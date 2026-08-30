Applivery acelera su expansión en Latinoamérica con México como mercado estratégico

Las claves

Las claves Generado con IA Applivery elige México como mercado prioritario para su expansión internacional en Latinoamérica, apoyándose en alianzas estratégicas y una red creciente de partners. La empresa espera alcanzar más de 80 clientes en México, Chile, Argentina y Perú, adaptando su estrategia comercial y de canal a las particularidades de cada país. Applivery se convierte en socio tecnológico de Volaris y The Excellence Collection, facilitando la gestión de miles de dispositivos con despliegues hasta un 75% más rápidos y mejoras en trazabilidad y seguridad. La solución de Applivery permite actualizaciones centralizadas y control remoto de dispositivos, optimizando operaciones críticas en sectores como aviación y hotelería.

México ha sido elegido como primer mercado prioritario y punto de partida de Applivery para su estrategia de expansión internacional en Latinoamérica. La compañía española especializada en gestión unificada de endpoints (UEM) está desarrollando un plan de expansión local apoyado en alianzas estratégicas y en una red de partners de canal en crecimiento.

Una estrategia con la que la compañía contempla alcanzar más de 80 clientes en México, Chile, Argentina y Perú, al tiempo que busca fortalecer el canal como uno de los principales motores del crecimiento local.

Según explican desde Applivery a DISRUPTORES AMÉRICAS en Latinoamérica la propuesta de valor será común a la que mantiene en España, basada en la gestión unificada de endpoints, la seguridad y el cumplimiento normativo, pero adapta su estrategia comercial a las particularidades de cada mercado latinoamericano. En este contexto, el modelo de canal adquiere un papel especialmente relevante, ya que los mercados de la región presentan una mayor fragmentación y una mayor dependencia de los partners locales para la venta, implantación y soporte de las soluciones.

A ello se suman las diferencias regulatorias y de compliance entre países y sectores. En este sentido, apunta a Chile como uno de los mercados a seguir por la evolución de su marco de protección de datos, con la entrada en vigor prevista para diciembre de 2026 de la Ley 21.719.

La elección de México como mercado clave para Applivery se ha visto impulsada especialmente por su entrada en sectores con una elevada dependencia de dispositivos móviles y operaciones distribuidas, como la aviación y la industria hotelera.

En el primer caso, la española se ha convertido en socio tecnológico de Volaris, una de las principales aerolíneas low cost de México y América Latina, y The Excellence Collection, cadena hotelera especializada en resorts de gran escala. Ambos proyectos han permitido a Applivery demostrar la capacidad de su plataforma para gestionar infraestructuras móviles complejas sin interrumpir operaciones críticas.

En el caso de Volaris, Applivery ha posibilitado la migración de más de 1.300 dispositivos de aviación a una nueva plataforma sin interrupciones en la operativa diaria. El proyecto también ha permitido incorporar capacidades avanzadas de trazabilidad y control sobre una flota distribuida en diferentes países, manteniendo los niveles de seguridad y los estándares regulatorios exigidos por la industria aérea.

La transición se completó en apenas unas semanas, un factor especialmente relevante para una compañía cuya actividad depende de la disponibilidad permanente de sus sistemas y dispositivos.

“Encontrar un socio que hable el mismo idioma de urgencia que una aerolínea es difícil. Applivery entendió desde el primer día que nuestra operación no se detiene y que cada decisión técnica impacta directamente en nuestra puntualidad y servicio”, ha asegurado Erika Rivera Gavaldon, Gerente Senior de Tecnología de la Información de Volaris.

Despliegues un 75% más rápidos

La segunda referencia de Applivery en México procede de The Excellence Collection, que ha utilizado la plataforma para centralizar la gestión de sus dispositivos en nueve hoteles situados en México, República Dominicana y Jamaica.

La solución ha permitido reducir hasta un 75% los tiempos de despliegue, con más de 200 dispositivos configurados en apenas dos días. Además, la cadena puede realizar actualizaciones simultáneas y centralizadas cuando los dispositivos están conectados, eliminando la necesidad de desplazamientos físicos para mantener actualizados sus equipos.

Hotel del grupo The Excellence Collection en Cancún. TEC

La plataforma también aporta capacidades de control y seguridad mediante la restricción de tiendas de aplicaciones, el bloqueo de descargas no autorizadas y la posibilidad de bloquear dispositivos de forma remota. A ello se suma la gestión de las redes Wi-Fi y el control centralizado de dispositivos desplegados en distintos países.

"Antes teníamos que recuperar todos los dispositivos para actualizarlos. Ahora, con Applivery, simplemente subimos la actualización a la política y se replica en todos los hoteles automáticamente", asegura Christyan Fernandez, IT Support de The Excellence Collection.

Colaboraciones sobre las que Javier Lima, CRO de Applivery afirmaba que "estamos muy orgullosos de los logros conseguidos junto a nuestros socios mexicanos. Ambas compañías operan en entornos de máxima exigencia en los que la movilidad no permite fallar. México se ha convertido en un mercado clave para nuestra estrategia global; no es algo coyuntural: es una apuesta firme por acompañar a las organizaciones que están liderando la transformación digital en la región".