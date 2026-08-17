Tata Consultancy Services y Google Cloud abren un centro en México para divulgar la IA

Las claves

Las claves Generado con IA Tata Consultancy Services y Google Cloud abren el Gemini Experience Center en Ciudad de México, el segundo en América Latina y noveno en el mundo. El centro, ubicado en la sede de TCS, es un espacio de coinnovación para que empresas diseñen, prototipen y apliquen soluciones de IA adaptadas a sus necesidades. La instalación cuenta con más de 3.000 agentes de inteligencia artificial y soluciones específicas para industrias como finanzas y seguros. Las soluciones desarrolladas podrán aplicarse en otros mercados latinoamericanos, consolidando a México como un referente regional en innovación tecnológica basada en IA.

Tata Consultancy Services (TCS) y Google Cloud han apostado por la apertura del Gemini Experience Center en Ciudad de México, el segundo de la compañía en América Latina y el noveno a nivel mundial. Lo hacen con un fin claro: transformar la IA de una tecnología que se prueba en laboratorios a una herramienta que se usa en el día a día de las empresas.

El centro se ha creado dentro de la sede de TCS en la capital. Se concibe como un espacio de coinnovación en el que las empresas pueden partir de sus propios desafíos, diseñar casos de uso, construir prototipos y llevarlos a producción en semanas.

"No es una sala de demos, no es un laboratorio tradicional, sino un espacio para cocrear", explica Jorge Pontón, experto en IA de TCS México y colíder del Centro de Excelencia de IA, IA Generativa y Datos para América Latina.

La instalación cuenta con más de 3.000 agentes de inteligencia artificial desarrollados por TCS con Gemini Enterprise, la plataforma de Google Cloud. Están diseñados con conocimiento específico de distintas industrias.

Durante la inauguración, TCS ha presentado soluciones concretas: evaluación inteligente de procesos, investigación de fraude para instituciones financieras, procesamiento automatizado de reclamaciones de seguros y aceleración de datos mediante inteligencia artificial generativa.

TCS opera en México desde 2003, donde atiende a más de 260 clientes y emplea a más de 12.000 personas. La compañía considera que la cercanía con Estados Unidos y Canadá, el impulso del nearshoring y la diversidad de industrias presentes en el territorio mexicano lo convierten en un mercado estratégico para la región.

"En México sí estamos construyendo algo distinto, una IA que entiende el contexto mexicano", afirma Pontón.

América Latina acelera en adopción de IA

Las soluciones desarrolladas en el centro mexicano podrán aplicarse en otros mercados latinoamericanos, consolidando al país como un laboratorio de innovación tecnológica para toda la región. TCS ya abrió su primer centro de estas características en São Paulo, Brasil, en 2025.

América Latina vive un momento de aceleración en la adopción de tecnologías de nube e inteligencia artificial. Las empresas de la región han pasado de la fase de experimentación a la búsqueda de resultados medibles. Sin embargo, hay un reto recurrente según Pontón: "En México el principal reto que vemos es que muchas empresas tienen cientos de ideas que están relacionadas con inteligencia artificial, pero son pocas las que logran convertirlas realmente en resultados de negocio".

Gemini Experience Center está dentro de la sede de TCS. Google Ciudad de México

El Gemini Experience Center aborda ese problema con una metodología práctica. Los clientes trabajan sobre sus propios problemas, validan los resultados y, si encuentran valor, avanzan hacia la implementación.

Javier Carrique, responsable de Partners y Alianzas para América Latina de Google Cloud, subraya la importancia de crear las condiciones adecuadas para que las organizaciones adopten la inteligencia artificial con confianza.

Marcelo Wurmann, consejero delegado de TCS América Latina, enfatiza que el centro acerca capacidades avanzadas a las empresas mexicanas, ayudándolas a transformar ideas en soluciones prácticas y escalables.