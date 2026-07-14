La startup californiana Evotrex capta 30 millones de dólares para acelerar la producción de su autocaravana del futuro

Las claves

Las claves Generado con IA La startup californiana Evotrex ha cerrado una ronda Serie A de 30 millones de dólares para acelerar la producción de su autocaravana eléctrica inteligente, Evotrex-PG5. El modelo PG5 está diseñado como una plataforma móvil capaz de generar y almacenar energía, pensada tanto para el ocio como para el trabajo remoto y emergencias. El 90% de las reservas corresponden a la versión Premium, valorada en 159.990 dólares, y los primeros clientes recibirán sus vehículos en 2027. Evotrex involucra a sus clientes en el desarrollo final mediante talleres colaborativos y una herramienta online para personalizar cada unidad antes de la fabricación.

El sector de las autocaravanas se prepara para adentrarse en una nueva era gracias a una combinación del impulso de vehículos eléctricos y el trabajo remoto.

Durante décadas, el mercado de este tipo de vehículos recreacionales ha estado marcado por generadores ruidosos y remolques de gasolina. Hoy comienza a atraer a startups tecnológicas que ven en la movilidad “off-grid” (desconectada) una oportunidad clave para un nicho que todavía no ha sido explotado.

Evotrex, una compañía con sede en California especializada en autocaravanas inteligentes y generadoras de energía, acaba de anunciar el cierre de una ronda Serie A de 30 millones de dólares.

La operación contó con la participación de nuevos inversores, entre ellos GSR United Capital, Forebright Concerto Capital, Unique Capital, Pegasus Capital, TTGG Ventures, ChunJia Capital y Thundersoft. Con esta inyección, la compañía eleva su capital total captado a 46 millones de dólares.

El capital recaudado en esta nueva ronda se destinará a completar el desarrollo final del producto, superar las pruebas de validación y preparar la producción en serie del Evotrex-PG5, su remolque eléctrico insignia, de cara a las primeras entregas a clientes previstas para 2027. Según la compañía, alrededor del 90% de las reservas actuales corresponden a la versión Premium, con un precio de 159.990 dólares (unos 140.000 euros). Aquellos clientes que apostaron por el producto más caro de la startup serán los primeros en recibir la autocaravana.

A finales de este año, la startup prevé iniciar su programa de pruebas, que incluirá evaluaciones del sistema de gestión energética, de estabilidad y frenado, de durabilidad estructural, de resistencia al agua y de cumplimiento normativo, así como de remolque y autonomía.

“Evotrex nació para transformar la aventura al aire libre y desafiar los límites tradicionales de lo que puede ser una autocaravana”, afirmó Alex Xiao, CEO y fundador de la compañía, en un comunicado. Xiao añadió que, tras la buena acogida recibida en su debut en el CES a comienzos de año, la nueva ronda de financiación representa un hito importante y valida su apuesta por una nueva categoría de autocaravanas inteligentes que ofrecen mayor flexibilidad, independencia energética y un estilo de vida moderno.

Una autocaravana que también hace las veces de central eléctrica

La Evotrex-PG5 se concibe no solo como una autocaravana remolcable, sino también como una plataforma que es capaz de generar y almacenar energía por sí misma.

El sistema eléctrico de la autocaravana fue pensado tanto para el ocio como para aquellos a quienes les guste trabajar de manera remota. Su capacidad también le permite ofrecer energía suficiente para eventos y negocios que requieran movilidad en sus operaciones, así como una fuente de energía ante cualquier emergencia.

Un factor que distingue a la startup y que puede ser determinante para la adopción y el éxito del producto es que el modelo PG5 ha sido desarrollado junto a la comunidad de clientes que lo reservaron.

Evotrex prevé organizar un taller colaborativo a gran escala en los próximos meses en los que las opiniones de los clientes serán cruciales para finalizar los detalles de la autocaravana antes de que dé inicio su producción.

Asimismo, la compañía habilitará una herramienta en su web para que los clientes puedan personalizar su unidad antes de que arranque la fabricación.

El próximo año podría marcar el verdadero examen para Evotrex. Este será el momento en que las reservas y el entusiasmo generado deban traducirse en remolques reales funcionales y durables.