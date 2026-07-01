Energy Forum 2026 reúne en Miami a líderes globales para redefinir el futuro del sector energético en EEUU

Juan Carlos Pereira, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de España-EEUU (primero por la derecha), junto a participantes del Energy Forum 2026 celebrado recientemente en Miami (EEUU). Spain-US Chamber of Commerce

Las claves

Las claves Generado con IA El Energy Forum 2026 reunió en Miami a líderes globales del sector energético para analizar los desafíos y tendencias del sector en Estados Unidos. El evento destacó la modernización de la red eléctrica, el impacto de la inteligencia artificial en la demanda energética y la necesidad de infraestructuras resilientes y sostenibles. Las mesas redondas abordaron temas como la seguridad energética, la diversificación de las cadenas de suministro y la importancia de la colaboración entre empresas, gobiernos y comunidades. Los expertos coincidieron en que garantizar un suministro fiable y sostenible requerirá innovación tecnológica, inversiones estratégicas y una mayor planificación a largo plazo.

La Cámara de Comercio de España-EEUU en Florida, celebró el pasado jueves 25 de junio una nueva edición del Energy Forumen las oficinas de Greenberg Traurig en Miami. El encuentro anual reunió a directivos de las principales compañías energéticas, empresas de servicios públicos, inversores, responsables políticos y proveedores tecnológicos para analizar las tendencias que están redefiniendo el futuro del sector energético en Estados Unidos.

El foro congregó a más de 100 asistentes y contó con la participación de representantes de algunas de las organizaciones más relevantes de la industria, entre ellas Avangrid, AES Corporation, Duke Energy, Zelestra, New Project Media, MN8 Energy, Repsol Renewables North America, Greening North America, PV Hardware USA, Ener-T, Matrix Renewables, Greenberg Traurig y CleanBridge, entre otras.

La jornada fue inaugurada por Juan Carlos Pereira, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, seguida de una ponencia magistral a cargo de José Antonio Miranda, consejero delegado (CEO) de Avangrid, patrocinador principal del Foro. Con una cartera de 3,4 millones de clientes en 25 estados de EEUU y cerca de 50.000 millones de dólares en activos gestionados, Avangrid está liderando una ambiciosa estrategia de inversión centrada en reforzar las infraestructuras de transmisión y la red eléctrica para responder a las necesidades energéticas del futuro.

"A medida que la demanda energética sigue creciendo, mantenemos nuestro compromiso con la modernización de una infraestructura eléctrica envejecida para mejorar la fiabilidad del sistema y, al mismo tiempo, impulsar el desarrollo económico", afirmó José Antonio Miranda, CEO de Avangrid. "Esta inversión requiere una estrecha colaboración entre empresas, responsables políticos y comunidades locales para construir una red moderna y resiliente que impulse una economía en crecimiento y garantice la independencia energética a largo plazo."

A lo largo de la jornada se celebraron cuatro mesas redondas temáticas que abordaron algunos de los principales desafíos del sector energético, entre ellos la modernización de la red eléctrica, el impacto de la inteligencia artificial en la demanda de electricidad, la seguridad energética, la resiliencia de las infraestructuras y las tecnologías necesarias para suministrar una energía fiable, asequible y baja en emisiones de carbono.

Juan Carlos Pereira, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, durante su intervención en el Foro. Spain-US Chamber of Commerce

La primera sesión, "Unlocking Growth: The Grid as the Critical Enabler of the Energy Transition", reunió a Ken Zagzebski (Chairman, AES) y Michal Bartczak (Vice President, Powering New York, Avangrid). El debate puso de relieve la creciente importancia de las infraestructuras de transmisión como elemento fundamental para hacer posible la transición energética.

Los ponentes coincidieron en que la red eléctrica se ha convertido en el principal cuello de botella del sector y subrayaron la necesidad de agilizar los procesos de autorización, modernizar infraestructuras obsoletas, ampliar la capacidad de transmisión y aportar mayor seguridad regulatoria para facilitar inversiones a largo plazo. Asimismo, destacaron que la combinación de grandes proyectos de transmisión con soluciones distribuidas, como el almacenamiento energético y la inteligencia aplicada a la red, será esencial para responder a la creciente demanda eléctrica.

La atención se trasladó posteriormente al contexto geopolítico y económico con la sesión "Energy in an Uncertain World: Security, Resilience and Strategic Diversification", en la que participaron Bernerd Da Santos (Chairman at AES Clean Energy & Senior Strategic Advisor), Alberto Fernández (Vice President, Head of Construction, MN8 Energy), Alfonso Queipo (General Manager, PV Hardware USA) y Jeffery Safford (Managing Director, CleanBridge), como moderador.

