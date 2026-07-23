La tecnología que ayuda a los gobiernos a recaudar mejor: gtt llevará la transformación tributaria a Colombia

Las claves

Las claves Generado con IA La española gtt desarrollará el nuevo Sistema de Gestión Tributaria (NSGT) para la DIAN de Colombia, respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo. El proyecto integrará 21 módulos para unificar procesos tributarios como atención al contribuyente, registro fiscal, declaraciones, fiscalización y análisis de riesgos. La modernización busca transformar datos dispersos en eficiencia administrativa, mejorar el cumplimiento tributario y detectar irregularidades de forma preventiva. Experiencias previas en Honduras y Costa Rica muestran que estos sistemas han incrementado la recaudación y simplificado trámites para millones de ciudadanos.

Cuando se habla de transformación digital suelen venir a la mente sectores como la banca, el comercio electrónico o la inteligencia artificial. Sin embargo, una de las revoluciones tecnológicas más relevantes para el desarrollo económico de los países está teniendo lugar en un ámbito menos visible: la gestión tributaria.

La tecnológica española gtt (Gestión Tributaria Territorial) acaba de adjudicarse el desarrollo del nuevo Sistema de Gestión Tributaria (NSGT) de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia, un proyecto respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que busca modernizar una de las infraestructuras digitales críticas del Estado colombiano.

La iniciativa contempla la creación de una plataforma integrada de 21 módulos interconectados capaces de gestionar de forma unificada procesos como la atención al contribuyente, el registro de información fiscal, la gestión de declaraciones, la fiscalización y el análisis de riesgos.

Detrás del proyecto hay una idea sencilla, pero de enorme impacto: convertir millones de datos dispersos en capacidad de gestión, eficiencia y mejores servicios públicos.

Las administraciones tributarias manejan algunos de los mayores volúmenes de información de cualquier organismo público. Sin embargo, gran parte del reto actual consiste en transformar esos datos en herramientas que permitan simplificar trámites, mejorar el cumplimiento tributario y detectar irregularidades de forma preventiva.

El nuevo sistema de la DIAN nace con ese objetivo. La plataforma integrará procesos que históricamente han funcionado de forma independiente para ofrecer una visión única de la actividad tributaria y facilitar una toma de decisiones basada en datos.

La tendencia forma parte de una transformación global. Cada vez más gobiernos están incorporando tecnologías avanzadas de gestión, automatización y análisis de riesgos para mejorar la eficiencia administrativa y reducir costes operativos, al tiempo que hacen más sencilla la relación de ciudadanos y empresas con las administraciones públicas.

Cuando la tecnología impacta en el PIB

La experiencia de gtt en Latinoamérica muestra que la innovación tecnológica aplicada a la fiscalidad puede generar efectos medibles sobre la economía.

Uno de los ejemplos más destacados es Honduras, donde la compañía ha desarrollado e implantado el sistema tributario SIISAR, dentro de un programa respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Según datos del propio organismo multilateral, la implantación del nuevo modelo de gestión contribuyó a incrementar la recaudación en el equivalente a 2,5 puntos del PIB, generando 875 millones de dólares adicionales para las arcas públicas.

Además, la recaudación total creció un 7,4%, más de tres millones de ciudadanos comenzaron a operar mediante procesos tributarios digitalizados y se registró una mejora significativa en la atención virtual y la transparencia de la información fiscal.

Para los expertos en transformación digital del sector público, estos resultados evidencian cómo la tecnología puede convertirse en un instrumento de desarrollo económico, mejorando tanto la capacidad financiera de los Estados como la experiencia de los ciudadanos.

Exportar tecnología, no solo 'software'

La adjudicación en Colombia supone un nuevo paso en la expansión internacional de gtt, una compañía española especializada desde hace más de tres décadas en tecnología tributaria.

Antes de Colombia, la empresa ha realizado el desarrollo de TRIBU CR, el sistema integral de administración tributaria, y su implantación junto al Ministerio de Hacienda de Costa Rica dentro del programa Hacienda Digital, financiado por el Banco Mundial.

Con proyectos activos en Costa Rica, Honduras y ahora Colombia, la compañía se está posicionando en uno de los nichos tecnológicos con mayor capacidad transformadora de la administración pública: la digitalización de los sistemas tributarios.

Porque detrás de cada declaración presentada online, cada trámite automatizado o cada mecanismo avanzado de detección del fraude hay algo más que tecnología. Hay administraciones más eficientes, ciudadanos con menos burocracia y Estados con mayor capacidad para financiar servicios públicos e impulsar el desarrollo económico y el bienestar de los ciudadanos.