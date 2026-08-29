SpaceX invertirá 100.000 millones de dólares en una megabase espacial en Luisiana

Las claves

Las claves Generado con IA SpaceX invertirá 100.000 millones de dólares en una megabase espacial en Vermilion Parish, Luisiana, con previsión de inicio de operaciones en 2029. La base contará con instalaciones para producir propelente, generar energía, aeropuerto propio y viviendas para el personal, generando más de 3000 empleos. El complejo aspira a ser el puerto aeroespacial más grande del mundo, con capacidad para miles de lanzamientos anuales y hasta 30 lanzamientos diarios. El proyecto ha generado preocupación entre grupos conservacionistas por el posible impacto en el ecosistema, y SpaceX ya trabaja con autoridades para evaluar estos riesgos.

El proyecto más ambicioso de SpaceX llegará a Luisiana, Estados Unidos, en 2027. La empresa aeroespacial anunció una inversión histórica para construir una megabase que permitirá a la compañía realizar miles de lanzamientos espaciales al año.

El nuevo puerto espacial, ubicado en Vermilion Parish, contará con instalaciones para producir propelente y generar energía e incluirá su propio aeropuerto y viviendas para el personal. Se espera que el proyecto genere más de 3000 puestos de trabajo en un estado que cuenta con mano de obra especializada en la "construcción de infraestructura compleja en un entorno único".

El complejo aspira a convertirse en el puerto aeroespacial más grande del mundo, con capacidad para realizar miles de lanzamientos al año. Está previsto que los primeros lanzamientos tengan lugar en 2029. Una vez completada la construcción, se prevé que el puerto cuente con cinco bases, cada una con dos plataformas de lanzamiento.

"Hoy es un día importante para Luisiana. Nuestro Estado va a superar los 250.000 millones de dólares en nuevas inversiones y el anuncio de hoy nos sitúa en el corazón del futuro", declaró el gobernador del Estado, Jeff Landry. "Contamos con las personas y el talento necesarios para construir lo que en su día el mundo consideró imposible, generando empleos en tierra firme, en el Golfo y en el espacio".

De esta forma, Vermilion Parish se convertirá en la cuarta y mayor base de lanzamientos de SpaceX, lo que permitirá a la empresa afianzar su liderazgo mundial en lanzamientos espaciales con cohetes reutilizables.

El hecho de que el estado de Luisiana haya sido elegido para este ambicioso proyecto no es casualidad. El lugar ofrece una combinación de ventajas atractivas para las metas de SpaceX, ya que cuenta con gas natural, clave para suministrar la energía y el combustible necesarios para sus operaciones. Además, la localización escogida presenta una amplia superficie de terreno que permitirá que la base siga expandiéndose en el futuro.

Esta ubicación en la Costa del Golfo también es clave para el objetivo de SpaceX de construir centros de datos, pero en esta ocasión orbitales, uno de los nuevos retos del sector tecnológico en Estados Unidos, que necesita satisfacer la demanda insaciable generada por la inteligencia artificial.

"Hoy es un día importante para Luisiana. Nuestro Estado va a superar los 250.000 millones de dólares en nuevas inversiones y el anuncio de hoy nos sitúa en el corazón del futuro" Jeff Landry, gobernador de Luisiana

"Vamos a construir un puerto espacial que, hasta ahora, solo ha existido en la ciencia ficción”, comentaba Elon Musk, fundador y director ejecutivo de SpaceX, en un comunicado. “SpaceX nació con el objetivo de hacer realidad un futuro en el que los seres humanos puedan explorar las estrellas; algo que solo será posible cuando logremos que viajar al espacio sea algo tan normal como volar en avión. Starbase, en Luisiana, adelanta ese futuro".

En sus redes sociales, Musk aseguró que este proyecto es clave para hacer posible la vida interplanetaria y que la base de Luisiana podría llegar a realizar hasta 30 lanzamientos diarios. Sin embargo, el empresario cuenta con un largo historial de promesas ambiciosas anunciadas públicamente que rara vez cumple en los plazos correspondientes.

El megaproyecto no está exento de polémica, ya que grupos conservacionistas temen que la construcción y los futuros lanzamientos pongan en peligro la diversidad del ecosistema de la zona.

En este aspecto, representantes de SpaceX han asegurado que han establecido contacto con la Autoridad de Protección y Restauración Costera y con otros organismos estatales pertinentes para comenzar a evaluar de manera proactiva los posibles impactos que el proyecto pueda tener sobre la fauna, la pesca y los hábitats de los que dependen.