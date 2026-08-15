La 'fintech' salvadoreña Ábaco marca un hito en Centroamérica con una ronda de 53 millones de dólares

Las claves

Las claves Generado con IA Ábaco, fintech salvadoreña, cerró una ronda de financiación de 53 millones de dólares, la mayor en la historia de Centroamérica para el sector. La plataforma de Ábaco permite convertir cuentas por cobrar en efectivo en menos de 24 horas, facilitando liquidez a pymes sin garantías personales ni hipotecarias. Gracias a inteligencia artificial y big data, su motor de riesgo permite decisiones de aprobación casi instantáneas y ha originado más de 100 millones de dólares en crédito. Con la nueva inversión, Ábaco planea originar más de 350 millones en créditos en 24 meses, expandirse a más de 10,000 pymes y consolidar presencia regional.

La fintech salvadoreña Ábaco ha cerrado una ronda de financiación por 53 millones de dólares, la mayor operación de su tipo en la historia de Centroamérica. La cifra consolida a la empresa como un referente regional del sector financiero digital a la vez que envía una señal contundente a los inversores internacionales para que pongan la vista en el istmo.

La operación eleva a más de 60 millones de dólares el capital acumulado por Ábaco desde su fundación en 2023, cuando tres emprendedores salvadoreños, Alejandro McCormack, Carlos Villalobos (ex-Jeeves) y Moisés Hasbún, decidieron abordar uno de los problemas estructurales más persistentes de la región: el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas (pymes). En Centroamérica, estas compañías representan el grueso del tejido productivo, pero enfrentan ciclos de cobro que oscilan entre los 30 y los 120 días, una brecha que las deja sin liquidez en momentos críticos.

Ábaco resuelve ese problema con factoraje digital. Su plataforma permite convertir cuentas por cobrar en efectivo en menos de 24 horas, y en algunos casos en tan solo ocho minutos, sin exigir garantías personales ni hipotecarias.

El motor de riesgo de la compañía, alimentado por inteligencia artificial y big data, analiza miles de variables en tiempo real para tomar decisiones de aprobación casi instantáneas.

Desde su lanzamiento, ha originado más de 100 millones de dólares en crédito, superado las 3.000 empresas registradas y realizado más de 25.000 desembolsos.

La estructura de esta última ronda combina 50 millones de dólares liderados por Accial Capital y Pomona Impact, para préstamos a clientes, con una ronda seed en la que participan fondos como Promotora Social México, Nazca Ventures, Alaya Capital, Caricaco Ventures e Innogen Capital.

La operación también incorpora mecanismos habilitados por la Ley de Emisión de Activos Digitales (LEAD) de El Salvador, con el respaldo de Invest, del Ministerio de Economía y del reconocimiento de CAF, lo que la convierte en una de las primeras operaciones de la región en utilizar una estructuración basada en tokens como parte del marco de colateral.

Fundadores experimentados

Alejandro McCormack, CEO y cofundador de Ábaco, considera esta ronda como un aviso: "Mucho más que un logro financiero. Es una señal de que desde Centroamérica es posible construir empresas capaces de atraer capital institucional de clase mundial para resolver uno de los mayores desafíos de la región: el acceso al financiamiento de las pymes".

Su cofundador, Carlos Villalobos, destaca el impacto medible entre los clientes: el 95% aceleró su crecimiento tras acceder al financiamiento, el 91% amplió su cartera de clientes, el 97% logró negociar mejores condiciones con proveedores y el 69% incrementó su planilla. "Cada empresa que obtiene liquidez a tiempo puede aceptar nuevos contratos, sumar a más personas y crecer más rápido. Ese es el impacto que buscamos escalar", afirma.

Con los nuevos recursos, Ábaco proyecta originar más de 350 millones de dólares en crédito durante los próximos 24 meses, ampliar su alcance a más de 10.000 pymes y consolidar sus operaciones en El Salvador, Guatemala y Costa Rica. La cartera de clientes actual incluye empresas de manufactura, distribución, agroindustria, construcción, servicios B2B y tecnología.

La trayectoria de Ábaco muestra cómo el sector fintech centroamericano está madurando. En 2023, la compañía levantó apenas 500.000 dólares en una ronda pre-seed con apoyo de ejecutivos de HubSpot, Tap Tap Send y Jeeves, donde trabajaba Carlos Villalobos antes de emprender, además de Cacao Capital y Caricaco. En 2024, captó nueve millones de dólares.