Clip, la 'fintech' pionera en México, crea una billetera digital para impulsar la inclusión financiera

Las claves

Las claves Generado con IA Clip lanza Mi Clip, una billetera digital para conectar la economía basada en efectivo de México con servicios financieros digitales. La fintech recaudó 500 millones de dólares, superando otras grandes rondas de inversión en América Latina este año. El proyecto busca digitalizar el efectivo, expandir la inclusión financiera y facilitar el acceso al crédito usando IA y alianzas con Ant International, Mastercard y Televisa-Univision. Clip planea aumentar sus puntos de depósito de efectivo en México de 28,000 a 100,000, facilitando el uso de la billetera digital para usuarios que prefieren el dinero en metálico.

Clip se considera el primer unicornio fintech de México. Sirvió para que miles de pequeños comerciantes pudieran vender a través del móvil, usando solo un pequeño receptor que, por aquel entonces, se conectaba al puerto de los auriculares. Un sistema muy parecido al de Square en Estados Unidos, que permitió que muchos pequeños comercios e incluso puestos callejeros tuvieran acceso a las finanzas, los créditos y una bancarización más formal.

Adolfo Babatz, fundador y CEO de Clip, afincado en Miami desde hace más de cinco años, siente que este es el fin: "No existe una sola herramienta que realmente ayude a las personas a tenerlo todo en un solo lugar", afirma. Y añade, con la contundencia que le caracteriza: "No nos dirigimos a los usuarios de tarjetas, ni a los usuarios de bancos, sino a los usuarios de efectivo". Con esa declaración de intenciones, la fintech mexicana acaba de dar el paso más ambicioso de su historia: el lanzamiento de Mi Clip, un ecosistema de billetera digital diseñado para arrastrar a México, un país aún aferrado al dinero en metálico, hacia la economía digital.

La operación no es menor. La compañía ha recaudado 500 millones de dólares de inversionistas no revelados, una cifra que eleva su valoración por encima de los 2.500 millones y sitúa esta ronda entre las mayores captaciones de fondos para startups en América Latina en lo que va de año. Una cifra que destaca dentro del ecosistema: el banco digital Plata captó 405 millones en abril, Kavak aseguró 300 millones en febrero y la fintech argentina Ualá captó 195 millones en marzo. La inversión en Clip las supera.

El nuevo producto va más allá de la conocida app para pagos; aspira a ser un ecosistema para "conectar la economía del país, basada en efectivo, con los servicios financieros digitales".

Se basan en tres pilares. El primero: digitalizar el dinero en metálico mediante una aplicación móvil que permite transferencias instantáneas entre personas sin necesidad de cuenta bancaria. El segundo: expandir la inclusión financiera, atendiendo al dato demoledor de que casi el 40% de los adultos mexicanos aún carece de acceso a servicios financieros formales. El tercero: abrir el acceso al crédito, aprovechando los datos transaccionales y la inteligencia artificial para evaluar la solvencia de pequeños comercios y consumidores que, hasta ahora, operaban en la informalidad.

Adolfo Babatz, fundador y CEO de Clip. Clip

En esta nueva fase, Clip se ha rodeado de compañeros de lujo. Integra la tecnología de inteligencia artificial de Ant International, la red global de pagos de Mastercard y el alcance mediático de Televisa-Univision. Una alianza que, como reconoce Mariano Carranza, presidente y CFO de la compañía, responde a una necesidad estructural: "El gran desafío en México es que la infraestructura, los rieles, es como una vía de tren del siglo XIX. Es imposible hacer correr un tren de alta velocidad sobre vías obsoletas. México enfrenta exactamente ese desafío y queremos mostrar cómo puede cambiar".

Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, el 85% de las compras menores a 500 pesos (unos 28 dólares) aún se realizan en efectivo. Y apenas el 20% de los micronegocios cuenta con una cuenta bancaria. En un país donde el dinero en metálico sigue siendo rey, la digitalización no es una opción tecnológica, sino una urgencia económica.

Modelo de terminal de Clip. Clip

La apuesta de Clip incluye un componente físico clave: la compañía planea aumentar de 28.000 a 100.000 los puntos de depósito de efectivo en todo México, lo que permite que los usuarios alimenten sus billeteras digitales con dinero en metálico.

La autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), otorgada el pasado 18 de mayo, ha sido el catalizador. Con esa luz verde, Clip ha pasado de operar como agregador de pagos a constituirse como Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) bajo la razón social Clip AI, lo que le permite establecer una relación financiera directa con el público.

IA para hacer la app

Más allá de modas, desde Clip reiteran que la inteligencia artificial ha creado más del 60% del código de la plataforma. Estiman que se han ahorrado unas 3.600 horas de trabajo que antes se destinaban al análisis de fraude.

La alianza con Ant International, filial de Ant Group (vinculada a Alibaba), aporta una dimensión global a la operación. Douglas Feagin, presidente de Ant International, lo reitera en un comunicado: "Juntos estamos construyendo un futuro digital más incluyente para millones de consumidores y comercios, en lo que quizá sea la oportunidad de pagos a escala más significativa del mundo en la actualidad". La integración con Alipay+, la pasarela global de pagos de Ant, conecta a Mi Clip con 50 billeteras digitales, 2.000 millones de cuentas de usuario y 150 millones de comercios en todo el mundo.

Para Babatz, el fundador y CEO, su plan comienza a hacerse realidad: "En Clip hemos logrado más innovación en los últimos 12 meses que en los tres años anteriores", asegura.