Accion Ventures o cómo impulsar durante 65 años la inclusión financiera en América Latina a través de la educación

Las claves

Las claves Generado con IA Accion Ventures lleva 65 años impulsando la inclusión financiera en América Latina a través de la educación y el apoyo a emprendedores. La organización fue pionera en microcréditos y ayudó a fundar BancoSol en Bolivia, el primer banco comercial dedicado exclusivamente a microempresas. Accion ha apoyado la creación de 299 proveedores financieros que atienden a más de 500 millones de personas de bajos ingresos en 77 países. Con Accion Ventures, ha invertido en más de 80 fintechs y apuesta por la inteligencia artificial para ampliar el acceso financiero, siempre con enfoque ético.

Cambiar la vida de las personas a través de la educación y la inclusión financiera. Dar crédito a quienes no tienen acceso al mismo. Así nació Acción en 1961 como una especie de colectivo del sector privado, preocupado por el escaso desarrollo de los emprendedores en América Latina.

Sus primeras actividades se centraron en la creación de proyectos de desarrollo comunitario.

"Fue fundada por personas que se niegan a aceptar un mundo en el que la oportunidad económica está reservada para unos pocos", explica Michael Schlein, presidente y CEO de la organización, en conversación con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

En los años 70, el equipo de Accion se centró en aportar capital a pequeños negocios en Recife (Brasil) que impulsaban la economía para su supervivencia inicial y su crecimiento posterior. Una medida que se convirtió en algo común en países en vías de desarrollo, los microcréditos.

En 1992, Accion ayudó a fundar BancoSol en Bolivia: el primer banco comercial privado del mundo dedicado exclusivamente a las microempresas. "Hasta entonces, todas las microfinanzas se hacían sin fines de lucro, pero con BancoSol demostramos que podíamos aprovechar los mercados de capital para hacer el bien", explica Schlein.

"Inventamos un nuevo modelo de microfinanzas socialmente responsable y financieramente viable".

A partir de ahí, la organización ayudó a construir algunas de las grandes instituciones de microfinanzas de Latinoamérica, entre ellas Banco Compartamos en México. Un modelo que posteriormente se ha replicado en África, India, China, Filipinas e Indonesia.

Bolivia y BancoSol, caso de éxito

Roselin Vargas, madre, joven, boliviana y sin empleo, se decidió a vender azúcar en el mercado local dentro de su desesperación. Los comerciantes locales se lo compraban.

Cuando quiso establecerse de manera más formal, no pudo encontrar quién le diese crédito. Hasta el estreno de BancoSol. Hoy vende harina, azúcar y sal. Y no solo saca su familia adelante, además genera empleo.

65 años después, Accion ha ayudado a construir 299 proveedores de servicios financieros que atienden a más de 500 millones de clientes de bajos ingresos en 77 países.

Schlein lo celebra, pero con cierta cautela: "Por primera vez en nuestra historia, el progreso global para ayudar a la gente a escapar de la pobreza se ha estancado. Esto hace que nuestro trabajo sea más importante que nunca".

Accion Ventures, impulso para 'fintech'

La llegada de los móviles supuso una revolución. "Nos permitió llegar a pequeños agricultores sin acceso a sucursales bancarias. Nos dio acceso a personas que antes eran invisibles. No aparecían ni en las estadísticas", recuerda Schlein.

Según el Banco Mundial, 1.600 millones de personas siguen excluidas del sistema financiero global. Schlein lo ve como el marco ideal para startups innovadoras: “Disrumpen el sistema financiero tradicional y abren servicios financieros".

En 2012, nació Accion Ventures, un vehículo de inversión para fintechs que dan sus primeros pasos y se centran precisamente en estos clientes fuera del sistema. Desde entonces, han invertido en más de 80 startups.

Inteligencia artificial con análisis

La organización muestra su interés en la inteligencia artificial, pero con cierta cautela: "Creemos que la IA tiene un potencial enorme para acelerar la inclusión financiera. Pero necesitamos asegurar que sea una fuerza real, no una de exclusión. Un algoritmo sesgado puede causar más daño a mayor escala".

La organización está aplicando innovaciones en finanzas integradas (embedded finance). Un ejemplo es Verqor, en México, que ofrece a los agricultores una plataforma para comprar semillas y fertilizantes, con crédito y seguro mediante una suscripción.

Michael R. Bloomberg, Kenneth I. Chenault y Cristina Junqueira, junto a Shein. Accion Ventures Nueva York

El 20 de mayo, Accion celebró sus 65 años en Nueva York con una gala que honró a Michael R. Bloomberg, Kenneth I. Chenault y Cristina Junqueira, cofundadora de Nubank, por su trabajo creando oportunidades.

"Durante la última década, el sector ha conectado a mil millones de personas con servicios financieros, pero llegar y servir a los siguientes mil millones será mucho más difícil. Por primera vez en la historia, el progreso en la reducción de la pobreza se ha estancado, agravado por el cambio climático, la inestabilidad, los conflictos y la inflación, que afectan a las comunidades de bajos ingresos de la peor manera", reconoce.

¿Su respuesta? Seguir evolucionando. "Accion fue moldeada por personas que se niegan a aceptar un mundo donde la oportunidad económica está reservada para unos pocos", reitera.