México, un país convertido en mercado estratégico para las startups españolas especialistas en inteligencia artificial

Las claves

Las claves Generado con IA México se ha convertido en un mercado estratégico para startups españolas especializadas en inteligencia artificial debido a la alta adopción empresarial de esta tecnología. Tres de cada cuatro empresas mexicanas utilizan inteligencia artificial activamente, y el 66% de la población la usa regularmente, según datos de KPMG y Google. Startups como Renaiss y AuraQuantic han ampliado su presencia en México, ofreciendo soluciones para controlar y automatizar el uso de IA en sectores como finanzas, seguros y manufactura. El principal reto para las empresas mexicanas ya no es adoptar la IA, sino gobernarla y asegurar el control y la seguridad sobre los modelos y agentes utilizados.

México es hoy uno de los países que lidera la adopción de la inteligencia artificial en Latinoamérica, una posición que está llevando a las startups españolas a convertir este mercado en estratégico.

Con tres de cada cuatro empresas utilizando la IA activamente en el país, según un informe de KPMG, y con un 66% de la población mexicana usándola de manera regular según datos publicados por Google, no es extraño que cada vez más empresas de nuestro país pongan sus ojos y, por qué no, su presencia en México.

Ese es el caso de Renaiss que ha anunciado su llegada a México con RenLayer, una plataforma diseñada para ayudar a las empresas a supervisar, auditar y controlar el uso de agentes y modelos de inteligencia artificial.

Una solución especialmente idónea para las empresas mexicanas que, según aportan desde la propia Renaiss, más de 2 millones de empresas, es decir, el 38 % del tejido empresarial del país, ya utiliza inteligencia artificial, frente al 29 % registrado un año antes, según esta vez datos de AWS. Esta adopción algo acelerada está provocando que muchas veces las compañías no tengan la visibilidad ni el control necesario sobre qué modelos de IA se están usando, ni sobre quiénes y para qué.

“El reto mexicano no es que las empresas todavía no usen inteligencia artificial. El problema es que la usa más gente de la que creemos y, en muchos casos, sin que la organización tenga visibilidad sobre ello. Estamos viendo cómo muchas compañías implementan agentes y sistemas de IA sin una capa real de control u observabilidad. Esto genera riesgos de seguridad, pérdida de control del gasto y exposición de información sensible”, explica Javier Martín, CEO y fundador de Renaiss AI.

Adopción sin el necesario control que afecta a prácticamente cualquier sector aunque resulta especialmente llamativo en los servicios financieros, fintech, seguros y manufactura, que encabezan la lista, según la startup española. “En estos sectores, los agentes de IA ya participan en tareas relacionadas con atención al cliente, análisis de riesgo, automatización operativa y procesamiento de información crítica. Al mismo tiempo, áreas como recursos humanos, finanzas corporativas o departamentos legales enfrentan riesgos crecientes derivados del intercambio de contratos, reportes internos o bases de datos con herramientas externas de inteligencia artificial”, señalan.

Un escenario del que Javier Martín tiene un claro análisis: “El problema de la IA empresarial ya no es adoptarla. El verdadero reto ahora es gobernarla”. Y eso es lo que pretenden con la llegada de RenLayer al mercado mexicano, una plataforma que permite el control de los agentes de inteligencia artificial y los modelos externos utilizados por las empresas y, al mismo tiempo, para descubrir y bloquear el shadow AI dentro de las empresas.

El valor de la automatización inteligente

También la valenciana AuraQuantic hace tiempo que mostró su interés por México, donde ya tiene presencia y acuerdos con entidades como la Cámara Española de Comercio en México. Precisamente para ampliar esa presencia y mostrar cómo pueden ayudar a las empresas mexicanas a avanzar en automatización e inteligencia artificial, AuraQuantic participaba hace unos días en el 11º Congreso IA América Digital México 2026, celebrado recientemente en Ciudad de México.

Un foro en el que se analizó la situación del sector energético en el país y en el que el especialista en BPA No-Code y socio de AuraQuantic, César Sánchez exponía las bondades de la automatización de procesos sin código; por un lado destacaba que la automatización a gran escala permite democratizar el desarrollo de aplicaciones y de este modo favorece la participación de los usuarios de negocio.

“Esto posibilita una mayor adecuación de las soluciones a las necesidades reales de la organización, incorpora la experiencia de los empleados, y reduce la dependencia de perfiles técnicos”, explicaba.

La segunda gran ventaja, apuntaba César Sánchez, es la facilidad de uso, ya que estas plataformas “no requieren recursos técnicos para crear, mantener y mejorar los procesos lo que “empodera a los usuarios para crear y personalizar aplicaciones de forma ágil, acelerar la puesta en marcha de proyectos empresariales y realizar ajustes de mejora, reduciendo de forma significativa el time-to-market”.

Automatización e IA que constituyen un “motor de transformación en el sector energético en México”, según el experto.