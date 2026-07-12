Las startups nativas en IA consolidan un nuevo paradigma de crecimiento e innovación en Latinoamérica

Las claves

Las claves Generado con IA Las startups nativas en IA en Latinoamérica crecen y escalan más rápido, generando más ingresos por empleado y operando con equipos más pequeños gracias al uso intensivo de inteligencia artificial y servicios en la nube. Estas empresas alcanzan valoraciones de 1.000 millones de dólares en solo 3,5 años y muestran un crecimiento medio anual de ingresos del 156%, superando ampliamente a las startups tradicionales. El 100% de las startups AI native desarrolla productos y servicios basados en IA, con un alto porcentaje que crea capacidades propias y cuenta con especialistas en inteligencia artificial. México destaca en la región, con startups de IA que crecen a un ritmo del 146% anual en ingresos y casi la mitad logra ingresos superiores a 400.000 dólares por empleado, impulsando la innovación y productividad en el país.

Crece más rápido, opera con equipos más pequeños y genera más ingresos por empleado que cualquier generación anterior de empresas emergentes. Así es el nuevo modelo de startup que la inteligencia artificial ha traído consigo, según AWS.

Son las llamadas startups AI native, organizaciones con menos de cinco años de vida que nacieron con la inteligencia artificial en el centro de sus productos, operaciones y modelos de negocio. “No sumaron IA a lo que ya hacían, sino que simplemente no existirían sin ella”, afirma la tecnológica.

Un tipo de empresas que está extendiéndose en Latinoamérica, como se analiza en el informe Motores de Crecimiento (‘Engines of Growth’), y en el que AWS revela que estas startups alcanzan una valoración de 1.000 millones de dólares en unos 3,5 años, frente a los aproximadamente siete años que eran habituales antes de la llegada de la IA generativa.

Además, según dicho informe, estas empresas logran escalar con plantillas significativamente más reducidas gracias al uso intensivo de la IA y la nube. En esa línea, son capaces de alcanzar un crecimiento medio anual de ingresos del 156%, frente al 65% del resto de startups y el 55% genera más de 400.000 dólares de ingresos por empleado, reflejando un elevado nivel de productividad.

El uso o madurez de la IA en estas empresas se da por hecho pero el estudio de AWS detalla cómo exactamente está integrada dicha tecnología en su día a día y así vemos que el 72% desarrolla capacidades propias de IA (modelos o sistemas propios); el 100% está creando productos o servicios basados en IA; un 68% dispone de una estrategia formal de IA; y 98% cuenta con especialistas en IA dentro de la empresa.

Motor de toda la economía

Una de las grandes reflexiones del estudio es que estas compañías actúan como motores de transformación para toda la economía porque introducen IA en sectores tradicionales como finanzas, sanidad o energía.

Esto acelera la productividad, genera empleo, atrae inversión y facilita la difusión de la innovación hacia otras empresas.

“Las startups más avanzadas en IA suelen ser aquellas que entienden a profundidad un sector específico y usan la tecnología para transformarlo desde adentro. Ahí está su verdadero impacto: al operar dentro de industrias como finanzas, salud y energía, funcionan como vectores de difusión tecnológica que elevan la productividad de sectores completos”, afirman desde AWS.

A nivel geográfico, aunque Estados Unidos sigue siendo una referencia con un 30 por ciento de estas empresas, en el ecosistema encontramos como países con mayor proporción de startups nativas de IA a Israel (31%), Francia (28%) y Japón (28%).

México, el puntal de Latinoamérica

Un fenómeno que no es ajeno para Latinoamérica, donde siguiendo los resultados del informe, las startups AI-native registran un crecimiento promedio de 145% anual en sus ingresos y son 4.9 veces más propensas a facturar más de un millón de dólares al año.

La madurez tecnológica de estas empresas en la región es notable, afirma AWS. Así, el 95% espera que la IA impulse el crecimiento de sus ingresos, frente al 67% de las startups latinoamericanas en general.

Al mismo tiempo, el 90% reporta ganancias de productividad gracias a la IA, contra el 60% del resto del ecosistema; un 59% usa IA para apoyar la toma de decisiones, incluso al más alto nivel; el 97% opera sobre servicios en la nube; y el 97% cuenta con talento dedicado a IA dentro de la empresa.

Dentro de la región, México se presenta como el alumno aventajado con unas startups nativas en IA que registran un crecimiento medio anual de los ingresos del 146%, una cifra que se acerca al promedio global, situado en el 156%.

Uno de los factores que explica este rendimiento es su apuesta por la personalización. El 60% utiliza la inteligencia artificial para adaptar la experiencia de sus clientes, frente al 38% del conjunto de las startups mexicanas. Esta estrategia también se refleja en su productividad: casi la mitad (48%) genera más de 400.000 dólares de ingresos por empleado, prácticamente el doble que el resto de startups del país (26%).

A ello se suma una sólida base tecnológica. El 97% ya opera sobre infraestructura en la nube y el 63% ha desarrollado capacidades propias de inteligencia artificial, como modelos propios, frente al 33% del resto del ecosistema. Como resultado, estas compañías mantienen un ritmo de innovación significativamente superior: el 94% afirma innovar más rápido que antes, mientras que entre las demás startups mexicanas ese porcentaje se sitúa en el 61%.