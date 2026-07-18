La española IGNITE Copilot acelera su expansión en Latam con una IA que reduce la carga administrativa de los docentes

Con la plataforma es posible reducir hasta un 60% el tiempo que los docentes dedican a estas tareas administrativas IGNITE

Las claves

Las claves Generado con IA IGNITE Copilot es una startup española que utiliza IA generativa para reducir hasta un 60% la carga administrativa de los docentes. La plataforma se adapta a los currículos oficiales de cada país, permitiendo a los profesores ahorrar horas en planificación y tareas burocráticas. Más de 22.000 docentes ya usan la herramienta, que ha iniciado su expansión en México, Colombia, Chile y Perú, sumando más de 4.200 usuarios en la región. La IA de IGNITE Copilot libera tiempo para que los profesores puedan centrarse en la relación y el acompañamiento de sus alumnos, sin reemplazar su criterio pedagógico.

Corregir exámenes, adaptar el temario al alumnado, planificar las lecciones… La relación profesor-alumno es tan importante como la materia que el primero imparte al segundo pero, en muchas ocasiones, las labores más administrativas de este vínculo hacen que no sea lo personal y estrecho que desearían unos y otros.

Algo que no pasó desapercibido a los fundadores de la startup IGNITE Copilot, un equipo de educadores e ingenieros de Barcelona, que detectó que, de media, los docentes dedican unas 50 horas semanales a la enseñanza, pero solo el 49% del tiempo es en contacto directo con sus estudiantes porque perdían mucho tiempo con tareas administrativas y en la planificación didáctica manualmente.

“Nos juntamos con muchísimos docentes y directores de centros, y casi todos contaban lo mismo: llegaban a casa después de dar clase y ahí empezaba la segunda jornada. Programaciones, adaptaciones curriculares, rúbricas, exámenes... Trabajo que nadie ve pero que se traga las tardes, las noches, los domingos”, explica Ignacio Aso, CEO y fundador de la empresa.

Un problema, añade, que no tenía nada que ver con que se organizaran mal estos profesionales sino que “es un problema del propio sistema: se les pide una cantidad de papeleo pedagógico que no tiene relación directa con enseñar mejor. Y cuando empezamos a probar los primeros modelos de lenguaje aplicados a currículos reales, vimos que ahí había algo de verdad. No una promesa a futuro, sino algo que ya podíamos construir”.

Ese fue el germen que les llevó a crear una plataforma web que, con la inteligencia artificial generativa como base, afirma reducir hasta un 60% el tiempo que los docentes dedican a esas labores más de administración y gestión.

Concretamente, afirman, en labores como la evaluación y personalización del conjunto educativo que, generalmente, ocupa unas 8 horas semanales al personal docente, la plataforma permitiría reducir ese tiempo a 4 horas y media, casi la mitad.

“Un sistema agéntico como IGNITE Copilot bien entrenado te puede sacar un borrador sólido, alineado con el currículo, en cuestión de minutos. El docente lo revisa, lo ajusta a su grupo concreto, y listo. No estamos quitándole el criterio pedagógico a nadie, eso lo tiene que poner el profesor porque conoce a sus alumnos. Lo que quitamos es la parte mecánica, que es la que realmente se come las horas”, asegura el CEO de la empresa.

Un modelo específico para los profesores

Preguntado sobre qué diferencia la propuesta de IGNITE Copilot de otros modelos de IA generativa a los que ya pueden acceder los docentes, Ignacio Aso no tiene duda: “ChatGPT es una herramienta buenísima pero no está pensada para un aula concreta con un currículo concreto. Un docente que la usa termina haciendo de traductor entre lo que necesita y lo que la IA entiende: tiene que explicarle el nivel, la normativa de su país, el formato que le exige la dirección del centro, etc. y al final igual se pasa media hora editando lo que le devolvió”. Así, comparte, ellos decidieron empezar centrándose en el docente, en sus necesidades concretas y labores diarias y no en la tecnología.

En la plataforma lo primero fue “cargar” los currículos oficiales de cada país donde opera. “Sabemos qué formatos piden las secretarías de educación, y el sistema no te da un texto suelto sino un flujo completo: programación, sesiones, rúbricas, adaptaciones, todo coherente entre sí. Esa es la diferencia real. IGNITE Copilot es el ChatGPT para profesores”, explica.

