Okticket y HSBC México se unen para impulsar la automatización de gastos corporativos en América Latina

Las claves

Las claves Generado con IA Okticket y HSBC México han firmado una alianza para automatizar la gestión de gastos corporativos en el mercado mexicano. Las empresas que usan tarjetas corporativas de HSBC podrán acceder a la inteligencia artificial de Okticket para controlar y validar gastos en tiempo real. El sistema incorpora doble verificación automática y reglas configurables para detectar inconsistencias y asegurar el cumplimiento de políticas internas. La colaboración refuerza la expansión internacional de Okticket, que ya presta servicios a más de 2.000 empresas y 400.000 usuarios en Europa y Latinoamérica, con especial foco en México.

Fiel a su objetivo de consolidar su presencia en Latinoamérica, Okticket, la scale-up española especializada en la automatización inteligente de gastos corporativos, ha alcanzado una alianza estratégica con HSBC México para impulsar su expansión en el mercado mexicano.

Gracias a este acuerdo, las empresas que utilizan tarjetas corporativas del banco podrán acceder a la tecnología de Okticket para automatizar la gestión del gasto, realizar conciliaciones y aplicar controles en tiempo real. Una propuesta que supone ir un paso más allá del registro y gestión de comprobantes fiscales, al combinar los medios de pago corporativos de HSBC con la tecnología de inteligencia artificial de Okticket para, de este modo, controlar el gasto durante todo el proceso: desde el pago y la digitalización hasta la validación y el control.

“Los bancos necesitan agilidad tecnológica para ser más competitivos. Esta alianza con HSBC muestra cómo Okticket puede añadir una capa de inteligencia a los medios de pago corporativos, aportando control, automatización y valor real, sin complicar la vida del cliente. Lo mejor de dos mundos, al servicio de nuestros clientes”, señala Felipe Ojeda Latorre, CEO de Okticket.

Además, la operación refuerza la estrategia internacional de la compañía, nacida en Asturias y que ya presta servicio a más de 2.000 empresas y 400.000 usuarios en Europa y América Latina, con foco en México, donde Okticket cuenta con equipo propio y opera desde hace años.

Uno de los principales elementos diferenciales de la solución fruto del acuerdo es el sistema de doble verificación automática, que combina los controles aplicados por HSBC en el momento del pago con una segunda comprobación realizada mediante inteligencia artificial por Okticket.

Control e inteligencia artificial

Según explican desde la española, en una primera fase, HSBC aplica las reglas definidas por cada empresa, como límites de gasto, categorías autorizadas o canales en los que se permite realizar determinadas compras. Después, la inteligencia artificial de Okticket analiza el comprobante para detectar posibles inconsistencias que hayan superado ese primer filtro.

Así, el sistema puede identificar, por ejemplo, un comercio que no cumple la política de gasto de la empresa o un gasto duplicado, y resolverlo de forma autónoma sin necesidad de intervención humana.

La tecnología se apoya en un motor de reglas configurable que permite establecer políticas de gasto con gran precisión. Es decir, las empresas pueden, por ejemplo, limitar a una única carga de combustible diaria, bloquear pagos en determinados establecimientos o impedir compras fuera del horario laboral.

Cada transacción se analiza utilizando la información completa del comprobante fiscal digital (CFDI), incluido el importe, la fecha, el giro del comercio, el identificador del establecimiento y su ubicación. El resultado es un sistema de control automático, consistente y auditable, que además simplifica la deducibilidad fiscal ante el SAT, la agencia tributaria mexicana.

Okticket ya presta servicio a más de 2.000 empresas y 400.000 usuarios en Europa y América Latina, con foco en México. Okticket

Para Okticket, la alianza representa algo más que la incorporación de una nueva funcionalidad a sus servicios: supone reforzar su estrategia de crecimiento en México a través de una de las principales instituciones financieras del país.

La compañía apuesta así por las entidades financieras como canal para llevar su tecnología a un mayor número de empresas y consolidar su presencia internacional. Actualmente opera en España, México, Francia, Portugal e Italia, con el mercado mexicano como uno de los principales focos de su expansión.

Por parte de HSBC, Carlos González Fillad, director ejecutivo de Soluciones Globales de Pago para México y Latinoamérica, señala que la alianza permitirá a las empresas que utilizan sus tarjetas corporativas mejorar de forma sustancial la gestión de sus gastos mediante control en tiempo real, conciliación automática y una gestión más eficiente de sus recursos.