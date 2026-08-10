Panamá inspeccionará en tiempo real la calidad de su servicio de telecomunicaciones

Las claves

Las claves Generado con IA Panamá implementa el Nemo Backpack Pro para supervisar en tiempo real la calidad del servicio de telecomunicaciones móviles. El dispositivo portátil permite evaluar simultáneamente indicadores como calidad de llamadas, velocidad de datos, cobertura y estabilidad del servicio. Los datos recogidos facilitan a la ASEP tomar acciones regulatorias inmediatas ante posibles incumplimientos de los operadores. Esta iniciativa se enmarca en una estrategia de transformación digital que incluye la adopción de IPv6 para garantizar el crecimiento sostenible de Internet en Panamá.

Supervisar la calidad de las redes móviles y verificar, en tiempo real, el cumplimiento de los estándares de servicio por parte de los operadores de telecomunicaciones. Ese es el principal cometido de Nemo Backpack Pro, "una herramienta tecnológica de última generación diseñada para evaluar, con precisión y en tiempo real, la calidad de los servicios de telefonía móvil que reciben los usuarios", según la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) de Panamá.

Este "laboratorio portátil" con forma de mochila integra 12 teléfonos inteligentes que operan de forma simultánea para evaluar indicadores como la calidad de las llamadas, la velocidad de transmisión de datos, la cobertura y la estabilidad del servicio de telecomunicaciones ofrecido a los panameños.

Según explican desde la ASEP, la información que recoge el Nemo Backpack Pro durante las mediciones es procesada y almacenada en una computadora integrada al sistema, desde donde se generan análisis técnicos que permiten determinar si las empresas concesionarias cumplen con las obligaciones establecidas en sus contratos y con los parámetros de calidad definidos por el regulador.

Además dicha información es enviada a través de un servidor seguro hacia las oficinas de este organismo que, de este modo, puede analizar la información prácticamente en tiempo real y adoptar las acciones regulatorias que correspondan cuando se detecten incumplimientos.

Los empleados de la ASEP ha recibido la formación necesaria para poder utilizar el dispositivo. ASEP ASEP

Una de las ventajas del diseño portátil de este equipo es que puede utilizarse en escenarios donde se concentra una alta demanda de conectividad, como centros comerciales, aeropuertos, estadios, edificios corporativos y otros espacios públicos. Asimismo, el equipo puede instalarse de forma segura en vehículos para efectuar recorridos de medición en avenidas, carreteras y zonas residenciales y comerciales, evaluando el comportamiento de las redes durante los desplazamientos.

Pv6, la base para la nueva generación de redes

La mejora de la calidad de las telecomunicaciones con Nemo Backpack Pro forma parte de una estrategia más amplia de transformación digital impulsada por el Gobierno de Panamá y la ASEP en la que se está promoviendo también la adopción de IPv6, el protocolo llamado a sustituir progresivamente a IPv4 y considerado un elemento clave para garantizar el crecimiento sostenible de Internet.

La transición a IPv6 permitirá soportar el aumento del número de dispositivos conectados, facilitar el despliegue de servicios digitales y ofrecer infraestructuras de red más eficientes, seguras y resilientes. Desde la ASEP subrayan que el crecimiento del tráfico de datos y de las tecnologías emergentes obliga a evolucionar hacia arquitecturas capaces de responder a una demanda cada vez mayor de conectividad.

Esta evolución cobra aún más relevancia con la expansión de aplicaciones basadas en inteligencia artificial, el Internet de las Cosas (IoT) o el edge computing, que incrementarán de forma notable el volumen de datos que circulan por las redes y exigirán mayores niveles de capacidad, estabilidad y calidad del servicio. En este escenario, iniciativas como la monitorización continua de las telecomunicaciones y el despliegue de IPv6 se presentan como dos pilares complementarios de una misma estrategia: disponer de infraestructuras preparadas para responder a las necesidades digitales de ciudadanos, empresas y administraciones.