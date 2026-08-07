La inteligencia artificial y la inversión impulsan el crecimiento del ecosistema 'insurtech' latinoamericano

La evolución de la inversión, el aumento del número de compañías activas y la inteligencia artificial marcan el sector insurtech. Mapfre

Las claves

Las claves Generado con IA El ecosistema insurtech latinoamericano captó 90 millones de dólares en el primer semestre de 2026, el tercer mayor volumen de inversión desde la pandemia. Actualmente existen 576 compañías insurtech en la región, un 14% más que hace un año, y la tasa de mortalidad del sector ha caído al 7%. El uso de inteligencia artificial gana protagonismo, con 18 insurtechs especializadas en IA agéntica, desarrollando soluciones para gestión de siniestros, detección de fraude y atención al cliente. Brasil lidera como el principal mercado insurtech de Latinoamérica, seguido por México, Chile y Argentina, mientras aumenta la internacionalización y la atracción de compañías extranjeras.

El ecosistema insurtech latinoamericano mantiene su evolución positiva. Durante el primer semestre de 2026, las compañías del sector captaron 90 millones de dólares, lo que convierte a este periodo en el tercero con mayor volumen de inversión desde la pandemia.

Así lo muestra la última edición del informe Latam Insurtech Journey, elaborado por Digital Insurance LATAM y patrocinado por Mapfre que además apunta que si el ritmo de financiación se mantiene durante la segunda mitad del año, 2026 podría cerrar con cifras similares a las registradas en 2025.

El crecimiento también se refleja en el número de compañías activas. Actualmente, el ecosistema insurtech de Latinoamérica cuenta con 576 empresas, un 14% más que hace un año y la tasa de crecimiento más elevada desde 2023. Al mismo tiempo, la mortalidad del ecosistema continúa descendiendo y se sitúa en el 7%, su nivel más bajo de los últimos años.

El informe destaca además el creciente peso de la inteligencia artificial en el desarrollo del sector. En la actualidad existen 18 compañías insurtech especializadas en IA agéntica, una categoría prácticamente inexistente hace apenas dos años.

Estas empresas están desarrollando soluciones aplicadas a ámbitos como la gestión de siniestros, la detección del fraude, la suscripción y la atención al cliente.

Un ecosistema más maduro y resiliente

La evolución del sector refleja una mayor madurez del ecosistema insurtech latinoamericano. En los últimos doce meses se han creado 102 nuevas startups y han desaparecido 35, lo que supone una ratio de creación sobre desaparición de 3,5.

Brasil continúa siendo el principal mercado de la región, con 217 insurtechs, seguido de México, con 150; Chile, con 112, y Argentina, con 110. Otros mercados también muestran una evolución destacada, como Uruguay, Centroamérica y Colombia, con crecimientos del 39%, el 29% y el 20%, respectivamente.

La internacionalización también gana peso. El 19,7% de las compañías opera en varios mercados o procede de fuera de la región. Además, el índice de atracción de compañías extranjeras alcanza el 33%, con Perú, Colombia y México como los principales destinos.

El informe apunta así a un ecosistema que continúa creciendo y que, pese a un entorno de financiación más selectivo, muestra una mayor capacidad de consolidación y resiliencia. La evolución de la inversión, el aumento del número de compañías activas y el desarrollo de nuevas soluciones basadas en inteligencia artificial marcan la trayectoria del sector insurtech latinoamericano.