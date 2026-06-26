Samsung aterriza en España ‘Solve for Tomorrow’ para impulsar el talento joven a través de disciplinas STEAM

El objetivo es ayudar a los estudiantes a convertir sus ideas en proyectos con impacto positivo. Samsung

Las claves

Las claves Generado con IA Samsung lanza en España el programa 'Solve for Tomorrow', una iniciativa global para impulsar el talento joven en disciplinas STEAM. El programa, presente en 68 países, desafía a estudiantes de 14 a 18 años a desarrollar y defender soluciones tecnológicas para retos locales en sostenibilidad y cambio social. 'Solve for Tomorrow' fomenta el aprendizaje mediante proyectos y design thinking, promoviendo la autoconfianza y la mirada crítica hacia tecnologías como la inteligencia artificial. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Fundación Junior Achievement y busca preparar a los jóvenes para un mercado laboral en constante transformación.

Lo que comenzaba en Estados Unidos en 2010 como un concurso de ensayos hoy es un programa de Samsung presente en 68 países y que ya ha impactado en 2,8 millones de jóvenes de todo el mundo que han presentado más de 400.000 ideas.

Concebido como una plataforma para que jóvenes de todo el mundo colaboren en soluciones para un futuro mejor, con la tecnología como base, en América Latina ‘Solve for Tomorrow’ está presente desde 2014, con la participación de cerca de 400.000 docentes y estudiantes de 20 países.

Los jóvenes de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela ya conocen una iniciativa que llega ahora a España.

"El futuro no se espera, se construye", afirmaba Jay H. Kim, presidente de Samsung Electronics Iberia en la presentación de ‘Solve for Tomorrow’ en nuestro país, un programa que, según añadía, "insta a los jóvenes a mirar hacia la ciencia y la tecnología para resolver problemas actuales".

Y es que precisamente ese es el valor diferencial de esta acción: identificar y resolver problemas actuales, que tienen en su entorno, en dos ámbitos, según ha explicado Elena Fernández, CMO de Samsung en Iberia: "la sostenibilidad a través de la tecnología, entendida en su impacto tanto medioambiental como social; y el cambio social a través del deporte y la tecnología".

Jay H. Kim resalta el valor que la tecnología tiene cuando se utiliza para "eliminar barreras y abrir oportunidades". DISRUPTORES

Alumnos de colegios públicos y privados de 14 a 18 años podrán acceder a una experiencia formativa basada en el trabajo por proyectos y con el design thinking como metodología "en la que los estudiantes no solo presentan una idea, sino que la desarrollan, la prototipan y la defienden ante un jurado experto en una final nacional", detallaba.

'Solve for Tomorrow' llega a España con la colaboración de la Fundación Junior Achievement, cuyo presidente Vicente Cancio no dudaba en afirmar que el programa es una invitación para los jóvenes “a mirar su entorno con nuevos ojos, cuestionarlo y transformar sus ideas en soluciones con impacto, con la ayuda de la tecnología. Porque los grandes retos son, en realidad, una oportunidad para quienes se atreven a cambiar las cosas”.

Un momento de grandes cambios con la llegada de tecnologías como la inteligencia artificial, para la que hay que acompañar y ayudar a los jóvenes a prepararse por ejemplo “para un mercado laboral que nada va a tener que ver con el actual”, añadía Vicente Cancio.

También a la IA se refería Mónica Domínguez García, directora general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, FP y Deportes que afirmaba que esta tecnología es un desafío pero también una oportunidad "que sin formación y acompañamiento no vamos a poder aprovechar".

"El mensaje es que el alumno no se deje utilizar por la IA y para ello tiene que darse una perspectiva de aprendizaje más ética, inclusiva y responsable; el reto es que sepan cómo funciona pero que además desarrollen una mirada crítica hacia ella".

La autoconfianza en sí mismos es otra de las bondades del programa de Samsung que la representante del Gobierno ha querido poner de relieve señalando que "este tipo de iniciativas, son una magnífica oportunidad para que los jóvenes comprendan los retos a los que se van a enfrentar en el futuro y se sientan capaces de aportar soluciones innovadoras, creativas y con impacto social".