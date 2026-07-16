Colombia impulsa la IA en la Administración para automatizar trámites y mejorar servicios públicos

Las claves

Las claves Generado con IA El Ministerio TIC de Colombia implementa seis modelos de inteligencia artificial para agilizar trámites y mejorar la atención ciudadana. La IA permite clasificar automáticamente solicitudes de Peticiones, Quejas y Reclamos, y facilita respuestas asistidas mediante chatbots disponibles 24/7. Nuevos sistemas automatizan la gestión financiera, la expedición de certificaciones laborales y el control de proveedores de servicios TIC. El Gobierno colombiano busca regular la IA bajo principios de ética, democracia y derechos humanos, con un proyecto de ley presentado por los ministerios competentes.

Ofrecer servicios más ágiles, eficientes y transparentes tanto para los ciudadanos como para los diferentes actores que interactúan con la entidad. Ese objetivo ha llevado al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) de Colombia a dar un paso más con la inteligencia artificial como compañera.

Una apuesta por esta tecnología, la analítica de datos y los servicios en la nube con la que el organismo ha puesto en marcha seis modelos “diseñados para fortalecer la eficiencia institucional, mejorar la atención a los ciudadanos y optimizar la toma de decisiones”, según explican.

La hoja de ruta diseñada por MinTIC abarca tanto procesos orientados a la ciudadanía como tareas internas de gestión administrativa, vigilancia y control. En conjunto, las seis soluciones incorporan tecnologías capaces de comprender lenguaje natural, clasificar documentos automáticamente, extraer información relevante de expedientes y generar respuestas asistidas, con el propósito de simplificar procedimientos y acelerar la actividad de la Administración.

En el apartado de la atención al ciudadano en concreto se ha construido un modelo basado en IA Generativa para la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) que permite clasificar automáticamente las solicitudes recibidas y facilitar su procesamiento, mejorando la eficiencia en uno de los principales canales de relación entre la Administración y los ciudadanos.

Adicionalmente, unos chatbots conversacionales capaces de atender consultas frecuentes de forma ininterrumpida, ofrecen asistencia las 24 horas del día durante toda la semana. Según las previsiones de la entidad, estas herramientas permitirán reducir el tiempo necesario para clasificar y procesar una solicitud hasta un intervalo estimado de entre 10 y 15 minutos desde su recepción, agilizando considerablemente la gestión de este tipo de trámites.

La IA también como herramienta para mejorar la gestión administrativa del Ministerio es la protagonista de otro de los modelos, construido como Central de Cuentas para agilizar la gestión financiera para pagos a contratistas, así como el sistema automatizado para la expedición de certificaciones laborales para funcionarios y contractuales para proveedores de la entidad.

El tercer modelo es el encargado de la vigilancia y control, la implementación del modelo de IA para contraprestaciones de la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control (DVIC) automatiza la generación y notificación de pliegos de cargos contra operadores de telecomunicaciones, “reduciendo significativamente los tiempos asociados a investigaciones administrativas y fortaleciendo la trazabilidad de los procesos”, aseguran.

Control de proveedores

El Ministerio también ha incorporado inteligencia artificial a la gestión de las contraprestaciones financieras de los prestadores de servicios TIC, con un sistema orientado a optimizar la administración de la cartera del Fondo Único TIC. La plataforma automatiza los procesos de cobro persuasivo, genera informes oficiales y permite el envío masivo de alrededor de 1.800 comunicaciones diarias dirigidas a operadores del sector, contribuyendo a una gestión más eficiente de los recursos públicos.

Por último, se ha desarrollado un modelo para la plataforma de supervisión para pequeños proveedores de internet (ISP) que incorpora capacidades de análisis geoespacial e inteligencia artificial para extraer información de actos administrativos, generar alertas tempranas y facilitar el seguimiento a proyectos de telecomunicaciones en distintas regiones del país.

Iniciativas todas ellas con las que el Ministerio y por lo tanto el Gobierno de Colombia busca ser más eficiente y ofrecer unos servicios al ciudadano más ágiles mediante la tecnología, concretamente la inteligencia artificial. Un área en la que los ministerios de Educación y Ciencia Tecnología e Innovación del país ya presentaron un Proyecto de Ley para regular dicha tecnología con los criterios de la ética, la democracia y el respeto a los derechos humanos como guía.