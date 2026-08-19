México abre sus puertas a la innovación cántabra: industria, 'agro' y telecomunicaciones en el foco de colaboración

Las claves

Las claves Generado con IA Cantabria lanza una misión comercial multisectorial a México para promover la innovación en los sectores industrial, agroalimentario y de telecomunicaciones. La iniciativa, impulsada por SODERCAN y la Cámara de Comercio, ofrecerá agendas personalizadas de reuniones entre empresas cántabras y potenciales clientes, distribuidores e importadores mexicanos. Durante la misión, se celebrará una exposición de productos alimentarios cántabros en Ciudad de México para reforzar la visibilidad regional. SODERCAN financiará el 70% del coste de las agendas de trabajo y las empresas interesadas podrán inscribirse hasta el 31 de agosto.

A nivel nacional, a nivel europeo… y ahora a nivel transatlántico. Las políticas de cooperación relacionadas con la innovación del Gobierno de Cantabria puede decirse, ya que no entienden de fronteras.

DISRUPTORES ha venido dando cuenta de diversos acuerdos que están permitiendo cierta expansión al ecosistema cántabro de I+D+I.

En España, cabe recordar dos iniciativas recientes, la primera un encuentro del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN) con compañías del Parque Tecnológico GARAIA (País Vasco), enmarcada en una iniciativa que ha permitido conectar ambos ecosistemas innovadores y sentar las bases para futuras colaboraciones en ámbitos tecnológicos y de negocio.

La segunda, un acuerdo del Gobierno de Cantabria, la Universidad de Cantabria y la Generalitat de Cataluña para estrechar lazos de cooperación científica con el fin de explorar nuevas vías de colaboración científica en materia de educación superior, investigación e innovación con el fin de captar talento investigador, impulsar la transferencia de conocimiento o el desarrollo de programas formativos innovadores en un contexto marcado por los retos europeos y globales en ciencia y educación superior.

A nivel europeo, universidades prestigiosas como la de Oxford no han dudado en aliarse con entidades como el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria) para desarrollar proyectos disruptivos.

El último de los presentados pretende anticipar problemas causados por el cambio climático en los puertos costeros.

Publicado en la revista científica Coastal Engineering, el trabajo liderado por Alberto Fernández Pérez, junto a Javier L. Lara e Íñigo J. Losada, presenta un marco de adaptación flexible y dinámico para infraestructuras portuarias que permite tomar decisiones adaptativas antes de que el riesgo climático llegue a niveles no tolerables. Este enfoque representa un avance sustancial frente a las estrategias actuales, predominantemente estáticas y centradas en un sólo tipo de fenómeno.

Pero lo último que se ha conocido es el salto de Cantabria al otro lado del charco. La Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, a través de SODERCAN y en colaboración con la Cámara de Comercio de Cantabria, ha abierto la convocatoria para participar en una nueva misión comercial multisectorial a México que se celebrará del nueve al 13 de noviembre de 2026.

La iniciativa forma parte del Plan de Internacionalización de Cantabria y tiene como objetivo facilitar la entrada y consolidación de las empresas cántabras en uno de los mercados más relevantes y dinámicos de Latinoamérica. Eso sí, con la innovación como uno de los ejes fundamentales.

La misión permitirá a las empresas participantes mantener reuniones presenciales con potenciales clientes, distribuidores e importadores mexicanos mediante agendas de trabajo personalizadas diseñadas en función de los objetivos comerciales y el perfil de cada organización.

Estas agendas serán elaboradas por la Cámara de Comercio de España en México, entidad colaboradora de la acción.

Además, durante la misión se celebrará una exposición de productos alimentarios cántabros en Ciudad de México, organizada con la colaboración de la Cámara de Comercio de España en México y la Casa de Cantabria en México, con el objetivo de reforzar la visibilidad de la oferta agroalimentaria regional.

Con más de 130 millones de habitantes y una economía que continúa creciendo, México presenta importantes oportunidades comerciales para las empresas cántabras.

Los sectores implicados

Sectores como la automoción, la electrónica, las infraestructuras, el transporte, las telecomunicaciones y numerosos ámbitos industriales demandan bienes, equipos, componentes y servicios especializados.

Además, la reconfiguración de las cadenas globales de suministro está reforzando el atractivo del país como destino estratégico para la inversión y el comercio internacional.

Las empresas participantes contarán con una agenda individual de reuniones adaptada a sus intereses comerciales y podrán acceder a potenciales socios, clientes y prescriptores en el mercado mexicano.

La acción contará con un máximo de ocho empresas participantes. Dada la limitación de plazas, la Cámara de Comercio de España en México valorará la idoneidad de las empresas antes de confirmar su participación para garantizar su adecuación al mercado y maximizar las oportunidades de negocio.

SODERCAN financiará el 70% del coste de las agendas de trabajo. Asimismo, las empresas que cumplan los requisitos establecidos en los programas vigentes de apoyo a la internacionalización podrán optar a ayudas para cubrir parte de los gastos de viaje.

Las empresas cántabras interesadas en participar en esta misión comercial deberán formalizar su inscripción antes del próximo 31 de agosto a través del formulario habilitado en la web de SODERCAN.