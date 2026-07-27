Emergent, la startup de programación con IA se convierte en unicornio en solo un año

Las claves

Las claves Generado con IA Emergent ha alcanzado el estatus de unicornio tras cerrar una ronda Serie C de 130 millones de dólares, elevando su valoración a 1.500 millones. La startup de programación asistida por IA cuenta ya con más de 200.000 clientes de pago y genera ingresos recurrentes anuales de 120 millones de dólares. El 70% de sus usuarios nunca había programado antes de usar Emergent, que ha facilitado la creación de más de 12 millones de aplicaciones. Latinoamérica es su segundo mercado más importante, con más de 1,15 millones de usuarios registrados y más de 10.000 aplicaciones desplegadas.

Emergent, la startup de programación asistida por IA, ha cerrado una ronda Serie C de 130 millones de dólares que la lleva directamente al selecto club de los unicornios -startups cuya valoración supera los mil millones de dólares-. En concreto, alcanza los 1.500, cinco veces más que hace medio año, cuando se lanzó públicamente.

"El verdadero impacto de la revolución de la IA será una democratización completa de quién puede crear qué software, dónde puede construirlo y cuánto cuesta", afirma Mukund Jha, cofundador y consejero delegado de Emergent, a través del correo electrónico. "Se trata de hacer que el desarrollo de software sea accesible para las personas más cercanas al problema, independientemente de sus conocimientos técnicos."

La operación ha sido liderada por el fondo de capital privado Creaegis y cuenta con la participación de MNI Ventures-Claypond, Sentinel Global y de los inversores ya presentes en rondas anteriores, como Khosla Ventures, SoftBank Vision Fund 2, Lightspeed y Y Combinator. En resumen, algunos de los nombres más reconocidos de Silicon Valley.

Los números que presenta Emergent explican el interés de estos fondos. Tienen ingresos recurrentes anuales de 120 millones de dólares y más de 200.000 clientes de pago.

En total, se han construido más de 12 millones de aplicaciones en su plataforma, por parte de unos usuarios que antes no pensaban en ello. El 70% de ellos confiesa que nunca había programado antes de descubrir Emergent.

Jha detalla que esta inyección de capital servirá para mejorar la fiabilidad, las integraciones y la infraestructura. Además de reforzar su apuesta por agentes autónomos, y su estrategia comercial en mercados donde ya tiene presencia. Aquí es donde América Latina tiene un papel importante.

En el continente, superan los 1,15 millones de usuarios registrados y las 10.442 aplicaciones desplegadas. Y se sitúa como su segundo mercado. En España, están por encima de los 220.000.