Hoy, apenas cuatro años más tarde, con 22.000 docentes registrados, Ignacio Aso asegura que lo que más escuchan de esos usuarios, es "por fin puedo desconectar cuando salgo del colegio" o que “tienen más cabeza libre para pensar cómo dar mejor una clase”.

En su opinión la conversación ha cambiado "de la desconfianza y algo de miedo a que esto fuera a sustituirlos de alguna forma” a que los docentes han entendido “que su criterio y su relación con los alumnos no las reemplaza nadie, pero que el papeleo sí se puede automatizar”.

La startup está impulsada por un startup que ha sido impulsado por un equipo de educadores e ingenieros de Barcelona. IGNITE

Un éxito que llevaba a la compañía a salir de nuestro país para dar el salto a México, Colombia, Chile y Perú, donde ya suman más de 4.200 usuarios en la región.

“Lo que más nos sorprendió fue las ganas que hay de innovar en educación en Latinoamérica. Hay una necesidad muy real de modernizar el sector, y al mismo tiempo profesores con una vocación enorme, muchas veces trabajando con recursos limitados y grupos grandes. En ese contexto, una herramienta como IGNITE Copilot que te devuelve horas no es un capricho, es casi una urgencia”, revela.

Cada país tiene su propio marco curricular, su propia forma de nombrar las cosas, y adaptarse a esa idiosincrasia fue el reto pero también la llave para ganarse la confianza de los profesores latinoamericanos.

Enfocarse en la relación con el alumno

Docentes como Agustín Guevara, profesor de secundaria en la Escuela Rosa Virginia Pelettier de Panamá que comenzaba a utilizar IGNITE Copilot este curso académico y asegura que le ha permitido “hacer planificación didáctica de manera rápida, contrastada y bien referenciada, a diferencia de antes, donde disponía de información fragmentada y no relacionada”.

La planificación de las clases y materias es una de las tareas más importantes para los profesores del país y también una de las que más tiempo les consume. “La plataforma agiliza este proceso sin sacrificar la calidad del trabajo, especialmente en lo referente a planificación didáctica y programación de aula”, manifiesta.

Respecto a las reticencias que algunos de sus compañeros de profesión puedan tener, Agustín Guevara es claro: “Es una herramienta que suma, no que reemplaza. Yo doy clases de secundaria en Panamá y sé perfectamente lo que significa dedicarle horas y horas a la planificación curricular, que en nuestro país es una de las tareas que más tiempo nos exige a los docentes. Antes le dedicaba cerca de 10 horas semanales solo a eso, y con IGNITE Copilot puedo tener lista la planificación completa de una asignatura en unas 2 horas, sin perder calidad en el trabajo”.

Un tiempo ahorrado pero que no desaparece, explica, sino que traslada directamente al aula “para preparar mejor mis proyectos interdisciplinarios, a pensar cómo acompañar a cada estudiante, a estar más presente. La IA no está tomando decisiones pedagógicas por mí, esas siguen siendo mías. Lo que hace es quitarme de encima la parte más mecánica del trabajo, y eso me permite centrarme en lo que realmente importa, que es la relación con mis alumnos. Así que no la veo como una amenaza en absoluto, la veo como un aliado”.

El profesor Agustín Guevara utiliza la plataforma para agilizar tareas como la planificación didáctica. IGNITE

Y en ese vasto universo de la IA, como él mismo describe el momento actual anima a otros profesores de Latinoamérica a utilizar esta herramienta y así “enfocarse en lo que realmente amamos y donde brillamos, es decir acompañar al alumno en su aprendizaje”.

Nuevas funcionalidades que hagan posible “no solo generar experiencias didácticas y planificaciones sino acompañar al docente en todo el proceso” marcarán la evolución de IGNITE Copilot, señala Ignacio Aso.

Un mañana en el que seguirán apostando por Latinoamérica, “país por país, con el mismo cuidado curricular que nos ha funcionado hasta ahora” para convertirse en “el copiloto de cabecera del docente de habla hispana, el ChatGPT para profesores. Una IA que entienda su currículo, su contexto, su día a día, y que le libere tiempo de verdad. Porque al final el docente debería poder dedicar su energía a enseñar, no a llenar formularios”.