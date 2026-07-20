El 'real estate' de Miami conecta con España para invertir y alimentar el sector de la construcción

Uno de los momentos del debate en el Pérez Art Museum. Real Estate Forum Miami

Las claves

Las claves Generado con IA Más de 150 desarrolladores, inversores y expertos de EEUU, España y América Latina se reunieron en el Real Estate Forum 2026 en Miami para debatir sobre el sector inmobiliario. El mercado residencial de Miami sigue siendo fuerte por la alta demanda, diferenciándose de ciudades como Nueva York o Chicago pese a la burocracia y obstáculos. El auge inmobiliario en Miami está elevando los precios de la vivienda y la educación, generando preocupación por la falta de vivienda asequible para trabajadores esenciales. El foro destacó la importancia de encuentros presenciales para cerrar acuerdos y mantener conversaciones relevantes sobre el desarrollo del sector inmobiliario en la ciudad.

Tradicionalmente, Miami se divide en dos temporadas: llena en invierno, medio vacía en verano. Algo que cada vez es más relativo. A finales de mayo, más de 150 desarrolladores, inversores, banqueros, arquitectos y urbanistas de Estados Unidos, España y América Latina se dieron cita en el Pérez Art Museum Miami (PAMM) para constatarlo en el Real Estate Forum 2026, organizado por la Cámara de Comercio España-EEUU y presentado por Abanca.

La cita pretende tener continuidad en las actividades y en el debate, y no quedarse en anécdota.

Mónica Vázquez, presidenta de la Cámara de Comercio España-EEUU y directora general de Abanca USA, destacó su impacto: “El real estate es el factor económico más importante para el desarrollo de la ciudad en los últimos años y estamos viviendo una gran transformación”.

El foro, estructurado en tres paneles (residencial y multifamily, relocalización corporativa y oficinas, e infraestructura urbana), dejó claro que el motor de la ciudad sigue siendo el mismo: la gente quiere vivir allí.

Michael Liu, director de Estrategia de The Swerdlow Group, lo reafirmó: “La gente siempre pregunta qué hace de Miami un mercado residencial resiliente. Y la respuesta es que hay demanda, mucha demanda. A diferencia de Nueva York o Chicago, en Miami las cosas se consiguen hacer pese a la burocracia y los obstáculos”.

Firmas como Rilea Group, Constellation, Empira, Berkadia, Key International, JLL, Coastal Construction, la Miami DDA o Blanca Real Estate mantienen su apuesta por la ciudad. Branko Kuzmanovic, director general de Empira Investment, describió el momento del mercado en tres trazos: mucha oferta nueva, edificios que funcionan bien una vez entregados y una clara fuga hacia la calidad. “Los inquilinos quieren vivir en determinados mercados, en edificios concretos, con las comodidades adecuadas”, remarcó.

El precio del crecimiento

Este boom inmobiliario tiene sus consecuencias, sobre todo en los precios de la vivienda y de la educación. Chris Drew, directivo de JLL Capital Markets Americas, apuntó que se deben priorizar: “El primero es nuestro sistema educativo, desde primaria hasta secundaria. Necesitamos más centros de calidad. La segunda es la vivienda asequible. No hablo de vivienda social. Hablo de vivienda que puedan pagar los policías, los profesores que tanto necesitamos y otros trabajadores de servicios en el área metropolitana de Miami, porque sin ellos, la infraestructura empieza a resquebrajarse”.

Omar Morales, director sénior de Berkadia y conocido por sus contenidos en redes sociales, destacó el valor del encuentro: “Foros como este son importantes para mantener activas las conversaciones sobre lo que pasa en el sector inmobiliario, porque aquí se cierran los tratos. Se puede aprender mucho en internet y hacer todas las llamadas del mundo, pero el negocio real llega al coincidir en persona en sitios como este”.