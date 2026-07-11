Vertical, el taxi volador aspira a estrenarse en el sur de Florida para socorrer a los bolsillos más pudientes del tráfico de Miami

Las claves

Las claves Generado con IA Vertical Aerospace presentó en Miami Beach su prototipo de taxi volador eléctrico, Valo, para aliviar el tráfico del sur de Florida. El Valo es un vehículo eVTOL capaz de transportar hasta seis pasajeros y tiene una autonomía de 140 km y una velocidad de crucero superior a 130 nudos. La empresa propone rutas como Miami-Palm Beach o Miami-Fort Lauderdale, con vuelos que durarían entre nueve y 36 minutos. Vertical cuenta ya con más de 1.500 pedidos y busca certificar su aeronave en Europa y Reino Unido para 2028, compitiendo con otras firmas del sector.

Desplazarse entre Miami y Fort Lauderdale puede ser un viaje de treinta minutos o superar las dos horas. El tráfico es una de las grandes asignaturas pendientes de la región. La congestión es casi crónica en la franja que une Miami, Fort Lauderdale, Boca Raton y Palm Beach. Vertical, una empresa británica, ha presentado un prototipo de taxi volador que quiere aliviar la situación.

Vertical Aerospace ha mostrado una maqueta de su aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje verticales (eVTOL, por sus siglas en inglés), bautizada como Valo. El vehículo puede definirse como una mezcla entre microavión y helicóptero eléctrico.

El aparato se instaló frente al Bass Museum de Miami Beach durante dos días, con intención de captar la atención de los transeúntes. Esta performance forma parte de una estrategia para familiarizar al público con el concepto del taxi aéreo eléctrico y tantear el terreno en el aspecto regulatorio. Vertical se suma así a una carrera en la que ya están firmas como Archer, Beta Technologies y Wisk, todas con la vista puesta en el sur de Florida.

La región reúne una mezcla única de factores: una población con poder adquisitivo elevado, distancias por carretera atascadas y una amplia red de aeropuertos y helipuertos que puede aprovecharse para despegues y aterrizajes.

Vertical propone vuelos de entre nueve y 36 minutos. Entre las rutas que ha presentado la compañía figuran Miami-Palm Beach, un recorrido de 65 millas (unos 105 kilómetros) que en coche lleva más de hora y media; Miami-Fort Lauderdale, de 21 millas; Boca Raton-Watson Island, de 42 millas; y la conexión entre el aeropuerto ejecutivo de Opa Locka, uno de los más usados por vuelos privados) y Watson Island, de 15 millas.

Una aeronave llamativa

El Valo, su primer modelo, está diseñado para transportar hasta seis pasajeros en su configuración estándar. Aunque en Miami Beach se mostró una configuración premium adaptada a cuatro plazas, más amplias.

Valo tiene una autonomía de 87 millas (140 kilómetros) y una velocidad de crucero superior a 130 nudos.

La compañía tiene como objetivo completar la revisión crítica de diseño este año y obtener la certificación de tipo de las autoridades británica y europea (EASA) en 2028.

Configuración de cuatro asientos de Valo. RJC Miami Beach

En enero, Skyports Infrastructure y Linden Airport Services Corporation anunciaron el desarrollo de una nueva instalación en Watson Island, en Miami, el seaplane donde ahora mismo está Reserve Padel, una zona inicialmente concebida para dar servicio tanto a helicópteros como a las nuevas aeronaves eléctricas.

Vertical quiere utilizar los aeropuertos existentes y promover la creación de nuevos vertiports.

La empresa, con sede en Bristol, asegura tener más de 1.500 pedidos. Entre sus posibles clientes figuran American Airlines y Bristow, aunque aún no ha anunciado un operador concreto para Florida. La compañía lleva la maqueta del Valo tras un paso anterior por Nueva York, en una gira que busca medir el interés del público y de futuros socios operadores.

Vertical es innovador, pero no está solo y ya hubo compañías que yacen en el cementerio de las startups. Lilium, una de las pioneras del sector, ha desaparecido del camino.