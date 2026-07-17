Las claves

Las claves Generado con IA Nacho Fresco, español y director de Tecnología de la FIFA, lidera un equipo de 350 profesionales para gestionar el apartado tecnológico del Mundial. El centro tecnológico de la FIFA en Miami coordina datos, IA, señales de vídeo, VAR y protección contra ciberataques, procesando hasta 400 millones de intentos diarios. Lenovo es el primer socio tecnológico oficial del Mundial, aportando soluciones como la RefCam en los árbitros y la estabilización digital de imágenes. La plataforma FIFA AI Pro ofrece datos avanzados y reconstrucciones 3D de jugadas, facilitando el acceso igualitario a estadísticas y aclarando polémicas como el fuera de juego.

La sede de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) en Coral Gables (Miami, Florida) también es su cuartel general tecnológico. A los mandos se encuentra un español, Nacho Fresco, director de Tecnología, arropado por un equipo de 350 profesionales que trabajan por turnos a gran intensidad. La Final del Mundial del próximo domingo, entre España y Argentina, pues, no solo va a contar con estrellas de nuestro país en el césped, sino también en los despachos.

Bajo la batuta de Fresco se orquestan los datos, la IA, la coordinación con las señales de vídeo, desde el broadcasting global al VAR, también los datos que salen de los sensores del balón, así como la aplicación que utilizan equipos técnicos y jugadores para analizar su juego. Este es el primer mundial de fútbol que cuenta con un socio tecnológico, Lenovo.

La mañana del 28 de junio, la misma tarde en que Colombia y Portugal se enfrentaban en el estadio de Miami, Fresco nos recibe para visitar su centro y conocer su funcionamiento. Han pasado pocas horas desde que terminaron los partidos del sábado en la otra costa del país.

En el panel principal, varias pantallas con datos en tiempo real y de análisis a posteriori. Uno llama la atención: los ciberataques. Las amenazas que tratan de poner en jaque a la competición más seguida a nivel global.

"Representa el mayor reto tecnológico en la historia del deporte por la escala que implica operar en tres países simultáneamente", explica Fresco. El Centro de Mando Tecnológico procesa entre 300 y 400 millones de intentos de ciberataque al día.

Desde este corazón operativo se coordinan las transmisiones que llegan a aproximadamente 6.000 millones de espectadores en todo el planeta. Algo que supera con creces la audiencia del Super Bowl, que apenas alcanza los 105 millones.

Se trata de conectar 16 estadios distribuidos en tres países, cientos de cámaras, sistemas de radiodifusión internacionales y millones de flujos de datos que no pueden fallar ni un solo instante, una labor en la que cuentan con el apoyo de Lenovo.

Tecnología y defensa

"Buscamos estar lo más cerca posible de la estructura directiva de la FIFA", detalla Fresco sobre la ubicación del centro. "De este modo, los responsables técnicos podemos tomar decisiones con extrema rapidez ante cualquier crisis”, reitera.

El blindaje contra los ciberataques es una tarea crítica. La FIFA trabaja en coordinación con el FBI para proteger la infraestructura del torneo. Un equipo de analistas de datos, programadores e ingenieros vigila sin tregua. En total, suman más de trescientos cincuenta profesionales atentos a cualquier actividad sospechosa.

Dentro del Centro de Tecnología de FIFA en Coral Gables. FIFA Miami

En el aspecto del juego, uno de los adelantos más populares de esta edición es la cámara del árbitro, o RefCam, un dispositivo sujeto al cuerpo del colegiado que captura su perspectiva en primera persona. Lenovo, el socio tecnológico oficial de la FIFA, contribuyó a la estabilización digital que reduce hasta un 60 % la vibración original. Su misión es eliminar el "efecto de mareo" en el espectador y ofrecer una experiencia inmersiva.

La data es cada vez más relevante para el terreno de juego, combinada con IA está dando grandes sorpresas. Una aplicación móvil personalizada permite a los jugadores acceder a sus propias marcas personales: mapas de calor que muestran exactamente dónde corrieron, la velocidad máxima y métricas detalladas de rendimiento físico. Una manera de comprender con precisión sus fortalezas y debilidades.

El fuera de juego y sus polémicas

La plataforma FIFA AI Pro recopila datos analíticos avanzados tras cada partido y los pone a disposición de todas las selecciones apenas tres horas después del pitido final. No importa el presupuesto de cada federación. Acceden a las mismas estadísticas. Este adelanto, subraya Fresco, brinda algo que antes solo se podían permitir los gigantes

El Centro también gestiona avatares digitales en tres dimensiones que aclaran los fueras de juego en las pantallas de televisión. De cada jugada tienen reconstrucciones tridimensionales basadas en múltiples ángulos que permiten a los espectadores comprender decisiones antes incomprensibles. Aún así, este es uno de los aspectos que más polémica está generando durante la competición.

Fresco, cercano y con marcado carácter divulgativo, sabe que su trabajo es invisible para la mayoría de los espectadores, y prefiere que así sea. Eso significa que, a pesar del impacto global de su puesto, todo fluye representa una generación de ingenieros españoles en posiciones de poder en organismos internacionales. Su trabajo es invisible para la mayoría de los espectadores, pero su impacto es tan determinante como el de cualquier entrenador. Un fallo del TCC durante una transmisión podría convertir a la FIFA en noticia de crisis mundial en minutos.