internacionales de primer nivel.

En la ronda, liderada por la firma de capital Global PayTech Ventures, con sede en Miami, participaron grandes nombres como Andreessen Horowitz, Tiger Global y Kaszek, que, con esta inversión, refuerzan su interés por el sector fintech en la región. También participaron tres firmas de inversión del Golfo: Rasmal Ventures, Further Ventures y GrowthX Capital, que, de esta manera, abren una vía de expansión hacia Medio Oriente.

Yuno ya cuenta con operaciones en más de 190 países, 460 integraciones activas y entre sus principales clientes figuran McDonald's, NetEase Games, GoFundMe, inDrive y Rappi. Se trata de un portfolio que combina gigantes globales con jugadores regionales.

Lo que distingue a Yuno de otros competidores del sector es que su infraestructura partió de cero con agentes de inteligencia artificial ya integrados, no como una herramienta que fuera desarrollada posteriormente. Esos agentes aprenden de cada transacción que pasa por la red de pagos.

En la práctica, eso se traduce en un ruteo inteligente (se escoge automáticamente el mejor camino para cada pago), en la detección de fraude en tiempo real y en un proceso de compra de un clic que se adapta al país y al método de pago disponible. Esa es la clave que marca la diferencia: la plataforma cuenta con las herramientas necesarias para adaptarse con agilidad a las necesidades de cualquier mercado internacional, con una infraestructura ya preparada para ello.

"La mayoría de las empresas levantan una ronda serie B para poder seguir creciendo. No obstante, nuestra intención es acompañar el crecimiento de nuestros clientes y ampliar nuestra ventaja competitiva, con una ruta clara hacia la rentabilidad en el próximo año", comentó Juan Pablo Ortega, cofundador y CEO de Yuno, en un comunicado en el que celebraba la nueva ronda de financiación. "La IA ha transformado la mecánica financiera de esta empresa. Crecemos más rápido y operamos con mayor eficiencia que la generación anterior de proveedores de infraestructura. Lograr una presencia local en todas partes es el mayor desafío del sector de pagos y cualquiera que empiece hoy lleva al menos dos años de retraso. Con esta ronda, buscamos consolidar ese liderazgo a escala verdaderamente global, manteniendo una disciplina financiera real".

En el último año, la startup asegura haber recuperado más de 5000 millones de dólares en transacciones que, de otro modo, se habrían perdido por fallos técnicos o rechazos de pago. También reportó un aumento de cerca del 5% en las tasas de autorización de pagos y más de 500 millones de dólares en ahorros para sus clientes en costos de procesamiento.

La nueva ronda les permitirá profundizar en investigación y desarrollo, ampliar la plataforma de pagos presenciales (más allá del comercio digital) y escalar su presencia en Estados Unidos.

La apuesta por Medio Oriente

La entrada de las tres firmas de capital del Golfo no es casualidad. En abril, la filial Yuno Payments Arabia obtuvo la certificación necesaria del Banco Central de Arabia Saudita para poder operar en la región. Se trata de un paso regulatorio clave para expandir sus operaciones.

A eso se suman alianzas ya activas con Tap Payments y Tabby, la plataforma de “buy now, pay later” (compra ahora, paga después) que cuenta con más de 25 millones de usuarios en Arabia Saudita.