El panel analizó cómo la incertidumbre geopolítica, los retos en las cadenas de suministro y el crecimiento sin precedentes de la demanda están transformando las estrategias de inversión del sector. Los participantes coincidieron en que la resiliencia se ha convertido en la máxima prioridad de la industria, lo que exige una mayor diversificación de las cadenas de suministro, un impulso a la fabricación nacional, una aceleración en la implantación de nuevas tecnologías y una colaboración más estrecha entre desarrolladores, fabricantes, inversores y clientes.

El evento reunió a más de 100 participantes del sector al más alto nivel en Miami. Spain-US Chamber of Commerce

Uno de los debates más esperados del Foro estuvo dedicado al crecimiento exponencial de la inteligencia artificial y de los centros de datos de hiperescala bajo el título "Powering the Digital Age: AI, Data Centers—Exponential Demand or a Bubble?".

La sesión contó con la participación de Phillip North (Chief Executive Officer, Zelestra), Brett Birman (Chief Commercial Officer, New Project Media), Sam Holeman (Vice President, Grid Integration Strategy, Duke Energy) y fue moderada por Robert J. Downing (Shareholder, Greenberg Traurig). La conversación analizó el extraordinario incremento de la demanda eléctrica impulsado por la IA y los centros de datos, así como sus implicaciones para las compañías eléctricas, la contratación corporativa de energía, la planificación de infraestructuras de transmisión y la asequibilidad del suministro.

La respuesta ante el efecto de la IA y los 'data center'

Los ponentes coincidieron en que este crecimiento representa un cambio estructural que exige procesos regulatorios más ágiles, una mayor coordinación entre las compañías eléctricas y los grandes consumidores, así como importantes inversiones en infraestructuras.

También destacaron el creciente protagonismo de las soluciones behind-the-meter, como la energía solar, el gas y los sistemas de almacenamiento, al tiempo que reafirmaron el papel central de la red eléctrica interconectada. Asimismo, subrayaron la importancia de implicar a las comunidades locales desde las primeras fases de desarrollo de los proyectos para generar confianza y facilitar su implantación. El panel concluyó que responder a la demanda futura requerirá planificación a largo plazo, una colaboración más estrecha con las comunidades y nuevos enfoques en materia de contratación energética y diseño del sistema eléctrico.

La jornada concluyó con una reflexión sobre uno de los grandes retos de la transición energética: cómo garantizar un suministro eléctrico fiable a gran escala mientras continúa expandiéndose la generación renovable.

En la sesión "Beyond Intermittency: Delivering Reliable Energy at Scale", participaron Federico Toro (Chief Executive Officer, Repsol Renewables North America), Sergio Prado (Chief Executive Officer, Greening North America), Itamar Sarussi (Founder & Chief Executive Officer, Arcvia Energy), Verónica Rea (Technical Director, ATA Renewables) e Ignacio Callejo (Managing Director, Head of U.S. Investments, Matrix Renewables), como moderador.

Energy Forum 2026 ha contado con la participación de representantes de algunas de las organizaciones más relevantes de la industria. Spain-US Chamber of Commerce

Los participantes coincidieron en que garantizar un suministro energético fiable a gran escala requerirá una combinación equilibrada de tecnologías, respaldada por sistemas de almacenamiento mediante baterías, redes inteligentes, soluciones digitales y una inversión sostenida en infraestructuras resilientes. Asimismo, señalaron que la transformación del sistema eléctrico dependerá no solo de la innovación tecnológica, sino también de la capacidad para alinear el conocimiento técnico, el capital a largo plazo y la planificación estratégica con el objetivo de construir una red más flexible y robusta capaz de responder a la demanda futura.

El debate puso de manifiesto que el desafío de la fiabilidad energética solo podrá resolverse integrando innovación tecnológica, inversión estratégica y excelencia operativa, garantizando que la fiabilidad, la asequibilidad y la descarbonización avancen de forma conjunta y complementaria.

Durante el cierre del evento, Juan Carlos Pereira, destacó la importancia de seguir impulsando espacios de diálogo entre los principales actores del sector en un momento de profunda transformación.

"El Energy Forum refleja la esencia de la Spain-U.S. Chamber of Commerce: crear espacios exclusivos y de alto nivel donde las principales voces del sector puedan debatir abiertamente sobre los retos y oportunidades que marcarán el futuro. La energía es una de las industrias más estratégicas del mundo, con impacto en todos los ámbitos de nuestra economía y nuestra sociedad. Al reunir a directivos, innovadores, inversores y responsables públicos en un entorno de diálogo especializado, contribuimos a anticipar tendencias, generar conexiones de valor y participar activamente en las conversaciones que definirán el futuro de la energía", concluyó Juan Carlos.